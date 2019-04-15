«Привет, меня зовут Дима, и я толстый». Как взять себя в руки и похудеть?

«Привет, меня зовут Дима, и я толстый», — сказал бы я, если бы сидел в кругу таких же ребят, подобно герою американской комедии. Но с каждым набранным килограмм всё меньше хотелось смеяться, особенно подходя к весам или зеркалу. Мне 28 лет, и всю сознательную жизнь я проработал в спортивной индустрии. Насмотревшись на атлетов, никогда не думал, что смогу привести своё тело в такой же порядок. Не до конца уверен и сейчас, но у спортивных экспертов иное мнение. Итак, с сегодняшнего дня я часть авантюры под названием «худеем к лету – раз и навсегда».

Это редакционный проект «Чемпионат.Lifestyle», в рамках которого я и прекрасная девушка Майя будем работать над собой день и ночь. За Майей следите в параллельных материалах, а я планирую вот такую трансформацию.

Фото «Сейчас» — «Цель: когда буду молодец»

Почему я это делаю?

По фотографии «Сейчас» можно подумать, что всё не так плохо. На самом деле всё очень печально. Сегодня я вешу 96 кг. Почти центнер при росте чуть больше 170 см – это не трагедия, но кризис заключается в другом. С этим весом можно смириться. Когда ты толстый с детства, то в будущем можешь перестать реагировать на это как на недостаток. И отчасти это правильно, воспитывается психологическая устойчивость к нападкам. Нужно принимать себя какой ты есть, окружать правильными людьми – всё это правда, я так и делал. Однако уже в зрелом возрасте ты беспокоишься не только относительно внешней красоты, но и внутреннего здоровья.

Можно смириться с тем, что ты был, есть и будешь толстяком. Да, тем, кто в состоянии нагнуться к шнуркам и не упасть.

Можно смириться с тем, что ты был, есть и будешь толстяком. Да, тем, кто в состоянии нагнуться к шнуркам и не упасть. Да, тем, кто может поиграть с друзьями в футбол, задыхаться, но не после первой же атаки. Да, тем, кто просто весёлый парень, зачем худеть, и так хорошо. Но всё это компромисс, на который мы научились идти в жизни. Неважно, какой у вас рост и сколько килограмм лишнего веса. Если, подходя к зеркалу, вы честно скажете себе: «Я толстый и хочу это изменить», — значит пора. Вот поэтому я теперь пишу эти строки.

Что я делал не так? Не повторяйте моих ошибок

Конечно, я пытался похудеть ещё до проекта «Чемпионата». Раз 10-12 точно. Мне удавалось это сделать во время военных сборов в кадетском корпусе. Ещё я сильно похудел после работы продавцом в спортивном магазине. В 2013-м специально сбросил вес к лету. Осень 2015-го вроде был ничего и т.д. и т.п. Нетрудно догадаться, что вес меня догонял и даже накидывал ещё пару кило сверху. Я не прогуливал физкультуру, очень любил спорт, но оставался толстым.

В моей жизни было четыре годовых абонемента в фитнес! И в рамках первого раза я сразу же сделал классическую ошибку: просто не ходил в зал из-за лени. Второй абонемент и ещё один популярный сценарий: тренировки без программы и несбалансированное питание. Приходил в 22:00 после работы и занимался на тех тренажёрах, которые были свободны или просто мне нравились. Всего по чуть-чуть. Вечером нельзя ничего есть под страхом смерти. Да и вообще лучше потреблять минимум еды. Третий приход в зал убедил, что с ленью можно бороться, но к другим проблемам прибавилась ещё две. Я не пил воду во время занятий. Более того, совсем перестал работать с железом и сосредоточился на кардио. Бегал по 40 минут, изнывал, потел и специально не пил воду, чтобы жир выходил с потом. Худел по 2 кг в неделю!

Сбросил 8 кг и был счастлив… пару недель. Потом вес начал быстро возвращаться. Итог был неизменным.

Перед четвёртым разом я стал умнее. Прочитал несколько тематических статей, послушал мнение опытных друзей, скачал пару приложений, отказался от самодеятельности и взял 10 занятий с тренером. Он научил правильному порядку работы в зале, рассказал про тренажёры, поправил питание и следил за ним. Но как только занятия закончились, мой подход стал несистемным, знания начали выветриваться, самодисциплина упала до нуля, вес поднялся до 100 кг. Нужен был новый серьёзный вызов.

С чего начать? Куда бежать?

Не надо никуда бежать. В любом важном деле не нужно торопиться, а стоит оглядеться и понять стартовые позиции. Этим я и занялся в самом начале проекта.

Андрей Семешов, велнесс-коуч, колумнист «Чемпионата»: «На первой неделе ваша главная задача — не перегореть. Не нужно ни в коем случае бегать в фитнес-центр два раза в день семь дней в неделю. Равно как если вы до того ходили в день хорошо если 2-3 тысячи шагов, сразу наматывать по 12-20 тысяч. Все перемены должны быть плавными и постепенными. Результат будет у того, кто сможет монотонно, изо дня в день придерживаться плана, рационально расходуя силы, в том числе и ментальные. Не переживайте, ближе к концу, когда вам будет мало просто быть стройным, а захочется непременно пересчитать кубики пресса, дойдёт и до хард-кора. Но вы к нему будете уже готовы. Всё вышенаписанное справедливо в полной мере и для вопросов питания. Если вы привыкли завтракать эклерами, не начинайте менять их сразу на огурцы со шпинатом».

Первый этап – биоимпедансный анализ

Проще говоря, метод диагностики состава тела человека посредством измерения электрического сопротивления в разных частях организма. Как говорят сами специалисты, к методике могут быть вопросы, но пока это один из самых эффективных способов узнать больше о своём теле. Самое интересное, что некоторые ваши догадки могут подтвердиться в результатах. Например, я всегда догадывался, что у меня низкий уровень базального метаболизма. Вуаля: всего 1688 ккал, при норме 1956-2309. Это значит, что в состоянии покоя я сжигаю меньше калорий, чем среднестатистический человек.

Биоимпедансный анализ Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

При работе с железом я всегда любил больше работать на ноги, чем на руки. Результат этого наглядно виден в анализе тощей массы, где ноги превышают норму, а в руках дисбаланс в пользу правой. Левая действительно быстро устаёт и менее развита. А ещё в организме много воды (44,6 л при норме 35,7-43,7), протеина (12,1 при 9,5-11,7) и самое главное – жира (35 кг при оптимальных 7,6 -15,3). Главная цифра известна – мне желательно сжечь 24,2 кг жировой массы! Итог — общая оценка состава тканей тела и телосложения 63 балла из 100, при условии, что у человека с развитой мускулатурой она может превысить сотню.

Подробные результаты — здесь.

Интерпретация результатов.

Второй этап – тестирование организма на выносливость, гибкость и т.д.

Мне повезло пройти биоимпедансный анализ и все тесты в лаборатории InBody, базирующейся в Crocus Fitness Кунцево. Повезло, потому что более чем за час комплексного обследования меня изучили с ног до головы. На велотренажёре замерили давление и оказались не очень довольны восстановлением организма. При этом пульс меня не подвёл и не показал страшных цифр. В отличие от коэффициента гибкости и секунд при задержке дыхания. Недотянул даже до минуты, а желательно уверенно больше. Но самая пугающая цифра в отчёте – 58 лет. Нет, это не максимальный возраст. Это состояние моих дыхательных возможностей. В 28 я дышу, как мужчина под 60. Такая цифра здорово мотивирует развивать весь организм.

Но самая пугающая цифра в отчёте – 58 лет. Нет, это не максимальный возраст. Это состояние моих дыхательных возможностей.

Что дальше?

Понять, что нет ничего невозможного. Далее стоит взять результаты исследований и отправиться к опытному тренеру, который неоднократно превращал обрюзгших молодых людей в античных героев.

Предварительно сделайте фотографии тела с разных ракурсов. Пресловутые фото «до».

Утром натощак сантиметром измерьте талию на пару сантиметров ниже пупка.

Купите напольные и кухонные весы. С помощью первых необходимо еженедельно в одно и то же время следить за изменениями массы тела. С помощью вторых нужно хотя бы дома взвешивать потребляемую пищу.

Полученный результат вносите в приложение MyFitnessPal, FatSecret или любое другое. Так можно контролировать количество потребляемых калорий.

В свою очередь, телефон или, ещё лучше, смарт-часы помогут следить за активностью и сжигаемыми калориями.

Всё это важные атрибуты, которые упростят и сделают понятнее процесс похудения. Но самое главное – новое меню и программа занятий от тренера. С этим мне ещё предстоит познакомиться. Самому интересно, как это будет и что ждёт дальше.