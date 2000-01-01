Нейросеть показала, как Лионель Месси будет выглядеть в форме других клубов
Роман Месси и «ПСЖ» оказался недолгим. Куда он отправится летом? Представим Лео в разных клубах с помощью нейросети Midjourney.
Месси в «Манчестер Сити»
Воссоединение с Хосепом Гвардиолой и зубодробительная связка с Эрлингом Холандом. Готов ли футбол к такому?..
Месси в Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» готов платить Лео любые деньги. Обсуждаются космические цифры в районе € 400 млн. И всё ради новой битвы Месси и Роналду – только теперь на уровне чемпионата Саудовской Аравии.
Месси в США
«Интер Майами» Бекхэма давно мечтает заполучить Лео. Ради явления Месси в МЛС все клубы даже готовы поделить его зарплату, чтобы он влез в «потолок».
Месси в «Челси»
Денег у клуба по-прежнему много, но на них не купишь успех. Зато можно перезапуститься благодаря громкому трансферу.
Месси в «Баварии»
Мюнхенский суперклуб вроде бы и не числится в претендентах на Лео, но точно мог бы привлечь его историей и возможной ролью лидера атаки.
Месси в «Манчестер Юнайтед»
С «Юнайтед» похожая история: такой лидер команде точно пригодился бы, а уж как его интегрировать, Эрик тен Хаг разобрался бы.
Месси в «Ньюкасле»
В Англии финансово сделку по Месси точно сможет потянуть «Ньюкасл». Это была бы мощная заявка на топ-статус и усиление перед ЛЧ.
Месси в Аргентине
В «Ньюэллс Олд Бойз» Лео воспитывался шесть лет до «Барселоны», и там мечтают, что аргентинец завершит карьеру на родине.
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Нейросеть показала, как Лионель Месси будет выглядеть в форме других клубов
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