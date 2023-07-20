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Российские легионеры в Европе: Станислав Черчесов, Дмитрий Гунько и семь игроков вылетели из Лиги чемпионов — результаты

Оба российских тренера вылетели из ЛЧ. А что ещё произошло в квалификации турнира
Анатолий Романов
Главные события квалификации Лиги чемпионов
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Дальше идут «Астана», «Шериф», БАТЭ и не только.

Первый раунд квалификации Лиги чемпионов подарил сюрпризы и стал большим разочарованием для россиян. «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Урарту» Дмитрия Гунько (в армянской команде ещё семь наших легионеров) выбыли из турнира, едва стартовав. Причём уступили не самым страшным соперникам – соответственно фарерскому «Клаксвику» и боснийскому «Зриньски».

Как команды Черчесова и Гунько выбыли из Лиги чемпионов:
Сенсационный провал Черчесова! Его команду в ЛЧ разгромил клуб с Фарерских островов Сенсационный провал Черчесова! Его команду в ЛЧ разгромил клуб с Фарерских островов
Сразу восемь россиян вылетели из Лиги чемпионов. Команду Гунько не спасли даже два камбэка Сразу восемь россиян вылетели из Лиги чемпионов. Команду Гунько не спасли даже два камбэка

Останутся ли «Урарту» и «Ференцварош» в еврокубках после вылета из ЛЧ?

Для команды Гунько противостояние со «Зриньски» стало настоящей драмой. В первом матче на своём поле «Урарту» проиграл со счётом 0:1, а в ответной встрече в Боснии совершил двойной камбэк и победил – 3:2. В результате всё решилось в серии пенальти, которую, к сожалению, не вытащил российский голкипер Александр Мелихов. Помимо него, в играх со «Зриньски» приняли участие полузащитники Павел Могилевец, Александр Максименко, Олег Поляков, нападающие Леон Сабуа и Тимур Джикия. Ещё один наш легионер, вратарь Дмитрий Абакумов оставался в запасе.

«Ференцварош» Черчесова не забил ни одного гола в двух матчах с «Клаксвиком»: на Фарерских островах сыграл вничью 0:0, а дома был сенсационно разгромлен – 0:3. Такой провал объяснить и принять тяжело, какими бы ни были обстоятельства для тренера. Пусть даже «Клаксвик» в этом сезоне выиграл все 16 матчей в своём чемпионате.

Но, к счастью, евросезон для чемпионов Армении и Венгрии не завершён. Есть возможность исправиться за ошибки, правда, в менее престижном турнире – Лиге конференций. Именно туда отправились автоматически команда Гунько и уже бывшая команда Черчесова.

«Урарту» с «Ференцварошем» попадают во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Своих соперников они уже знают, так как жеребьёвка отборочного этапа состоялась ещё в июне. Сами игры запланированы на 27 июля и 3 августа.

Оппонентом «Урарту» будет румынский «Фарул». В прошедшем сезоне эта команда также стала чемпионом своей страны, но в первом раунде квалификации Лиги чемпионов уступила молдавскому «Шерифу» (1:0 дома и 0:3 в гостях). Первый матч пройдёт в Румынии, ответный – в Армении.

Противником «Ференцвароша» станет ирландский чемпион «Шэмрок Роверс». Эта команда тоже вылетела из квалификации ЛЧ, проиграв исландскому «Брейдаблику» (0:1 дома и 1:2 в гостях). Сначала соперники сыграют в Венгрии, а потом – в Ирландии. Любопытно, что год назад «Ференцварош» и «Шэмрок Роверс» уже встречались в квалификации Лиги Европы. «Фроди» победили на своём поле со счётом 4:0, а на выезде потерпели минимальное поражение – 0:1. Вот только исправляться венграм придётся уже без Черчесова. Российского тренера отправили в отставку после разгрома от «Клаксвика». Президент клуба Габор Кубатов поддался эмоциям.

Как сложился прошлый сезон для россиян в Европе:
Счастье Кокорина и трагедия Головина. Как сложился сезон для российских легионеров
Счастье Кокорина и трагедия Головина. Как сложился сезон для российских легионеров

Какие ещё интересные события были в квалификации Лиги чемпионов?

Украшением первого раунда квалификации Лиги чемпионов стало не только горячее противостояние «Урарту» со «Зриньски». Будущему сопернику чемпионов Армении «Фарулу» также не хватило 180 минут в сражении с «Шерифом», чтобы выявить сильнейшего. Команда легендарного Георге Хаджи после домашней победы со счётом 1:0 продержалась на выезде тайм. Потом «Шериф» забил усилиями марокканского полузащитника Мохамеда Талала. По сумме двух встреч получилась ничья, и игра ушла в дополнительное время. Там у «Шерифа» два мяча положили камерунский форвард Джером Мбекели и нигерийский хавбек Питер Адемо. Любопытно, что единственным молдавским игроком в составе хозяев оказался… натурализованный бразилец Луваннор.

Интересный сюжет был и у матчей «Астаны» с тбилисским «Динамо»

Интересный сюжет был и у матчей «Астаны» с тбилисским «Динамо»

Фото: fcastana.kz

Интересный сюжет был и у матчей «Астаны» с тбилисским «Динамо». В Казахстане хозяева упустили победу: на гол Абата Аймбетова гости ответили забитым мячом Габриела Сигуа. В ответной встрече в Грузии хозяева выигрывали после гола гвинейца Усмана Камара, но во втором тайме пропустили дважды в течение минуты. Вот это потеря концентрации! Забитые мячи Абзала Бейсебекова и гамбийца Дембо Дарбо вывели команду экс-тренера ЦСКА Григория Бабаяна в следующий раунд ЛЧ.

Кому проиграла команда Черчесова в Лиге чемпионов:
«Предложили 20 овец за Роналду». Черчесова без работы оставил клуб с рыбаками и малярами
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«Жальгирис» тоже одержал впечатляющую волевую победу – над македонской «Стругой». После домашней нулевой ничьей литовская команда пропустила в гостях на 76-й минуте с пенальти. Однако всего через две минуты хавбек из Беларуси Юрий Кендыш сравнял счёт, а в концовке «Стругу» «прибил» автогол своего же защитника. Вообще, в основе «Жальгириса» появились девять легионеров, включая даже аргентинца с русскими корнями Николаса Горобцова.

Нельзя пройти и мимо победы БАТЭ

Нельзя пройти и мимо победы БАТЭ

Фото: fcbate.by

Нельзя пройти и мимо победы БАТЭ, который заменил от Беларуси в Лиге чемпионов дисквалифицированный за договорняки «Шахтёр» из Солигорска. Наши соседи в первом раунде одолели «Партизани». В Албании БАТЭ выигрывал после гола Дмитрия Антилевского, но не удержал победу – закончили вничью 1:1. А в ответной встрече на нейтральном поле в Венгрии голы Александра Малькевича и Владислава Шестюка принесли БАТЭ путёвку во второй этап. Там представителя Беларуси ждёт кипрский «Арис».

Календарь и результаты квалификации Лиги чемпионов
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