Очень вкусно: что едят знаменитые спортсмены и почему они не толстеют?

Фигурам многих известных спортсменов можно только позавидовать. Но что делать, если походы в спортзал не приносят таких результатов, а лето уже наступает на пятки? Возможно, всё дело в питании, но не спешите винить себя за каждый съеденный кусок. На кухнях у олимпийских чемпионов тоже нашлось не мало скелетов в холодильнике.

Ирина Слуцкая

Фигуристка уже давно взяла за правило делиться со своими подписчиками простыми пп-рецептами. Оладьи, сырники, печёночный торт – в «инстаграме» чемпионки мира можно найти блюда на любой вкус.

Не скрывает Ирина и своего пристрастия к не очень правильной пище. Вот, например, рецепт любимых пирожков из слоёного теста с индейкой и яйцом.

А вот известный хоккеист полезному питанию предпочитает вредное, но вкусное. Поэтому не стесняется публиковать аппетитные фотографии, вызывая повышенное слюноотделение у фолловеров.

Анжелика Тиманина

Французский завтрак – лучший на Земле, как уверяет российская синхронистка. Спорить не будем, выглядит очень аппетитно. Круассаны, конечно, не самое диетическое блюдо, но главный секрет Тиманиной – ежедневные активности и десятки километров пешеходных маршрутов.

На обед и ужин олимпийская чемпионка предпочитает морепродукты. Их белок содержит относительно мало калорий и представляет высокую пищевую ценность.

Семён Варламов

Ужин чемпионов для Семёна выглядит так. Белок и клетчатка – то, что нужно настоящему победителю. А подписчики в комментариях даже калорийность посчитали. Мы, правда, не уверены, что верно.

Свою любовь к миндальным круассанам Мария выражает в фотографии оставшегося кусочка. Видимо, целый запечатлеть не успевает. И мы её прекрасно понимаем.

Тоже захотелось сладкого? Не спешите в ближайшую булочную. Есть и альтернативные варианты. Например, чудесный пирог без сахара, глютена и молока, как на столе у теннисистки.

Десерты тоже могут быть полезными, вкусными, а главное, низкокалорийными. Елене посчастливилось попробовать семена чиа с ягодами в кокосовом молоке. И эта «необычная штука» ей явно понравилась.

Каролина Севастьянова

Каролина не раз рассказывала, что после завершения спортивной карьеры она стала есть всё подряд и набрала в весе. Теперь девушка старательно поддерживает своё стройное тело не только спортом, но и правильным питанием. Тяжёлой и жирной пище предпочитает ягоды, фрукты и фреши.

Яна Кудрявцева

Хозяйственная и семейная Яна, оказывается, знает секретный рецепт того самого крабсбургера. А в процессе приготовления перекусывает луковыми чипсами. Как гимнастке удаётся сохранять превосходную фигуру ещё и после рождения дочери? Для нас это всё ещё остаётся загадкой.