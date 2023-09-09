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ЧМ-2026, отбор, Южная Америка: Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии в матче с Боливией

«Неймар — великий. Люди должны это принять». Побитый Неймаром рекорд Пеле признают не все
Полина Куимова
Побитый Неймаром рекорд Пеле признают не все
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Всему виной — разные подсчёты.

Сборная Бразилии в отборочном матче на ЧМ-2026 разгромила Боливию со счётом 5:1 – для бразильской команды это 35-я игра без поражений в отборах на чемпионат мира (дольше серии были только у Испании и Германии). Блистали в этом матче Родриго и Неймар – они оба оформили по дублю, а ещё оба отметились ассистами. Неймар мог забить и больше, но на 17-й минуте он не реализовал пенальти.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 1-й тур
09 сентября 2023, суббота. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
5 : 1
Боливия
1:0 Родриго – 24'     2:0 Рафинья – 47'     3:0 Родриго – 53'     4:0 Неймар – 61'     4:1 Абрего – 78'     5:1 Неймар – 90+3'    

Но этот матч всё равно вошёл в историю бразильского футбола – и дело даже не в длинной беспроигрышной серии или разгромном счёте. Для Неймара забитые мячи в ворота Гильермо Вискарры стали 78-м и 79-м за национальную команду, и это – новый рекорд.

До вчерашнего вечера лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии был Пеле (у него 77 мячей), теперь же история переписана под именем Неймара-младшего. Свой рекордный гол он забил на 61-й минуте, замкнув прострел Родриго с фланга, – получилось красиво, чтобы с этим ударом войти в историю. Праздновали бразильцы дольше обычного: обнимались, радовались, а потом ещё и дали немного времени Неймару разделить этот момент со стадионом, который скандировал его имя. «Неймар — мой герой, — сказал Родриго. – Это останется в моей памяти, это был особенный день».

Права на видео принадлежат CONMEBOL.

В самой концовке бразилец побил свой же рекорд – в добавленное время с низкого навеса Рафиньи в штрафную он пробил с ближней дистанции. Празднование получилось забавным – как ответ всем тем, кто любит про него поболтать.

Неймар

Неймар

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

После матча Неймару вручили памятную доску о его рекорде. «Он великий герой, — сказал главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз. – Люди должны признать это и принять. Он не делает ничего особенного, чтобы заслужить то обожание, которое он получает от толпы, – это происходит из-за его природного таланта».

Неймару вручили памятную доску о его рекорде

Неймару вручили памятную доску о его рекорде

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Достижение Неймара признал Фонд Пеле: «Поздравляем Неймара-младшего с тем, что он превзошёл короля по голам за сборную Бразилии в официальных матчах ФИФА. Наверняка Пеле тебе сегодня аплодирует!».

Неймар
Неймар
нападающий сборной Бразилии

«Очень счастлив. Я никогда не представлял, что достигну этого рекорда, но обхождение Пеле по голам не означает, что я лучше его или любого игрока сборной. Я всегда хотел вписать своё имя в историю бразильского футбола и сборной Бразилии, сегодня я это сделал. Я очень благодарен моей семье и всем моим друзьям, которые здесь».

При этом Бразильская конфедерация футбола (CFB) рекорд не признаёт – по их подсчётам, Неймару до Пеле ещё 16 голов. Всё дело в том, что ФИФА учитывает только официальные игры, а CFB – все.

Топ-5 бомбардиров сборной Бразилии по версии ФИФА

ИгрокГолыМатчиСреднее
Неймар791250,62
Пеле77910,84
Роналдо62980,63
Ромарио55700,79
Зико48710,68

Топ-5 бомбардиров сборной Бразилии по версии CFB

ИгрокГолыМатчиСреднее
Пеле951130,84
Неймар791250,62
Роналдо671030,65
Зико66890,74
Ромарио56740,76
Здесь подробно разбирали рекорды Пеле и путаницу в подсчётах:
Пеле называли «великим обманщиком». Всё из-за рекорда по количеству голов
Пеле называли «великим обманщиком». Всё из-за рекорда по количеству голов

Бразильские СМИ довольно сдержанно пишут о рекорде, упоминая, что CFB считает иначе. А также подсчитывая, что Королю футбола понадобилось меньше матчей, чтобы установить рекорд. Неймара, впрочем, это вряд ли волнует – для самого себя и всего мира он уже в истории.

Теперь можно и насладиться богатой жизнью в Саудовской Аравии:
За что Неймар продал свою карьеру саудовцам За что Неймар продал свою карьеру саудовцам
Неймар завершил карьеру. Хотя на самом деле он «убил» её гораздо раньше Неймар завершил карьеру. Хотя на самом деле он «убил» её гораздо раньше
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