Сборная Аргентины на ЧМ-2022
Аргентина приехала за победой в турнире. Ради живой легенды №10.
В чём будут играть
С формой всё традиционно: экипировка выполнена в белом цвете с голубыми вертикальными полосами. Сами полосы – с едва заметными узорами. Рукава и воротник окрашены в чёрный цвет. Выездная форма в фиолетовом цвете с розовыми деталями.
Путь на ЧМ: второе место в квалификации
Аргентинцы без поражений преодолели отбор ЧМ-2022 и тем не менее на шесть очков отстали от противника №1 — Бразилии. Между собой гранды Южной Америки сыграли лишь раз, а второй матч был сперва перенесён, а потом и вовсе отменён. В итоге Аргентина осталась на втором месте в таблице.
Главный тренер – Лионель Скалони
Хорхе Сампаоли взял Скалони ассистентом в «Севилью» а затем в сборную Аргентины. Ученик оказался достойным учителя. Уже в качестве главного тренера Скалони привёл команду к первому трофею с 1993 года, Кубку Америки – 2021.
Последний шанс главной звезды – Лионеля Месси
Каким бы феноменом ни был Месси, очевидно, что мы видим финальные главы его великой истории. Ещё одного шанса устранить последний пробел в биографии — поднять над головой Кубок мира — у него не будет. На ЧМ-2026 Лео не собирается. Зато в Катаре вся сборная Аргентины готова сражаться за него.
Молодая звезда – Алексис Мак Аллистер, 23 года
Хавбек с необычной для Аргентины фамилией (шотландские корни) связывает полузащиту «Брайтона» и займётся тем же на ЧМ-2022.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-3-3.
Расписание матчей
Любой матч Лео Месси на его последнем ЧМ просто обязателен к просмотру. Но дуэль с Робертом Левандовским должна стать особенно крутой!
Факт: Аргентина заждалась Кубок мира
Последний раз Аргентина брала Кубок мира в 1986-м, за год до рождения Месси. Лионелю Скалони тогда было 8 лет, а его нынешние подопечные ещё не появились на свет.
Закроет ли Месси последний гештальт на ЧМ-2022? Сейчас или уже никогда
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