Келли Слейтер. Человек, который изменил всё… в сёрфинге

В каждом виде спорта есть свои легенды, те, чья карьера изменила его до неузнаваемости. Когда речь заходит о сёрфинге, такой человек – Келли Слейтер.

Серфер Келли Слейтер Фото: личный архив Келли Слейтера

Первая волна

Жизнь Слейтера с самого начала была связана с океаном — его отец владел магазином товаров для рыбалки во Флориде, и Келли проводил очень много времени на пляже. В пять лет он впервые встал на доску и начал свой путь в спорте.

В детстве Келли Слейтер взахлёб читал журналы о сёрфинге, смотрел на фотографии, сделанные на Гавайях, и мечтал однажды там оказаться. В 12 лет он одержал победу в любительских соревнованиях и получил главный приз – поездку на заветный спот. С тех пор Келли продолжил развиваться и уделял тренировкам всё свободное время, чтобы совсем скоро стать лучшим на пляже.

Фото: пресс-служба Quiksilver

Слейтер не планировал останавливаться на достигнутом и обретал всё большую значимость в мире сёрфинга. К 18 годам он стал знаменитостью, теперь его фотографии украшали обложки журналов, которые он читал в детстве. Он стал прорайдером бренда одежды и экипировки — Quiksilver. Келли Слейтер — пятый спортсмен и первый спортсмен-любитель, которого начала спонсировать компания. Сотрудничество Келли и Quiksilver продлилось 23 года.

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Рекорды Келли Слейтера

В 20 лет Слейтер впервые принял участие в Мировой лиге сёрфинга и сразу выиграл эти соревнования. Таким образом, он установил свой первый рекорд – стал самым молодым чемпионом мира.

Фото: обложка журнала Interview

Впереди его ждал долгий путь, ему предстояло стать 11-кратным победителем мирового первенства. Но скажи вы кому-нибудь об этом в 1999 году, собеседник бы очень сильно удивился, ведь тогда шестикратный чемпион мира Келли Слейтер объявил о завершении карьеры.

Невероятное возвращение. Его ждали, и он вернулся

После длительной паузы триумфальный сёрфер вернулся в спорт. На дворе был 2002 год, и, чтобы восстановить форму и взять новый титул чемпиона, ему понадобилось ещё три года. Тогда, в 2005-м, он закрепил за собой ещё один рекорд – два 10-очковых прохода – максимальное количество очков за одну попытку.

Келли продолжал доминировать, год за годом он становился лучшим в сёрфинге. В 2011 году Слейтер побил ещё один рекорд – стал самым возрастным чемпионом мира. Эта победа сопровождалась очень неприятной историей. Множество фанатов ожидало, что 10-кратный чемпион мира снова окажется лучшим. И в момент, когда казалось, что всё решено и Келли уже даже держал кубок в руках, организаторы соревнований объявили об ошибке в системе подсчёта очков. Слейтеру пришлось подтверждать свою победу, чтобы стать 11-кратным чемпионом. Этот эпизод его жизни показан в российском фильме «На волне».

Фото: пресс-служба Quiksilver

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Битва легенд. Келли Слейтер vs Энди Айронс

После возвращения в спорт Келли три года не мог выиграть чемпионат мира, всё это время лучшим становился Энди Айронс. Именно он был главным соперником Слейтера на протяжении всей карьеры. Несмотря на суровую борьбу во время соревнований и попытки журналистов стравить двух легенд, спортсмены, как они сами не раз заявляли, поддерживали дружеские отношения.

Соперники дышали друг другу в спину вплоть до 2009 года, затем Айронс взял паузу в карьере. Через год он вернулся, фанаты ожидали, что знаменитое противостояние возобновится, но случиться этому было уже не суждено. Соперничество двух легенд сёрфинга было неожиданно прервано смертью Энди. Это случилось 2 ноября 2010 года, тело обнаружили сотрудники отеля в Техасе. Причиной смерти указана передозировка наркотиков. Случившееся шокировало всех. Через несколько дней Слейтер одержал свою 10-ю победу на чемпионате мира и посвятил её скончавшемуся другу. Об их противостоянии в 2009 году был снят фильм «Муха в шампанском».

Фото: бекстейдж сериала «Спасатели Малибу»

Без доски: кино, рок-группа и собственная книга

На берегу Келли Слейтеру всегда было чем заняться. Несмотря на успехи в спорте, он продолжал хорошо учиться в школе. Келли получил диплом юриста в 2004 году, не прерывая спортивной карьеры. Объединившись с другими сёрферами, Слейтер основал рок-группу, которая записала студийный альбом. А во время перерыва в карьере написал автобиографию под названием «Волна мечты: путь сёрфера».

Звезда сёрфинга огромное количество раз появлялся на экранах телевизора, в документальных и художественных фильмах. Помимо этого, его пригласили принять участие в озвучке мультфильма «Лови волну». Наверное, самым известным появлением Келли на экране стала роль в нескольких сезонах сериала «Спасатели Малибу».

Фото: бекстейдж сериала «Спасатели Малибу»

Бордшорты и лайкра Келли из культового сериала на сайте Quiksilver.

Незадолго до того как началась работа над полнометражным фильмом, Келли Слейтеру самому пришлось вспомнить молодость. Он увидел, как двухлетнего ребёнка и его мать накрыло девятиметровой волной, и, не раздумывая, бросился на помощь. Об этой истории никто бы и не узнал, если бы не отец семейства, рассказавший о случившемся в своём «инстаграме».

Спортсмен отметился и в другой индустрии — Келли стал главным персонажем игры Kelly Slater’s Pro Surfer. Считается, что Слейтер внёс в сёрфинг трюки в стиле скейтбординга, по этой причине его героя добавили ещё и в игру Tony Hawk’s Pro Skater 3.

Фото: из игры Kelly Slater’s Pro Surfer

Несмотря на то что Келли Слейтер завершил карьеру, он остаётся кумиром для большинства людей, неравнодушных к сёрфингу. Бесспорно, своими выступлениями он разделил историю этого спорта на до и после.