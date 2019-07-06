Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас

Кто из них смог сохранить сохранить спортивную форму? Удалось не всем.

Звёзды экрана хотели бы оставаться в лучшей форме всегда. Однако возраст и образ жизни делают свое дело. Кто из топ-актёров девяностых смог сохранит идеальный внешний вид, а кому не удалось — смотрите в нашей подборке. Форма многих из них вызывает уважение.

Актрисы за 50, которые выглядят не старше 35. В чём секрет? Лайфхаки и секреты, которые помогли им сохранить себя в потрясающей форме.

Леонардо Ди Каприо

Ещё несколько лет назад этот актёр не попал бы в подобную подборку. Алкогольные вечеринки сильно отразились на его фигуре. Но Лео взял себя в руки и напролом идёт к своей цели: сел на диету и активно занимается на тренажёрах.

Фото: «Чемпионат»

Антонио Бандерас

В социальных сетях актёра постоянно появляются посты о спорте и здоровом образе жизни. В свои 58 лет Антонио Бандерас ходит на пробежки, участвует в марафонах, танцует – в общем, активно занимается своим здоровьем.

Фото: «Чемпионат»

Сильвестр Сталлоне

Далеко не каждый в 72 года может похвастаться такой физической формой, как у Сильвестра Сталлоне. Актёр демонстрирует накаченное тело не только в своём микроблоге, но и на больших экранах. Рэмбо вновь вернётся к зрителю 19 сентября 2019 года.

Фото: «Чемпионат»

Арнольд Шварцнеггер

В любви к спорту этого человека никто не сомневается. Актёр активно делится с подписчиками тренировками в разных социальных сетях. Кроме того, Арнольд Шварцнеггер с 1989 года организовывает Arnold Sport Festival – самое масштабное событие в мужском бодибилдинге.

Фото: «Чемпионат»

Брюс Уиллис

Крепкий орешек также не забывает о себе. В Интернете то и дело мелькают фото в бассейне и у океана с доской. Видимо, самый знаменитый спасатель мира поддерживает себя в форме, покоряя волну.

Фото: «Чемпионат»

Жан-Клод Ван Дамм

Актёр, сценарист, режиссёр и постановщик боевых сцен. Почти стандартный набор творческого человека! Если бы не мастер боевых искусств и бодибилдер. Надо ли что-то ещё говорить о хорошей физической форме артиста?

Фото: «Чемпионат»

Форму сохранили не все

Но не всё так красиво в мире шоу-бизнеса. Есть артисты, чья красота и молодость осталась только в фильмах. Их фото — доказательство того, что лучше крутить педали на велотренажёре, чем есть по ночам печеньки или ещё что похуже.

Маколей Калкин

Самый милый ребёнок из нашего детства вырос и превратился в «плохой пример». Фотографии осунувшегося актёра с синяками под глазами быстро разлетелись по Интернету. Но всё не так плохо. Маколей Калкин медленно, но верно возвращается к нормальной жизни. Пожелаем ему удачи!

Фото: «Чемпионат»

Стивен Сигал

Из секс-символа актёр превратился в упитанного мужчину. Но в отличие от Ди Каприо былую форму вернуть не смог.

Фото: «Чемпионат»

Мэтью Перри

Звезда сериала «Друзья» заметно округлился. Морщины, конечно, разглаживаются, а вместе с ними и рельеф тела.

Фото: «Чемпионат»

Ну что, вдохновились? Пора брать волю в кулак и бежать в спортзал! Активно работать над собой, чтобы после 50-ти лет так же смело появляться без футболки в объективе камеры.

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