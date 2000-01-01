Неймар побил великий рекорд Пеле
Неймар приехал в сборную Бразилии и показал свой высокий уровень. Футболист в первом же матче побил рекорд Пеле. Что может быть круче?
Чудесный матч
В отборе ЧМ-2026 Бразилия обыграла Боливию (5:1). Неймар оформил дубль, забив на 61-й и 90+3-й минутах. У футболиста мог быть и хет-трик, но он не реализовал пенальти.
Великий Пеле
Эти голы для Неймара стали 78-м и 79-м за сборную. В итоге он побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за национальную команду, державшийся более 50 лет! Король футбола забил за сборную 77 раз.
Не лучше других
«Я очень рад. У меня нет слов. Никогда не думал, что побью этот рекорд. Хочу сказать, что это не означает, что я лучше Пеле или любого другого игрока сборной», — заявил Неймар.
Точно рекорд?
После матча Неймару вручили памятную доску о его рекорде. Фонд Пеле уже признал достижение 31-летнего форварда, но не все согласны с ним. Почему — читайте в нашем материале.
«Никогда не думал, что побью этот рекорд». Неймар превзошёл великое достижение Пеле
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