Четыре факта о провале «Зенита» в Оренбурге

Три гола за первый тайм

Впервые с 2007 года «Зенит» пропустил три гола за первый тайм. Тогда петербуржцам под руководством Дика Адвоката до перерыва три мяча забил «Спартак». Завершилась та игра со счётом 3:1 в пользу красно-белых.