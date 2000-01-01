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Неймар побил великий рекорд Пеле
Неймар побил великий рекорд Пеле
Неймар приехал в сборную Бразилии и показал свой высокий уровень. Футболист в первом же матче побил рекорд Пеле. Что может быть круче?
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Чудесный матч
Чудесный матч
В отборе ЧМ-2026 Бразилия обыграла Боливию (5:1). Неймар оформил дубль, забив на 61-й и 90+3-й минутах. У футболиста мог быть и хет-трик, но он не реализовал пенальти.
Великий Пеле
Великий Пеле
Эти голы для Неймара стали 78-м и 79-м за сборную. В итоге он побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за национальную команду, державшийся более 50 лет! Король футбола забил за сборную 77 раз.
Не лучше других
Не лучше других
«Я очень рад. У меня нет слов. Никогда не думал, что побью этот рекорд. Хочу сказать, что это не означает, что я лучше Пеле или любого другого игрока сборной», — заявил Неймар.
Точно рекорд?
Точно рекорд?
После матча Неймару вручили памятную доску о его рекорде. Фонд Пеле уже признал достижение 31-летнего форварда, но не все согласны с ним. Почему — читайте в нашем материале.
«Никогда не думал, что побью этот рекорд». Неймар превзошёл великое достижение Пеле
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