Хватит ли гениальности Модрича? Какие у Хорватии шансы на 1/4 финала

5 плюсов и минусов сборной Хорватии перед 1/8 финала
Сборная, в которой затянулась смена поколений. И всё по-прежнему держится на звёздных ветеранах.
Сила характера
Про этот плюс известно давно, как минимум с чемпионата мира в России. Четыре года назад воля помогла хорватам дойти до финала и сейчас снова приносит свои плоды. Хорваты вышли из непростой группы, ни разу не проиграв. А матч с Канадой вообще стал откровением: команда ответила на хамство главного тренера соперника разгромной победой (4:1).
Сложности со взламыванием плотной обороны
Доказательство — матч с Марокко в 1-м туре. Хорваты больше владели мячом (65%), но так и не забили. Возможно, дело в персоналиях футболистов.
Гениальность Луки Модрича
Кажется, этот гений будет лучшим на поле и в 50 лет. Сейчас Модричу 37, но он по-прежнему в полном порядке и тащит хорватов к очередной сенсации. Интеллект, изящность, работоспособность — у Луки всё на месте.
Очень зависят от плана соперника
По-настоящему комфортно хорватам было лишь в матче с Канадой, которая не против играть первым номером. А вот в играх с ярко выраженными контратакующими командами — Марокко и Бельгией — эта сборная добыла лишь ничьи.
Мощь полузащиты
Просто посмотрите на эти фамилии: Брозович, Модрич, Ковачич. Пожалуй, такой мощной и сбалансированной полузащиты на чемпионате мира нет ни у кого. У всех троих шикарный пас, высокая работоспособность и готовность бороться за каждый мяч.
Скромный уровень нападающих
В отличие от полузащиты, атака у хорватов смотрится не так угрожающе. Если раньше там играл звёздный Манджукич, то сейчас в основе всегда выходит не такой яркий Крамарич. Даже Ребича, блиставшего на ЧМ-2018, нет в составе.
Андрей Крамарич в огне
Да, этот нападающий не такой яркий, как его предшественники, но свои голы он всё равно забивает. На групповом этапе у него два мяча (оба в ворота Канады) — лучший показатель в команде. Если Крамарич затащит и в плей-офф, вопросы отпадут окончательно.
Неповоротливые защитники
Все три матча группового этапа Хорватия провела с одинаковой обороной: Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса. И этим парням явно не хватает мобильности, что неизбежно сказывается на атакующем потенциале команды. Левый защитник с ростом 187 см — вы вообще часто такое видите?
Статистика – за хорватов
Если «шашечные» выходят из группы на ЧМ, то обязательно берут медали: во Франции-1998 была бронза, а в России-2018 – серебро.
Теперь Хорватия — фаворит
От хорватов не ждали особых успехов на чемпионате мира, поэтому во время группового этапа они практически не испытывали давления. А вот теперь ситуация иная: Япония — аутсайдер, и болельщики сборной Хорватии хотят только победы.
1/8 финала, 5 декабря, 18:00: Япония – Хорватия
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