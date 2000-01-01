Какие ещё сюрпризы приготовила Япония? Шансы «самураев» в 1/8 финала

Отсутствие давления и характер

Япония попала в сложнейшую группу, поэтому вряд ли кто-то стал бы ругать команду за третье место в компании с Испанией и Германией. Но японцы не просто вышли из группы, а выиграли её. Они уже превзошли ожидания болельщиков, поэтому никто не ждёт от команды прохода в 1/4 во что бы то ни стало.

