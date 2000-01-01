Главная «тёмная лошадка» ЧМ-2022? Шансы Марокко в 1/8 финала с Испанией

…которой местами сильно везёт

Как тут не вспомнить мячи, которые марокканцы забивали на групповой стадии. В игре с Бельгией им помогла грубая ошибка Тибо Куртуа, а во встрече с Канадой привозом отметился голкипер Милан Борян. Не исключено, что за такие подарки потом придется заплатить высокую цену.