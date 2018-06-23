Косовские албанцы забивают Сербии за Швейцарию. Политический скандал на ЧМ-2018

Что случилось?

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири, отмечая победный гол в ворота Сербии, изображал крылья птицы. Чуть ранее свой успех так же отметил другой игрок швейцарской команды Гранит Джака.

Что это значит?

Все уверены, что футболисты сделали отсылку к флагу Албании, своей исторической родины. Помимо этого жеста Шакири уже второй матч провел в бутсах, на которых изображены флаги Швейцарии и Косово.

Почему они это сделали?

По нескольким причинам. Во-первых, Шакири родился в семье косовских албанцев и обладает тремя паспортами: Албании, Швейцарии и Косово. По факту, празднование – полностью политический жест.



Во-вторых, Косово и его статус, как и отношения между Албанией и Сербией – предмет долгих политических дискуссий. Шакири родился на территории Косово и его семья позже эмигрировала в Швейцарию. Отец Джаки был осужден за протесты против коммунистического режима. Болельщики Сербии встречали обоих игроков свистом. А в Шакири бросали всем, что попадалось под руку, когда тот праздновал гол.

Что может сделать ФИФА?

Скорее всего, ничего. Шакири имел полное право нанести на бутсы флаг Косово, поскольку это член ФИФА. Экипировку футболистов всегда проверяют перед матчами, полузащитник выступал в бутсах уже во второй раз – у ФИФА нет к нему претензий.

С празднованием еще сложнее. Да, на общем уровне все понимают, какую именно птицу изображали Джака и Шакири. Но сам жест не запрещен, доказать его политический подтекст и наказать футболистов будет сложно. Скорее, санкции применят к тем сербам, которые кидались предметами в футболистов.

Победный гол в бутсах с флагом Косово. Главное о матче Сербия – Швейцария Сербы сами всё себе испортили.

Что говорят сами игроки?

«Я не буду говорить о своём жесте, вы видели что я сделал — это эмоции. Это были эмоции и больше я не приписываю к этому и не хочу говорить про свой жест», – сказал Шакири, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Никиты Кузина.



Уже в микст-зоне Шакири попросили сделать заявление для сербских СМИ. Полузащитник попросил перевод на английский. Услышав уточнение, он развернулся и ушел.

Почему это обсуждают?

ФИФА постоянно стремится уйти от политики в футболе, и особенно на матчах. Игра Швейцарии и Сербии изначально предполагала возможность провокаций, но в целом всё проходило достаточно спокойно. «Орлы» от Шакири и Джаки по факту первые политические жесты за весь турнир.



Вдобавок многих возмущает, что Джака и Шакири делают отсылки к исторической родине, выступая за совершенно другую страну. Шакири во многих интервью и сам не может до конца объяснить, какую страну считает родной: подчёркивает, что родился в Косово, а дома говорит на албанском. У Джаки за Албанию играет старший брат Таулант.