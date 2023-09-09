«Неймар — великий. Люди должны это принять». Побитый Неймаром рекорд Пеле признают не все

Сборная Бразилии в отборочном матче на ЧМ-2026 разгромила Боливию со счётом 5:1 – для бразильской команды это 35-я игра без поражений в отборах на чемпионат мира (дольше серии были только у Испании и Германии). Блистали в этом матче Родриго и Неймар – они оба оформили по дублю, а ещё оба отметились ассистами. Неймар мог забить и больше, но на 17-й минуте он не реализовал пенальти.
Но этот матч всё равно вошёл в историю бразильского футбола – и дело даже не в длинной беспроигрышной серии или разгромном счёте. Для Неймара забитые мячи в ворота Гильермо Вискарры стали 78-м и 79-м за национальную команду, и это – новый рекорд.
До вчерашнего вечера лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии был Пеле (у него 77 мячей), теперь же история переписана под именем Неймара-младшего. Свой рекордный гол он забил на 61-й минуте, замкнув прострел Родриго с фланга, – получилось красиво, чтобы с этим ударом войти в историю. Праздновали бразильцы дольше обычного: обнимались, радовались, а потом ещё и дали немного времени Неймару разделить этот момент со стадионом, который скандировал его имя. «Неймар — мой герой, — сказал Родриго. – Это останется в моей памяти, это был особенный день».
Права на видео принадлежат CONMEBOL.
В самой концовке бразилец побил свой же рекорд – в добавленное время с низкого навеса Рафиньи в штрафную он пробил с ближней дистанции. Празднование получилось забавным – как ответ всем тем, кто любит про него поболтать.
Неймар
Фото: Pedro Vilela/Getty Images
После матча Неймару вручили памятную доску о его рекорде. «Он великий герой, — сказал главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз. – Люди должны признать это и принять. Он не делает ничего особенного, чтобы заслужить то обожание, которое он получает от толпы, – это происходит из-за его природного таланта».
Неймару вручили памятную доску о его рекорде
Фото: Pedro Vilela/Getty Images
Достижение Неймара признал Фонд Пеле: «Поздравляем Неймара-младшего с тем, что он превзошёл короля по голам за сборную Бразилии в официальных матчах ФИФА. Наверняка Пеле тебе сегодня аплодирует!».
«Очень счастлив. Я никогда не представлял, что достигну этого рекорда, но обхождение Пеле по голам не означает, что я лучше его или любого игрока сборной. Я всегда хотел вписать своё имя в историю бразильского футбола и сборной Бразилии, сегодня я это сделал. Я очень благодарен моей семье и всем моим друзьям, которые здесь».
При этом Бразильская конфедерация футбола (CFB) рекорд не признаёт – по их подсчётам, Неймару до Пеле ещё 16 голов. Всё дело в том, что ФИФА учитывает только официальные игры, а CFB – все.
Топ-5 бомбардиров сборной Бразилии по версии ФИФА
Топ-5 бомбардиров сборной Бразилии по версии CFB
Бразильские СМИ довольно сдержанно пишут о рекорде, упоминая, что CFB считает иначе. А также подсчитывая, что Королю футбола понадобилось меньше матчей, чтобы установить рекорд. Неймара, впрочем, это вряд ли волнует – для самого себя и всего мира он уже в истории.
- 9 сентября 2023
-
13:12
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:28
-
12:18
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:13
-
11:05
-
10:55
-
10:46
-
10:45
-
10:44
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20