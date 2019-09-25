Уиллу Смиту — 51. И он всё сильнее фанатеет от баскетбола

Сегодня американский киноактёр и хип-хоп исполнитель празднует 51-й день рождения. Несмотря на то, что привычнее всего Уилл Смит смотрится на телеэкране в строгом чёрном костюме, с оружием в руках и намерением спасти мир, актёр сумел показать себя в совершенно разных образах. Он сыграл самоотверженного человека в драме «Семь жизней», заботливого отца-одиночку в фильме «В погоне за счастьем» и даже сказочного Алладина. А самые преданные поклонники помнят Уилла в амплуа легендарного Мохаммеда Али в картине 2001-го года.

Помимо актёрства и музыки, у кинозвезды есть ещё одно пристрастие — баскетбол. Уилл Смит является ярым фанатом команды НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс». Более того, он и сам не раз ступал на паркет как игрок: и на съёмках сериала «Принц из Беверли-Хиллз», и в реальной жизни. Сегодня, в честь дня рождения Уилла, мы вспомним наиболее знаменательные моменты его карьеры, связанные с баскетболом.

Первая роль Уилла Смитта в сериале: баскетбол, хип-хоп и 90-е

Культовый сериал «Принц из Беверли-Хиллз» показывали на телеканале NBC с 1990 по 1996 год. Молодой Уилл Смит играл в нём самого себя: обыкновенный подросток с запада Филадельфии, играющий в баскетбол и увлекающийся хип-хопом. Но из-за произошедшего конфликта с участием Уилла мать вынуждена отправить его жить в калифорнийский Бель-Эйр, в обеспеченную семью своей сестры и её мужа.

Конечно, в реальной жизни Уилл Смит не играл в баскетбол в школьные времена, но по сюжету телесериала он становится лучшим игроком в Академии Бель-Эйра. Выступая под 14 номером, актёр демонстрирует отличные спортивные навыки. А в одном из эпизодов, где изображён сон мечтательного Принца, он один на один обыгрывает звезду НБА Айзею Томаса.

«Филадельфия Сиксерс». Один клуб — одна любовь

Уилл Смит ничуть не слукавил, произнеся фразу «рождённый и выросший в западной Филадельфии» в интро к «Принцу из Беверли-Хиллз». Актёр действительно провёл юношеские годы в этой части города штата Пенсильвания. Отсюда и преданность баскетбольной команде «Филадельфия Сиксерс», за которую он активно болеет на протяжении многих лет.

Фото: instagram.com/willsmith/

Скажем больше, с 2016 года Уилл вместе со своей женой Джадой Пинкетт-Смит владеет долей акций любимого клуба. В октябре того же года, перед началом сезона, артист устроил ужин для игроков 76-х, на котором появился в майке с номером Серхио Родригеса.

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Мотивационная речь Уилла Смитта перед матчем НБА

А в 2018-м Смит поучаствовал в создании трейлера «Ты чувствуешь это?!». Видео-ролик был отснят перед игрой клубов «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс» в полуфинале Восточной конференции НБА.

Уилл произнёс мотивационную речь вместе с другими филадельфийскими звёздами: баскетболистом Джоэлом Эмбиидом, защитником в американском футболе Малкольмом Дженкинсом, актёром Кевином Хартом, рэпером Lil Dicky и вокалистами Boyz II Men.

Он играл под номером 33 в матче против Red Hot Chili Peppers

Развлекательное шоу MTV Rock N' Jock собирало вместе актёров, музыкантов и профессиональных спортсменов для того, чтобы они сошлись в спортивном поединке. Когда состоялся премьерный показ проекта, участники играли лишь в софтбол. Годом позже, в 1991, в рамках шоу стали проводить и баскетбольные матчи, с 1997-го — футбольные, а в 1999-м к ним присоединился боулинг.

Членом одной из команд первого матча по баскетболу MTV Rock N' Jock B-Ball Jam в Лос-Анджелесе стал Уилл Смит. Он играл под 33-м номером. Среди других представителей творческой сферы на площадке оказались Марк и Донни Уолберг, Джалил Уайт, MC Lyte и Фли из Red Hot Chili Peppers. Также команды «Нарушителей» и «Каменщиков» разбавили профессиональные баскетболисты. В матче приняли участие Мэджик Джонсон, Джон Сэлли, Рон Харпер, Реджи Миллер и другие.

Увы, команда Уилла Смита «Каменщики» одержала поражение, но матч был всё равно отличный.

В эпицентре НБА

Конкурс по броскам сверху НБА Уилл Смит посетил в 1994-м. В этот раз он наблюдал за соревнованием вместе со зрителями. Однако, в силу своей любви к баскетболу, актёр не мог сидеть сложа руки: он всеми силами старался привлечь внимание толпы и разбудить в ней активность.

Кроме того, вы и сами можете услышать песню Смита «Boom! Shake The Room» во время представления участников на первых минутах трансляции.

Ради роли. Как Уилл Смитт сыграл незрячего баскетбольного арбитра

В 2013 году в сети появился официальный трейлер «Слепой Рефери» с участием Уилла. В видео он исполнил главную роль незрячего баскетбольного арбитра, работа которого наполнена сплошными конфузами и комичными моментами.

Этот видео-ролик часто называют фейковым, ведь полнометражный фильм после него так и не вышел. А он и не должен был. «Слепой Рефери» — это очередной юмористический эксперимент от «Шоу Джимми Киммела», в котором Уилл Смит согласился поучаствовать.

Трёхочковый в прямом эфире

Однажды Уилл Смит побывал и на мексиканском телевидении. Он появился в комедийном шоу Отро Ролло на телеканале Televisa в 2015 году. Вместе с Адалем Рамонезом они провели традиционную беседу ведущего с гостем. Но отличительной чертой выпуска стала их игра в баскетбол прямо в студии.

Мы выбрали самые значимые, на наш взгляд, моменты, связывающие Уилла Смита с его любимым видом спорта. Безусловно, это далеко не всё. Верим, что Уилл и дальше будет показывать себя не только как непревзойдённый артист, но и как человек, проявляющий большой интерес к профессиональному спорту.

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