Войцех Щенсны затроллил Поля Погба
Отличная ирония от вратаря «Ювентуса». Смотрите в видео далее. ►►
Как дела у Погба? Спойлер: всё очень плохо
Возвращение в «Юве» пока выглядит как провал. За весь сезон у Поля два матча и всего 35 минут. Вроде бы француз выздоровел, однако клуб всё ещё надеется, что Погба вернётся хотя бы на приемлемый уровень и будет играть постоянно.
Смотрим на примере Роналду, Гризманна, Лукаку, Погба, Руни и Ибрагимовича: читайте в нашем большом исследовании. ►►
Войцех Щенсны затроллил Поля Погба перед тренировкой
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