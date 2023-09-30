«Зенит» выдал худший первый тайм за 16 лет! И впервые в истории влетел «Оренбургу»

Программу 10-го тура открыл матч в Оренбурге. Игра с участием действующего чемпиона принесла неожиданный результат.

«Зенит» приехал в Оренбург без нескольких футболистов основной обоймы. Вратарь Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев и нападающий Матео Кассьерра остались в Санкт-Петербурге. Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что у всех троих есть небольшие проблемы со здоровьем. Кассьерра мощно провёл первую часть сезона — восемь голов в девяти матчах РПЛ. Неудивительно, что колумбиец возглавил список лучших бомбардиров РПЛ.

Команды очень бодро начали матч — к седьмой минуте на табло горели две единицы. Сначала удивило то, сколько времени оборона «Оренбурга» предоставила Густаво Мантуану. Бразилец спокойно принял мяч в штрафной соперника, обработал и точно направил его в самый угол. В последний момент удар Мантуна пытались заблокировать, но было слишком поздно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, хозяева довольно быстро нашли достойный ответ. И на этот раз со знаком минус отметились защитники «Зенита». До сих пор непонятно, почему никто толком не мешал бить Дмитрию Воробьёву — футболист «Оренбурга» головой замкнул навес с фланга Брайана Мансильи. Возможно, защитники обеих команд просто как следует не проснулись, учитывая ранее начало матча (12:00 мск).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сразу после пропущенного мяча «Зениту» пришлось делать вынужденную замену. По всей видимости, искусственный газон в Оренбурге негативно сказался на организме Марио Фернандеса. Бразилец с российским паспортом отыграл всего девять минут, после чего уступил место на поле Алексею Сутормину. Очень событийное начало матча!

Думаете, на этом проблемы «Зенита» в первом тайме закончились? Вовсе нет. Команды не сыграли и получаса, как гости уже «горели». На этот раз на помощь «Оренбургу» пришёл стандарт. После углового последовала скидка на набежавшего Матиаса Переса, и тот отличился во втором матче подряд. И снова есть большие вопросы к игре «Зенита» в обороне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Видимо, успешный сценарий матча так вскружил голову игрокам «Оренбурга», что они едва не «привезли» себе гол на ровном месте. Вендел обокрал Ренато Гойковича и вывалился один на один с вратарём, однако Николай Сысуев справился с ударом бразильца. Реализуй Вендел этот шанс, мы бы увидели четыре гола к 30-й минуте.

А вот «Оренбург» прощать соперника не стал. Хозяева ещё до перерыва оформили третий гол усилиями Мансильи. Аргентинец нанёс идеальный по точности удар в дальний угол, а вратарь Александр Васютин свою команду не спас. «Зенит» в третий раз в сезоне пропустил три мяча. До этого «трёшку» команде Семака отгрузили «Динамо» (в РПЛ) и «Ахмат» (в Кубке России). Но «Оренбург» сделал это к 36-й минуте! «Зенит» пропустил три за первый тайм матча РПЛ впервые с 2007 года. Историческое событие!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» ужасно отыграл в обороне, но при этом гости гораздо чаще били в створ, чем соперник (семь ударов против трёх). То есть «Оренбург» идеально распорядился своими моментами, а «Зенит» подвела реализация. При этом гости ожидаемо больше владели мячом — 70% против 30%. В перерыве капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос подчеркнул, что его команда играет очень нервозно и допускает слишком много ошибок.

В перерыве Семак сделал двойную замену: выпустил на поле Изидора и Родригао. При этом тренер сине-бело-голубых убрал с игры Сутормина, который в начале встречи вышел вместо Фернандеса. «Зенит» снова создавал моменты, бил по воротам соперникам, но цифры на табло не менялись. Команда Семака в итоге нанесла больше трёх десятков ударов (15 — в створ), в то время как «Оренбург» после перерыва практически не беспокоил Васютина.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд. Неделю назад клуб из Санкт-Петербурга уступил на своём поле «Локомотиву» (1:2). Любопытно, что и тогда «Зенит» открыл счёт, но в итоге проиграл. А команда Давида Деограсии одержала третью победу в последних четырёх матчах РПЛ. И впервые в истории обыграла «Зенит»!