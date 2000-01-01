Реакция 85-летнего болельщика на закрытие стадиона любимого клуба. Душераздирающее видео

85-летний болельщик растрогал весь футбольный мир

Более душераздирающего видео вы сегодня не увидите. 85-летний болельщик «Таранто» Кармине слишком болезненно отреагировал на закрытие стадиона клуба на двухлетнюю реконструкцию после пожара. И растрогал весь футбольный мир.