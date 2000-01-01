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Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!
Далер Кузяев наконец-то выступает в Европе, причём очень хорошо. Полузащитник после трёх туров Лиги 1 — лидер «Гавра» по нескольким показателям!
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Громкий трансфер
Громкий трансфер
Далер перешёл в «Гавр» в июле 2023 года. С тех пор Кузяев отыграл в Лиге 1 все три матча, выходя в старте. За это время он отметился одним голом в матче с «Брестом» (1:2).
Лучший в команде
Лучший в команде
Как пишет Opta, россиянин сейчас — лидер команды по вовлечённости в ударные комбинации с игры после трёх туров. У Далера их 15, а у идущего вторым Самуэля Грандсира — 11.
Крутая статистика
Крутая статистика
Далер делит первое место по ударам (5) и передачам под удар (5). Также россиянин — лидер по касаниям в чужой штрафной (12), точным передачам в финальную треть (34).
Кроме того, Далер второй в команде по возвратам владения (21) и подборам (21). Более подробно о том, как выступил Кузяев и другие россияне в Европе, вы можете узнать <a href="https://www.championat.com/football/article-5221065-rossijskie-igroki-v-evrope-kak-proveli-poslednij-tur-golovin-kuzyaev-zaharyan-cheryshev-lunyov-monako-gavr-sosedad.html">в нашем материале</a>.
Кроме того, Далер второй в команде по возвратам владения (21) и подборам (21). Более подробно о том, как выступил Кузяев и другие россияне в Европе, вы можете узнать в нашем материале.
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1! Чем же так крут россиянин?
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