Месси — рекордсмен, а Дешам психанул. Что произошло в первом тайме финала ЧМ-2022
Аргентина провела мощнейшие 45 минут и шокировала Францию. Короткий дайджест первого тайма финала ЧМ в Катаре. ►►
Аргентина с первых минут напрягала соперника
Доходило до очень жёсткой борьбы. После одного из столкновений голкипер Франции Уго Льорис приходил в себя пять минут.
На 20-й минуте Анхель Ди Мария обошёл Усмана Дембеле и ворвался в штрафную — а Дембеле, возможно, сбил его.
Лео Месси реализовал пенальти — без шансов!
Стал первым футболистом, который забил на каждой стадии ЧМ – от группы до финала.
На 36-й минуте Аргентина удвоила счёт! Ди Мария завершил блестящую контратаку!
За секунду до…
Дидье Дешам в ответ уже на 41-й минуте сделал двойную замену
Ушли Оливье Жиру и Усман Дембеле, вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани. Два нападающих вместо двух нападающих.
Месси — рекордсмен, а Дешам психанул. Что произошло в первом тайме финала ЧМ-2022
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