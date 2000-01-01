Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
85-летний болельщик растрогал весь футбольный мир
85-летний болельщик растрогал весь футбольный мир
Более душераздирающего видео вы сегодня не увидите. 85-летний болельщик «Таранто» Кармине слишком болезненно отреагировал на закрытие стадиона клуба на двухлетнюю реконструкцию после пожара. И растрогал весь футбольный мир.
AMP-версия
Пожар
Пожар
Стадион «Таранто» сгорел после матча с «Фоджей» в Серии С, фанаты которой запускали дымовые шашки. 27-тысячная арена была признана аварийной, и на днях её закрыли на ремонт. Играть домашние матчи «Таранто» будет в Тернамо, почти в 500 км от нынешнего стадиона.
Реакция 85-летнего болельщика на закрытие стадиона любимого клуба. Душераздирающее видео
Читайте также
Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге
Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге
Шансы «Байера» на титул после провала «Баварии»
Шансы «Байера» на титул после провала «Баварии»
«Арсенал» установил рекорд по голам со стандартов
«Арсенал» установил рекорд по голам со стандартов
«Байер» повторил великий рекорд «Баварии»!
«Байер» повторил великий рекорд «Баварии»!
3 клуба из Европы с наибольшим числом бомбардиров
3 клуба из Европы с наибольшим числом бомбардиров
Игроки «Боруссии» мощно встретили Аллера после КАН
Игроки «Боруссии» мощно встретили Аллера после КАН
Соперники Месси встали в очередь ради фото с Лео
Соперники Месси встали в очередь ради фото с Лео
«Сейчас заплачу». Реакция Гризманна на подарок
«Сейчас заплачу». Реакция Гризманна на подарок
Лучшие игроки по победным голам в топ-лигах Европы
Лучшие игроки по победным голам в топ-лигах Европы
Лишь Месси забивал больше Мбаппе в ЛЧ до 26 лет
Лишь Месси забивал больше Мбаппе в ЛЧ до 26 лет
У женской «Барселоны» прервалась уникальная серия
У женской «Барселоны» прервалась уникальная серия
Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты
Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты
Лунин повторил великое достижение Куртуа
Лунин повторил великое достижение Куртуа
Винисиус — в новом топе. Быстро набил 50 игр в ЛЧ!
Винисиус — в новом топе. Быстро набил 50 игр в ЛЧ!
Крутой рекорд «Сити» в Лиге чемпионов
Крутой рекорд «Сити» в Лиге чемпионов
Топ-5 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
Топ-5 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android