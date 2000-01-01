Какие ещё сюрпризы приготовила Япония? Шансы «самураев» в 1/8 финала

5 плюсов и минусов Японии перед 1/8 финала
Прессинг-машина, готовая сожрать любого соперника. Хватит ли этого для успеха в плей-офф?
Конкретная работающая система
Команда мало владеет мячом, но за счет контратак добивается успеха. Удивительный факт: на голевые атаки у японцев на этом ЧМ уходило максимум 16 секунд. Япония точно знает, чего хочет, и особенно в плей-офф не будет выдумывать что-то новое.
Нет топ-игроков
Состав крепкий, но без звёзд. Представителей топ-лиг достаточно, есть даже Такэхиро Томиясу из «Арсенала». И всё-таки это просто футболисты среднего и чуть выше среднего уровня. Чтобы продраться через 1/8 финала, этого может оказаться недостаточно.
Прессинг-машина
Япония готова любого соперника сожрать прессингом. Победы над Германией и Испанией – не просто удачное стечение обстоятельств. Японцы истерзали и тех, и других.
Такой стиль пожирает силы
Естественно, это очень энергозатратный футбол. Учитывая средний уровень футболистов, не все готовы к тотальному прессингу весь матч.
Матч-менеджмент Хадзимэ Мориясу
Тренер отлично управляет игрой: две его замены в матче с Германией привели к двум голам. Мориясу и психологически здорово контролирует команду. Чужие регалии и трансферная стоимость японцев не пугают.
Слабые нападающие...
Маэда, Асано, Уэда, Матино – ребята неплохие, но не те, на кого хочется надеяться в плей-офф ЧМ. Все нападающие и не то чтобы профильные.
…но яркие фланги
При этом с вингерами проблем нет: Кубо, Доан и Камада и фланги разрывают, и прямые задачи нападающих готовы решать.
Хорватия любит прессингующие команды
Прессинг может сыграть в минус самой Японии. Хорватам тяжело с душными «автобусами», а вот разбираться с активным прессингом там умеют. Тройка Брозович – Ковачич – Модрич наказала за смелость Канаду.
Отсутствие давления и характер
Япония попала в сложнейшую группу, поэтому вряд ли кто-то стал бы ругать команду за третье место в компании с Испанией и Германией. Но японцы не просто вышли из группы, а выиграли её. Они уже превзошли ожидания болельщиков, поэтому никто не ждёт от команды прохода в 1/4 во что бы то ни стало.
Недооценки уже не будет
При этом Японию уже не воспринимают как «темную лошадку». Во-первых, стадия плей-офф. Во-вторых, Хорватия и сама не прочь выступить в роли андердога.
1/8 финала, 5 декабря, 18:00: Япония – Хорватия
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