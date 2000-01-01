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Войцех Щенсны затроллил Поля Погба
Войцех Щенсны затроллил Поля Погба
Отличная ирония от вратаря «Ювентуса». Смотрите в видео далее. ►►
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Как дела у Погба? Спойлер: всё очень плохо
Как дела у Погба? Спойлер: всё очень плохо
Возвращение в «Юве» пока выглядит как провал. За весь сезон у Поля два матча и всего 35 минут. Вроде бы француз выздоровел, однако клуб всё ещё надеется, что Погба вернётся хотя бы на приемлемый уровень и будет играть постоянно.
<a href="https://www.championat.com/football/article-5057841-messi-vernyotsya-v-barselonu-primery-futbolistov-kotorye-vozvraschalis-v-kluby-gde-igrali-ronaldu-grizmann-pogba.html">Часто ли камбэки топ-игроков получались удачными?</a>
Часто ли камбэки топ-игроков получались удачными?
Смотрим на примере Роналду, Гризманна, Лукаку, Погба, Руни и Ибрагимовича: читайте в нашем большом исследовании. ►►
Войцех Щенсны затроллил Поля Погба перед тренировкой
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