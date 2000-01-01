Прервалась лучшая победная серия в Европе в этом сезоне! Команда выиграла 19 матчей подряд

Досадное поражение

Но в 11-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» уступил «Трабзонспору» (2:3). Теперь в Суперлиге «канарейки» опустились на второе место с 30 очками. В Лиге конференций клуб по-прежнему лидирует в группе H с девятью очками.