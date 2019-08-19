Quiksilver: 50 лет на волне. От пляжного магазина до мирового бренда

Они создали первые шорты для серфинга, первыми подписали атлетов-амбассадоров и начали снимать фильмы. До них этого не делал никто.

Quiksilver стал частью моей жизни и сделал ее счастливой. Главное в этой компании, что она никогда не была про одного человека. Как в начале, так и сейчас – это всегда была команда" — Алан Грин, основатель компании

Многие слышали о принципе «хочешь, чтобы было хорошо, — сделай сам». Так подумал 50 лет назад и Алан Грин, сёрфер из австралийского городка Торквей. Алан с друзьями очень любили катать на волнах, но в 60-е годы не было никакой специальной экипировки для сёрферов. Им приходилось кататься в обычных шортах, которые стесняли движения, быстро намокали и становились тяжелым и неудобными.

Тогда Алан Грин взял ссуду 2500 долларов у своего отца и вместе с другом начал менять представление об одежде для серфинга. Алан Грин и Джон Ло решили выразить свою страсть к спорту в том, чтобы сделать занятия сёрфингом удобнее. Они разработали

гидрокостюм и профессинальные бордшорты. Кстати, именно сёрферы причастны и к популярности ботинок из овечьей шерсти — угг. Они шили и носили их, чтобы согреть ноги после катания.

Алан Грин Фото: Quiksilver

Больше, чем просто шорты

В 1970 году друзья основали Quiksilver в небольшом гараже недалко от берега океана. Первые бордшорты они создавали как скульпторы — взяли обычную модель, популярную в то время, и убрали всё лишнее. Грин и Ло разрезали несколько старых шорт, убрали тяжелый хлопок, шнуровку спереди заменили на липучки, укоротили длину, убрали травмоопасные детали, а крой переделали так, чтобы шорты не сковывали движения.

Первые бордошорты Фото: Quiksilver

Новаторское решение пришлось по душе друзьям сёрферов и вскоре шорты разошлись по всему побережью. Друзья шили бордшорты и поставляли их в магазины на пляжах. «Новые шорты продавались как горячие пирожки, и я только успевал привозить их во все серф-шопы, проезжая вдоль побережья между катанием. Это было отличное время: сделал бордшорты, продал, сделал еще. Все было намного проще, чем сейчас» — вспоминал то время Алан Грин спустя годы.

Первый магазин Quiksilver Фото: Quiksilver

Неуловимый Quiksilver. Превращение в золото

Название бренда Quiksilver придумала жена Алана. Она увидела слово «quicksilver» в одном романе. Слово означало превращение чего-то неуловимого, жидкого и текучего в золото. Древние алхимики в книге называли так превращение неблагородных металлов в золото. Этот контекст отлично вписывался в философию бренда. Чтобы не переживать об авторских правах, было принято решение выкинуть одну букву — так появился бренд Quiksilver.

Первый логотип. Бренд обретает лицо

Логотипом изначально был выбран белый лебедь. Лишь спустя несколько лет дизайнеры вдохновились картиной Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» и перенесли знаменитую волну на фоне горы Фудзи на логотип. Так бренд обрел лицо, в котором была отражена главные страсти сёрферов — волны, свобода и безмятежность.

Картина Кацусики Хокусая «Большая волна в Каганаве» и логотип Quiksilver Фото: Quiksilver

Уже через пару лет бренд захватил всю Австралию и решил выйти на мировой рынок. Параллельно с этим компания уже поддерживала серферов. Один из них, Джефф Хакман, предложил продвигать бренд в США и в 1976 году вместе с Бобо Макнайтом основал филиал Quiksilver в Америке. На первых порах они продавали бордшорты прямо из своего минивэна, но уже скоро Quiksilver захватил американский рынок. В 1984 бренд пришёл и в Европу, став мировым.

Амбассадоры выходят на спот

Благодаря тому, что костяк Quiksilver всегда состоял из сёрферов, бренд легко угадывал запросы аудитории и быстро заслужил признание в профессиональной среде. Значительную роль в продвижении бренда сыграли его звездные представители. Quiksilver охотно поддерживал звёзд серфинга, а те делились своей растущей популярностью с брендом.



В 1978 году Quiksilver спонсировали сёрферов Уэйна Бартоломью и Брюса Рэймонда. Уэйн в том же году стал чемпионом мира. Спустя 10 лет бренд заключил миллионный спонсорский контракт с сёрфером Томом Кэроллом. Рекордный в отрасли контракт сделал Кэролла первым сёрфером-миллионером. В 1990 году к Quiksilver присоединился серфер Келли Слейтер. Келли в последствии выиграл 11 мировых чемпионатов и до сих пор у многих поклонников волн и бурлящих спотов ассоциируется исключительно с Quiksilver.

Том Кэролл Фото: Quiksilver

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Бордошорты становятся ярче

Создатели бренда всегда трепетно относились не только к практичности, но и внешнему виду экипировки, следуя модным тенденциям своего времени. Именно за счёт сочетания стиля и практичности бренд смог стать поистине легендарным. После выхода на американский рынок бренд выпустил линейку Quiksilver Echo Beach. Смелое и яркое цветовое сумасшествие, порожденное глэм-панк-группами, такими как Talking Heads. Одежду Quiksilver с радикальными принтами и чрезмерно яркими цветами стали носить тусовщики из Ньюпорта. Их девиз «If you can't Rock'n Roll don't fucken come!» стал квинтэссенцией фирменного стиля Quiksilver, отражавшего безрассудный и беззаботный дух серфинга. Эта эпоха породила некоторые из самых узнаваемых моделей Quiksilver.

Фото: Quiksilver

Echo Beach Star — одна из самых узнаваемых моделей в коллекции. Свою известность они получили после выхода фильма Келли Слейтера «In Black And White». Сейчас их можно купить в прежнем дизайне.

Фото: Quiksilver

Фото: Quiksilver

Легендарной моделью фрисерферов 80-х были Echo Beach Checker. Именно тогда сёрферы стали настоящими трендсеттерами. Отголоски рок'н'ролла и классический покрой, гидрофобный материал и арочная форма объединяют ретро-стиль и современное исполнение.

Фото: Quiksilver

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До конца года Quiksilver выпустит еще несколько капсул с отсылкой к истории.

Дальше — больше

Девяностые годы для компании прошли под эгидой беспрерывного расширения компании и экспансии во разные спортивные сферы. В 1990 году у Quiksilver появляется дочерний бренд «Roxy», который выпускает женскую одежду для серфинга. С самого начала дочерний бренд завоевал популярность. В 1996 году компания начинает делать одежду и для зимних видов спорта, в 1997 покупает производителя сноубордов — фирму «Mervin». Такое бурное развитие позволяет Quiksilver Inc. в 1998 году выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В 2000 году Quiksilver заключает контракт с легендой скейтбординга Тони Хоуком, вместе они создают марку одежды «Hawk». В 2004 году компания выкупает и легендарную для любителей экстрима фирму DC Shoes.

Фото: Quiksilver

Кроме создания новых брендов и спонсирования спортсменов Quiksilver организует многочисленные соревнования и мероприятия, снимает фильмы под своей эгидой. В 2005 году компания открыла благотворительный фонд, который занимается поддержкой экологии, образования, здравоохранения и молодежных проектов. В 2006 году вышла книга «Горы и волны, История Quiksilver», в который можно увидеть взгляд на развитие бренда изнутри.



Сегодня глобальная компания переименована в Boardriders, но марка Quiksilver осталась внутри, а вместе с ней в крупную спортивную корпорацию входят и другие бренды: Roxy, DC Shoes, Element, Von Zipper, RVCA, XCEL и Billabong.

В этом году Quiksilver отмечает свое 50-летие и в честь этого бренд выпустил лимитированную коллекции 50 Years of Adventure, которая уже доступна в магазинах.

На протяжении года бренд будет вспоминать свои культовые модели, связанные с важными датами истории мирового серфинга, скейтбординга и сноубординга в отдельных капсульных коллекциях.