Самая загадочная команда ЧМ-2022. Что нужно знать о сборной Австралии

Главная звезда –Мэтью Райан

Вратарь дебютировал за сборную Австралии ещё 10 лет назад и с тех пор отыграл за неё больше 70 матчей. Самый дорогой игрок команды наряду с Аароном Муем. В резюме Райана есть опыт игры за такие клубы, как «Валенсия», «Арсенал» и «Реал Сосьедад». С лета 2022-го играет за «Копенгаген».