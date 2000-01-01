Главная «тёмная лошадка» ЧМ-2022? Шансы Марокко в 1/8 финала с Испанией

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5 плюсов и минусов сборной Марокко перед 1/8 финала
5 плюсов и минусов сборной Марокко перед 1/8 финала
Солидный состав, которому местами сильно везёт. Хватит ли этого для выхода в четвертьфинал?
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В 1/8 финала сыграют с Испанией
В 1/8 финала сыграют с Испанией
Очень рациональная команда…
Очень рациональная команда…
Марокканцы умеют и атаковать позиционно, и владеть мячом, и высоко прессинговать. Их игра на групповом этапе стала приятным сюрпризом. В итоге африканская команда вышла с первого места, оставив позади Хорватию и Бельгию.
…которой местами сильно везёт
…которой местами сильно везёт
Как тут не вспомнить мячи, которые марокканцы забивали на групповой стадии. В игре с Бельгией им помогла грубая ошибка Тибо Куртуа, а во встрече с Канадой привозом отметился голкипер Милан Борян. Не исключено, что за такие подарки потом придется заплатить высокую цену.
Креативность Хакима Зиеша
Креативность Хакима Зиеша
Зиеш мог пропустить чемпионат мира, поскольку несколько месяцев назад поругался с главным тренером Вахидом Халилходжичем. Но боснийца отправили в отставку, а Хаким блистает в составе сборной на ЧМ. Зиеш отыграл все три матча в группе и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».
Новый тренер
Новый тренер
Валид Реграги возглавил команду за несколько месяцев до старта ЧМ-2022. У него нет богатого опыта тренерской работы — ранее он трудился в Марокко и Катаре. Этот фактор может негативно сказаться на игре команды в 1/8 финала.
Солидный по именам состав
Солидный по именам состав
В составе сборной Марокко сразу 20 футболистов, выступающих в Европе. Среди них выделяются такие люди, как Хакими («ПСЖ»), Зиеш («Челси»), Мазрауи («Бавария»), Амрабат («Фиорентина») и Эн-Несири («Севилья»). Неудивительно, что с таким боеспособным составом африканская сборная вышла в плей-офф.
Отсутствие опыта игры в плей-офф
Отсутствие опыта игры в плей-офф
Марокканцы не выходили в плей-офф ЧМ с 1986 года. Ни один футболист из нынешнего состава тогда ещё не появился на свет. Отсутствие опыта игры на столь высоком уровне может сказаться в матче с таким именитым соперником, как Испания.
Переключаются между стилями
Переключаются между стилями
Разнообразие игровой модели — одна из особенностей сборной Марокко. Умение поменять рисунок по ходу встречи может оказать весомую помощь во встрече с Испанией. Наверняка придётся много обороняться, но африканцы способны убегать в контратаки.
Нехватка эмоций
Нехватка эмоций
Марокканцы лихо прошли групповой этап и как следует отпраздновали исторический успех. Не исключено, что африканской команде просто не хватит эмоций. А у главного тренера нет должного опыта, чтобы в такой ситуации направить команду по правильному пути.
Топы в обороне
Топы в обороне
Фланги обороны в команде занимают футболисты, представляющие топ-клубы Европы. Хакими всего 24 года, но он уже поиграл за дортмундскую «Боруссию» и «Интер», а теперь выступает в «ПСЖ». Мазрауи по окончании прошлого сезона сменил «Аякс» на «Баварию».
Пока защита далека от идеала
Пока защита далека от идеала
В матче с Канадой марокканцы едва не упустили преимущество в два мяча. Соперник один гол отыграл, а в концовке болельщикам африканской сборной пришлось понервничать. Если канадцы в каких-то эпизодах простили Марокко, то испанцы могут и наказать.
1/8 финала, 6 декабря, 18:00: Марокко — Испания
1/8 финала, 6 декабря, 18:00: Марокко — Испания
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