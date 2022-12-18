Главный футбольный матч года! Аргентина с Месси или Франция с Мбаппе? Финал ЧМ-2022. LIVE

Лео может красиво попрощаться со сборной, а Килиан — стать двукратным чемпионом мира уже в 23 года.

Друзья, всем привет! Этот день наконец-то настал. Сегодня, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

Уже известно, что для Лионеля Месси эта игра станет последней в составе национальной команды, так что у него есть уникальный шанс завершить карьеру в сборной, выиграв главный трофей. У французов возможность не менее уникальная: четыре года назад в России они стали чемпионами мира, а сегодня могут взять титул во второй раз подряд. Килиан Мбаппе — двукратный чемпион мира в 23 года? Это было бы мощно.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком.

В этом материале мы будем внимательно следить за событиями в матче и вокруг него. Если не хотите ничего упустить, присоединяйтесь!