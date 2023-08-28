Дебют Захаряна, мощь Кузяева и лидерство Головина. Как россияне сыграли в уикенд в Европе

Всё больше российских футболистов отправляются в европейские чемпионаты. Последний громкий трансфер – Арсен Захарян в «Реал Сосьедад». Как прошёл дебют 20-летнего полузащитника в Испании? И как в целом выступили россияне в иностранных чемпионатах?

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

«Монако» в прошедшем туре впервые в сезоне потерял очки. Монегаски устроили триллер с «Нантом», сыграв результативную ничью – 3:3. Головин провёл на поле все 90 минут, но не отметился ни одним голевым действием. Александр в целом пока «молчит» все три тура. Привыкает к требованиям нового тренера Ади Хюттера? Однако Головин проводит почти все матчи полностью, если его и меняют – то в концовке. Так что Хюттер верит в россиянина, даже несмотря на «засуху».

Головин остаётся исполнителем стандартов «Монако». А что по статистике? Opta Sports выкатила следующие данные: на счету Головина четыре удара (один в створ, 0,3 xG), всего два паса под удар (0.25 xA), а точность передач средняя – 76%. Из семи навесов Александра всего три оказались точными, процент удачных обводок – 50% (3/6), а в чужой штрафной россиянин коснулся мяча всего семь раз. В защите тоже негусто – пять отборов и 45% выигранных единоборств. Но Головин и не оборонительный игрок, а атакующие метрики, надеемся, ещё подтянет. Главное, что «Монако» идёт первым в Лиге 1, набрав семь очков после трёх туров. В следующем матче монегаски примут дома вторую команду прошлого сезона – «Ланс».

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Переход Кузяева в «Гавр» — одна из самых громких трансферных историй лета в России. Далер давно хотел попробовать силы в Европе, но смог только сейчас. И начал весело. В дебютном матче Лиги 1 с «Монпелье» (2:2) Кузяев стал косвенным виновником одного из пропущенных мячей «Гавра», а в следующей игре с «Брестом» (1:2) забил дебютный гол. В третьем матче сезона с «Ренном» (2:2) произошла регрессия к среднему – Далер не отметился ни в положительную, ни в отрицательную сторону. Кузяев провёл на поле 85 минут и был заменён лишь в концовке. WhoScored поставил за игру россиянину оценку 6,4. На его счету один отбор мяча, одно выигранное единоборство и 76% успешных передач. Opta отмечает, что Кузяев – лучший игрок «Гавра» в первых турах по вовлечённости в ударные комбинации с игры (15 действий, у идущего вторым Самуэля Грандсира — 11). Также россиянин делит первое место в команде по ударам (5) и передачам под удар (5). Кузяев на первом месте по касаниям в чужой штрафной (12) и точным передачам в финальную треть (34), а также второй по возвратам владения (21) и подборам (21). Пока что «Гавр» идёт 14-м в таблице Лиги 1, набрав всего два очка в трёх турах. Для новичка лиги в целом неплохо. В следующей встрече команда Кузяева примет дома «Лорьян». Реальный шанс зацепить первую победу.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: realsociedad.eus

Несомненно, главный трансфер лета для РПЛ. Закончилась сага, длившаяся больше года. Захаряна отправляли в «Челси», «Лацио», «Страсбург», «Галатасарай», «Барселону», но в итоге он оказался в «Сосьедаде». Сумма трансфера — € 12 млн. В контракте Арсена прописана сумма отступных в € 60 млн, также «Динамо» получит 10% от суммы трансфера в случае последующей продажи игрока «Сосьедадом». Захарян дебютировал за басков в матче 3-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (0:0). 20-летний россиянин вышел на поле на 75-й минуте: он коснулся мяча восемь раз, отдал две точные передачи (одна – под удар, 40% точности), а также выиграл два верховых единоборства (из двух). «Сосьедад» занимает 12-е место в таблице, заработав три очка в трёх встречах. В следующем туре команда Захаряна примет дома «Гранаду». Захарян может получить больше игровых минут, а также отметиться результативными действиями. Ждём свершений от Арсена!

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

30-летний полузащитник подписал контракт с ПАОКом в начале августа. Оздоев заключил двухлетнее соглашение. На счету Магомеда четыре матча (два в Лиге конференций, два – в греческой лиге). В последнем туре ПАОК встречался с «Кифисией». Команда Оздоева одержала победу со счётом 2:1. Россиянин провёл на поле весь матч. Он не отметился голевыми действиями, но был полезен в других аспектах. Opta Sports сообщает, что Оздоев совершил 81 касание (второй в команде), нанёс один удар и отдал один пас под удар (точность передач – 87%), а также один раз перехватил мяч. Из другой интересной статистики: 19 передач в финальную треть (второй в команде), шесть выигранных единоборств и два отбора (лучший в команде по обеим метрикам). В общем, Оздоев показывает класс в Греции! ПАОК после двух туров делит первое место в таблице с «Олимпиакосом», одержав две победы. В следующей встрече команда из Салоников примет дома шотландский «Хартс» в рамках раунда плей-офф Лиги конференций. А 3 сентября в рамках чемпионата Греции отправится в гости к ОФИ.

Денис Черышев («Венеция», Италия)

Денис Черышев Фото: veneziafc.it

Черышев оказался в Серии В ещё в сезоне-2022/2023. По итогам чемпионата «Венеция» не смогла подняться в элитный дивизион, уступив в плей-офф «Кальяри». Черышев даже собирался покинуть итальянский клуб. Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента сообщал, что «зарплата россиянина слишком высока для клуба». Интерес к Денису проявлял, например, «Леванте». Правда, в итоге Черышев остался в Венеции. И уже провёл два матча в Серии В. В субботу, 28 августа, Денис вышел на замену в матче 2-го тура с «Козенцей» (1:1).

Черышев провёл на поле около 20 минут, но не отметился результативными действиями. В 1-м туре россиянин провёл девять минут в игре с «Комо» (3:0). Пока что Черышев получает лимитированное время, но нет сомнений, что он снова станет одним из лидеров «Венеции».

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Роман Нойштедтер Фото: kvcwesterlo.be

35-летний россиянин перебрался в «Вестерло» в 2022 году. Нойштедтер не выпадает из старта, являясь основным центральным защитником. Новый сезон Роман также начал в основе. Он провёл полные пять матчей в стартовых турах. В последней игре с «Мехеленом» его «Вестерло» уступил со счётом 2:3. Нойштедтер – один из лучших игроков клуба согласно WhoScored. Оценка Романа – 6,63 (четвёртый в команде). У россиянина в среднем 88,4% точных передач, 1,8 выигранного единоборства, 1,4 отбора, два перехвата, 0,4 фола, 4,8 выноса и одна блокировка. Но вот дела у «Вестерло» в таблице складываются печально: одно очко в пяти турах и предпоследнее, 15-е место. Исправиться команда Нойштедтера может 2 сентября в гостевом матче с «Серкль Брюгге».

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

Андрей Лунёв Фото: qarabagh.com

31-летний россиянин в августе перебрался из «Байера» в «Карабах». По информации Sport24, Лунёв заключил двухлетний контракт. В воскресенье, 27 августа, Андрей дебютировал за «Карабах» в матче чемпионата Азербайджана с «Кяпазом» (1:1). На 86-й минуте соперники смогли забить гол Лунёву и вырвать ничью. После четырёх туров «Карабах» занимает третье место в чемпионате с семью очками. Поможет Андрей новой команде стать чемпионом?

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Россияне, не сыгравшие в прошлом туре

Александр Кокорин/Алексей Миранчук Фото: Gabriele Maltinti, Stuart Franklin/Getty Images

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин классно провёл предсезонку, но главный тренер Винченцо Итальяно все равно предпочитает других форвардов. В матче 2-го тура с «Лечче» (2:2) россиянин снова остался на скамейке. В основе вышел аргентинец Лукас Бельтран, а на замену — Мбала Н'Зола. Александр не получает шансов из-за высокой конкуренции. Надеемся, что Итальяно предоставит Кокорину игровое время в следующих встречах.

Алексей Миранчук пока не нашёл новый клуб и остаётся в «Аталанте». Миранчук не был включён в заявку на матч 2-го тура с «Фрозиноне» (1:2). Tuttosport отправляет Алексея в «Торино», клуб, в котором он на правах аренды провёл прошлый сезон. Посмотрим, окажется ли Миранчук в Турине снова.

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин не сыграл в прошлом туре чемпионата Норвегии. Но дело не в выборе тренера, а в переносе матча команды. Так что у Хайкина всё хорошо в «Будё-Глимт». Впереди у клуба матч квалификации Лиги конференций с румынским «Сепси» и игра чемпионата с «Хам-Камом» (3 сентября).

Юрий Лодыгин выступает за греческий «Панатинаикос». Но пока он ни разу не вышел на поле в новом сезоне. Во 2-м туре чемпионата «Панатинаикос» разгромил «Волос» (3:0), но Юрий не присутствовал даже на скамейке запасных.