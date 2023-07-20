Оба российских тренера вылетели из ЛЧ. А что ещё произошло в квалификации турнира

Первый раунд квалификации Лиги чемпионов подарил сюрпризы и стал большим разочарованием для россиян. «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Урарту» Дмитрия Гунько (в армянской команде ещё семь наших легионеров) выбыли из турнира, едва стартовав. Причём уступили не самым страшным соперникам – соответственно фарерскому «Клаксвику» и боснийскому «Зриньски».

Останутся ли «Урарту» и «Ференцварош» в еврокубках после вылета из ЛЧ?

Для команды Гунько противостояние со «Зриньски» стало настоящей драмой. В первом матче на своём поле «Урарту» проиграл со счётом 0:1, а в ответной встрече в Боснии совершил двойной камбэк и победил – 3:2. В результате всё решилось в серии пенальти, которую, к сожалению, не вытащил российский голкипер Александр Мелихов. Помимо него, в играх со «Зриньски» приняли участие полузащитники Павел Могилевец, Александр Максименко, Олег Поляков, нападающие Леон Сабуа и Тимур Джикия. Ещё один наш легионер, вратарь Дмитрий Абакумов оставался в запасе.

«Ференцварош» Черчесова не забил ни одного гола в двух матчах с «Клаксвиком»: на Фарерских островах сыграл вничью 0:0, а дома был сенсационно разгромлен – 0:3. Такой провал объяснить и принять тяжело, какими бы ни были обстоятельства для тренера. Пусть даже «Клаксвик» в этом сезоне выиграл все 16 матчей в своём чемпионате.

Но, к счастью, евросезон для чемпионов Армении и Венгрии не завершён. Есть возможность исправиться за ошибки, правда, в менее престижном турнире – Лиге конференций. Именно туда отправились автоматически команда Гунько и уже бывшая команда Черчесова.

«Урарту» с «Ференцварошем» попадают во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Своих соперников они уже знают, так как жеребьёвка отборочного этапа состоялась ещё в июне. Сами игры запланированы на 27 июля и 3 августа.

Оппонентом «Урарту» будет румынский «Фарул». В прошедшем сезоне эта команда также стала чемпионом своей страны, но в первом раунде квалификации Лиги чемпионов уступила молдавскому «Шерифу» (1:0 дома и 0:3 в гостях). Первый матч пройдёт в Румынии, ответный – в Армении.

Противником «Ференцвароша» станет ирландский чемпион «Шэмрок Роверс». Эта команда тоже вылетела из квалификации ЛЧ, проиграв исландскому «Брейдаблику» (0:1 дома и 1:2 в гостях). Сначала соперники сыграют в Венгрии, а потом – в Ирландии. Любопытно, что год назад «Ференцварош» и «Шэмрок Роверс» уже встречались в квалификации Лиги Европы. «Фроди» победили на своём поле со счётом 4:0, а на выезде потерпели минимальное поражение – 0:1. Вот только исправляться венграм придётся уже без Черчесова. Российского тренера отправили в отставку после разгрома от «Клаксвика». Президент клуба Габор Кубатов поддался эмоциям.

Какие ещё интересные события были в квалификации Лиги чемпионов?

Украшением первого раунда квалификации Лиги чемпионов стало не только горячее противостояние «Урарту» со «Зриньски». Будущему сопернику чемпионов Армении «Фарулу» также не хватило 180 минут в сражении с «Шерифом», чтобы выявить сильнейшего. Команда легендарного Георге Хаджи после домашней победы со счётом 1:0 продержалась на выезде тайм. Потом «Шериф» забил усилиями марокканского полузащитника Мохамеда Талала. По сумме двух встреч получилась ничья, и игра ушла в дополнительное время. Там у «Шерифа» два мяча положили камерунский форвард Джером Мбекели и нигерийский хавбек Питер Адемо. Любопытно, что единственным молдавским игроком в составе хозяев оказался… натурализованный бразилец Луваннор.

Интересный сюжет был и у матчей «Астаны» с тбилисским «Динамо» Фото: fcastana.kz

Интересный сюжет был и у матчей «Астаны» с тбилисским «Динамо». В Казахстане хозяева упустили победу: на гол Абата Аймбетова гости ответили забитым мячом Габриела Сигуа. В ответной встрече в Грузии хозяева выигрывали после гола гвинейца Усмана Камара, но во втором тайме пропустили дважды в течение минуты. Вот это потеря концентрации! Забитые мячи Абзала Бейсебекова и гамбийца Дембо Дарбо вывели команду экс-тренера ЦСКА Григория Бабаяна в следующий раунд ЛЧ.

«Жальгирис» тоже одержал впечатляющую волевую победу – над македонской «Стругой». После домашней нулевой ничьей литовская команда пропустила в гостях на 76-й минуте с пенальти. Однако всего через две минуты хавбек из Беларуси Юрий Кендыш сравнял счёт, а в концовке «Стругу» «прибил» автогол своего же защитника. Вообще, в основе «Жальгириса» появились девять легионеров, включая даже аргентинца с русскими корнями Николаса Горобцова.

Нельзя пройти и мимо победы БАТЭ Фото: fcbate.by

Нельзя пройти и мимо победы БАТЭ, который заменил от Беларуси в Лиге чемпионов дисквалифицированный за договорняки «Шахтёр» из Солигорска. Наши соседи в первом раунде одолели «Партизани». В Албании БАТЭ выигрывал после гола Дмитрия Антилевского, но не удержал победу – закончили вничью 1:1. А в ответной встрече на нейтральном поле в Венгрии голы Александра Малькевича и Владислава Шестюка принесли БАТЭ путёвку во второй этап. Там представителя Беларуси ждёт кипрский «Арис».