Войцех Щенсны затроллил Поля Погба перед тренировкой

Как дела у Погба? Спойлер: всё очень плохо

Возвращение в «Юве» пока выглядит как провал. За весь сезон у Поля два матча и всего 35 минут. Вроде бы француз выздоровел, однако клуб всё ещё надеется, что Погба вернётся хотя бы на приемлемый уровень и будет играть постоянно.