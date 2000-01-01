85-летний болельщик растрогал весь футбольный мир
Более душераздирающего видео вы сегодня не увидите. 85-летний болельщик «Таранто» Кармине слишком болезненно отреагировал на закрытие стадиона клуба на двухлетнюю реконструкцию после пожара. И растрогал весь футбольный мир.
Пожар
Стадион «Таранто» сгорел после матча с «Фоджей» в Серии С, фанаты которой запускали дымовые шашки. 27-тысячная арена была признана аварийной, и на днях её закрыли на ремонт. Играть домашние матчи «Таранто» будет в Тернамо, почти в 500 км от нынешнего стадиона.
Реакция 85-летнего болельщика на закрытие стадиона любимого клуба. Душераздирающее видео
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