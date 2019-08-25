«Железные» леди: самые красивые триатлетки из «Инстаграма»

На последний месяц лета пришлось немалое количество соревнований. В середине августа в Калининграде прошли два дня серьёзных триатлон-испытаний, организованных Ironstar. Среди участников, добравшихся до северного уголка Европы, были не только мужчины, но и прекрасные леди и даже дети на специально подготовленном для них старте. Под впечатлением от красавиц на, казалось бы, не женской «полужелезной» дистанции в 113 км мы подготовили подборку самых очаровательных триатлеток, способных потягаться в скорости и выносливости с представителями сильного пола.

Алёна Заварзина

Известная сноубордистка, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи, только начинает свой путь в триатлоне, но уже добилась больших успехов и покорила несколько стартов. В шоу #226вопросов она рассказала, что триатлон для неё — своего рода терапия, потому что на дистанции начинаешь лучше разбираться в себе и своих эмоциях.

Алёна Заварзина — о завершении карьеры, Трампе, супергероях и триатлоне Новое амплуа призёра олимпийских игр в Сочи и старт первого YouTube-шоу о триатлоне совместно с IRONSTAR.

Диана Береда

Для Дианы соревнования — заряд энергии, послевкусие от которого остаётся ещё надолго. Когда мама троих детей успевает к ним готовиться, неизвестно никому. Но тот факт, что у девушки невероятная сила воли, неоспорим.

Andrea Leon

Ещё одна обаятельная представительница триатлона живёт в Мексике и ежедневно мотивирует своих подписчиков на занятия спортом и позитив. Кажется, улыбаться везде и всегда тоже в её правилах.

Анастасия Жукова

Это лето для Насти, по её мнению, оказалось не очень спортивным. Но мы так не думаем. Олимпийка в начале в Сочи и красивое завершение спринтом в Калининграде — чем не показатели продуктивного времяпрепровождения?

Александра Воскресенская

#триатлонgirl и амбассадор Ironstar любит не только спорт, но и побаловать себя вкусностями. К счастью, по причине первого на её фигуре это не сказывается.

Анастасия Тукмачёва

Пожалуй, одна из самых известных барышень в триатлоне, которая сделав «половинку», ушла в краткосрочный отпуск, чтобы вложить силы в развитие своего YouTube-канала. Однако Настя обещает вернуться и наконец покорить дистанцию в 226 км.

Валентина Зеленкевич

Валентина — двукратный мастер спорта в плавании и триатлоне и настоящая #hurricanegirl, как написано у неё в профиле. Мы верим, это заметно невооружённым глазом.

Nicol Allan

Фото Николь в «Инстаграме» не такие профессиональные, зато полны жизни и настоящих эмоций. Триатлон и путешествия — неотъемлемая часть ещё существования.

Reka Turoczi

Очаровательная многодетная бегунья пишет о себе, что мечтает показать своим детям и миру, насколько удивительным может быть спорт.

Виктория Шубина

Восьмикратная «железная» леди, покорившая пять чемпионатов мира и Эльбрус, сейчас тренирует начинающих триатлетов и взращивает в них любовь к этому виду спорта.