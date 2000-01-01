В Лиге чемпионов закончился первый отборочный этап
В турнир ещё могут попасть несколько клубов из бывших союзных республик.
«Днепр-1»
Новичок Лиги чемпионов. В УПЛ клуб занял второе место и пропустил в групповой этап еврокубка «Шахтёр». На пути — «Панатинаикос» и третий этап квалификации.
БАТЭ
Почти чудом попали в ЛЧ с третьего места. «Энергетик-БГУ» и солигорский «Шахтёр» дисквалифицировали из-за договорных матчей — вместо них пустили БАТЭ. Белорусы встретятся с кипрским «Арисом».
«Астана»
Казахстанцы собирают коллекцию. В прошлом раунде обыграли «Динамо» из Тбилиси — во втором этапе их ждёт «Динамо» из Загреба.
«Карабах»
А азербайджанский клуб встретится с польским «Ракувом».
«Жальгирис»
Чемпиона Литвы ждёт «Струга» из Северной Македонии. Кстати, «Жальгирис» — единственный из списка, кто выигрывал чемпионат, но не играл в групповом этапе ЛЧ.
«Шериф»
Молдавская команда отправится в Хайфу к «Маккаби».
ЛЧ снова без российских клубов. Зато у соседей не всё потеряно
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