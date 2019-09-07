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Спортивный стиль принцессы Дианы. Модная революция. Фотосессия Хейли Бибер

Спортивный стиль принцессы Дианы. Модная революция
Полина Иноземцева
Принцесса Диана: революция спортивного стиля королевской семьи
Спортивные образы принцессы повторили в новом парижском Vogue с Хейли Бибер.
Lifestyle / Город 0

Не так давно на страницах журнала Vogue Paris появились фотографии американской модели Хейли Бибер. Вместе с фотографом Грегори Харрисом и главным редактором парижского издания они воссоздали спортивный образ в духе принцессы Дианы. У себя в «инстаграме» Хейли добавила, что вдохновляется стилем Дианы столько, сколько она может себя помнить.

Действительно, леди Ди стала вдохновением не только для супруги Джастина Бибера, но и для многих поколений людей. Её спортивные образы стали революцией для всей Королевской семьи и миллионов жителей Великобритании. Вспомним, как со вкусом и одновременно с современным удобством одевалась принцесса.

Любовь к комфортным спортивным вещам у Дианы, вероятно, пересекалась с её большой любовью к теннису ещё с подросткового возраста. Свободное от общественной деятельности время принцесса с удовольствием проводила на корте.

Для тренировок леди Ди выбирала сочетание велосипедок, овер-сайз свитшота, массивных кроссовок и удлиненных носков, которое с новой силой ворвалось в нынешнюю моду. Мало кто мог подумать, что современный тренд берёт свои корни не из гардеробов американских моделей, а из прошлого века, благодаря отличному вкусу представительницы аристократической семьи.

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Более того, будучи британкой, рождённой в семье Джона Спенсера, виконта Элтропа и представителя ветви семейства Спенсеров-Черчиллей, принцесса Диана не стеснялась носить одежду с принтом в цветах американского флага.

Правда, для официальных мероприятий у Дианы был более классический спортивный образ — трикотажный кардиган и плиссированная мини-юбка. Именно в этих вещах она появилась на теннисном корте клуба Вандербильт в Лондоне в 1988 году, где сыграла с восемнадцатилетней Штеффи Граф — женщиной-игроком номер один того времени.

Однако принцесса не ограничивалась только любовью к теннису, в зимнее время года она отдавала предпочтения катанию на лыжах и, по воспоминаниям знакомых, каталась даже лучше мужа, принца Чарльза. На склоне её можно было увидеть в броском красном горнолыжном костюме, с согревающей повязкой-косой на голове.

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Свободу в выборе спортивной одежды Диана прививала и двум сыновьям — принцу Уильяму и принцу Гарри. Несмотря на высокое внимание прессы к их взрослению, мать старалась ограждать детей от СМИ и давать им возможность расти как обычным детям. Вразрез с аристократичным стилем всей Королевской семьи, Леди Диана позволяла принцам носить джинсы, спортивные брюки и футболки-поло.

Гибель принцессы Дианы в 1997 году стала большой потерей не только для её семьи, но и для всего британского общества. Память о ней жива в литературе, музыке, кинематографе. А её непревзойденный смелый стиль до сих вдохновляет людей по всему миру.

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