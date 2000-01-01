Самые интересные матчи ЧМ-2022 на этой неделе. Какие трансляции нельзя пропустить

12 самых интересных матчей ЧМ-2022 на этой неделе
Настоящие битвы во 2-м и 3-м турах! Заключительные матчи в каждой группе будут начинаться в одно время — 18:00 или 22:00.
28 ноября, 19:00: Бразилия – Швейцария
Битва за первое место в группе G. Бразилия пока без Неймара, а Швейцария постарается обезопасить себя перед последним туром. Там против неё выйдут сверхмотивированные сербы.
28 ноября, 22:00: Португалия – Уругвай
Матч (не)стареющих звёзд: Роналду, Пепе (символ сборной), Суарес, Кавани, Годин! Ну и куча талантливой молодёжи: от Вальверде из «Реала» до Леау из «Милана».
29 ноября, 22:00: Иран – США
Настоящая рубка за выход в плей-офф, поскольку команды занимают второе и третье места в таблице. У Ирана три очка, у Штатов – два. Добавляем сюда и политический мотив.
29 ноября, 22:00: Уэльс – Англия
Однако в группе с Ираном и США есть Уэльс и Англия, и валлийцы не потеряли шансов на выход в плей-офф. Но придётся точно побеждать Англию и ждать нужный им результат в параллельном матче.
30 ноября, 18:00: Австралия – Дания
В параллельной игре Тунис попробует устроить сенсацию и прихлопнуть Францию. Но рекомендуем посмотреть на схватку Австралии и Дании.
30 ноября, 22:00: Саудовская Аравия – Мексика
Две команды, готовые рубиться до последнего. Саудовцы с тремя очками к 3-му туру ещё могут продолжить сказку, но и у Мексики шансы остаются.
30 ноября, 22:00: Польша – Аргентина
Аргентина точно захочет показать, что провал в 1-м туре был случайностью.
1 декабря, 22:00: Коста-Рика – Германия
Момент истины для немецкой команды. На последний матч они выходят как аутсайдер группы E. Кошмар!
1 декабря, 22:00: Япония – Испания
Параллельно японцы и испанцы будут решать свои задачи и могут испортить Германии жизнь, даже если она победит Коста-Рику. Но что если Япония снова попробует удивить всех?
2 декабря, 18:00: Южная Корея – Португалия
Финальный тур и главный матч в группе H.
2 декабря, 22:00: Сербия – Швейцария
Многое будет зависеть от исхода матча Бразилии и Швейцарии 28 ноября, но у игры Сербии и Швейцарии есть политический окрас. Однажды уже был скандал из-за Шакири и Джаки – те провоцировали сербов из-за своего албанского происхождения.
2 декабря, 22:00: Камерун – Бразилия
Камерун – команда настроения. Бразилия – команда-карнавал. Кажется, уже этого достаточно, чтобы посмотреть яркий футбол. А если ещё добавить интригу с местом в группе G – ух!
Самые интересные матчи ЧМ-2022 на этой неделе. Какие трансляции нельзя пропустить
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