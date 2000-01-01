Прервалась лучшая победная серия в Европе в сезоне
Печальные новости из Турции. «Фенербахче» проиграл «Трабзонспору» (2:3) и прервал лучшую победную серию в Европе в этом сезоне!
19 побед подряд
«Фенербахче» по праву был лучшим клубом Европы. «Канарейки» выиграли 19 встреч кряду во всех турнирах с общим счётом 58:10. На счету команды было 10 побед в Суперлиге и девять в Лиге конференций и квалификации к ней.
Досадное поражение
Но в 11-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» уступил «Трабзонспору» (2:3). Теперь в Суперлиге «канарейки» опустились на второе место с 30 очками. В Лиге конференций клуб по-прежнему лидирует в группе H с девятью очками.
Прервалась лучшая победная серия в Европе в этом сезоне! Команда выиграла 19 матчей подряд
Читайте также
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд
Особые бутсы в честь нового «Золотого мяча» Месси
Легендарный «Базель» тонет в чемпионате Швейцарии
Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?