Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Прервалась лучшая победная серия в Европе в сезоне
Прервалась лучшая победная серия в Европе в сезоне
Печальные новости из Турции. «Фенербахче» проиграл «Трабзонспору» (2:3) и прервал лучшую победную серию в Европе в этом сезоне!
AMP-версия
19 побед подряд 
19 побед подряд 
«Фенербахче» по праву был лучшим клубом Европы. «Канарейки» выиграли 19 встреч кряду во всех турнирах с общим счётом 58:10. На счету команды было 10 побед в Суперлиге и девять в Лиге конференций и квалификации к ней.
Досадное поражение
Досадное поражение
Но в 11-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» уступил «Трабзонспору» (2:3). Теперь в Суперлиге «канарейки» опустились на второе место с 30 очками. В Лиге конференций клуб по-прежнему лидирует в группе H с девятью очками.
Прервалась лучшая победная серия в Европе в этом сезоне! Команда выиграла 19 матчей подряд
Читайте также
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Топ-5 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Самые дорогие футболисты РПЛ с 16 до 27 лет
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Владелец клуба попросил фанатов оплатить его долги
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
Экс-игрока Франции выгнали за драку с тренером
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
Головин — игрок месяца в «Монако» второй раз кряду
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
«Siu!» Роналду в смешных рисунках. Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Бесценная реакция Клоппа на вылет «МЮ». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Мама собирала Беллингема на «Золотой мяч». Видео
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд
Ндомбеле вывели из состава Галатасарая за фастфуд
Особые бутсы в честь нового «Золотого мяча» Месси
Особые бутсы в честь нового «Золотого мяча» Месси
Легендарный «Базель» тонет в чемпионате Швейцарии
Легендарный «Базель» тонет в чемпионате Швейцарии
Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Adidas необычно поздравил Месси с «Золотым мячом»
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас?
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android