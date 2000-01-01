Четыре факта о провале «Зенита» в матче с «Оренбургом»
«Зенит» сенсационно проиграл «Оренбургу» (1:3) и опустился на четвёртое место в РПЛ. В этом матче петербуржцы отметились парой антирекордов. Каких?
Три гола за первый тайм
Впервые с 2007 года «Зенит» пропустил три гола за первый тайм. Тогда петербуржцам под руководством Дика Адвоката до перерыва три мяча забил «Спартак». Завершилась та игра со счётом 3:1 в пользу красно-белых.
Первое поражение от «Оренбурга»
Впервые за девять официальных матчей «Зенит» проиграл «Оренбургу». До этого петербуржцы выиграли семь матчей и один раз сыграли вничью.
Худший старт за 12 лет
После 10 туров «Зенит» занимает четвёртое место в РПЛ с 17 очками. Это худший старт команды с сезона-2011/2012. Тогда команда набрала 16 очков после 10 туров. По итогам того сезона сине-бело-голубые выиграли чемпионат России.
Худший старт при Семаке
Для «Зенита» этот старт стал худшим и при Сергее Семаке. До этого петербуржцы не набирали меньше 21 очка к 10-му туру РПЛ.
Бонус
Но было и хорошее. «Зенит» почти побил рекорд по числу ударов в гостевых матчах РПЛ. Петербуржцы ударили по воротам 32 раза. Рекорд РПЛ в 2019-м установило «Динамо», пробив 34 раза в матче с «Анжи» (1:1).
Неприятная статистика
Подробнее о матче с «Оренбургом» и неудачах «Зенита» вы можете прочитать в нашем материале.
Четыре факта о провале «Зенита» в Оренбурге
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