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Тренировки Джейсона Стэтхэма. Как кинозвезда готовится к съемкам

«Чемпионат»
Будь как Стэтхэм. Как тренируется самый брутальный актёр
Джейсон всегда в отличной форме. Но как ему это удается?
Lifestyle / Город 0

Джейсон Стэтхэм в кадре всегда выглядит идеально. Несмотря на возраст, он поддерживает себя в отличной форме не только ради съемок. Но как кинозвезда умудряется сохранять рельеф и телосложение?

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Джейсон Стэтхем с детства связан со спортом. Он профессионально занимался прыжками в воду и даже выступал за сборную Великобритании в этой дисциплине. Обладая хорошим телосложением, он подрабатывал моделью. Именно там его заметили и пригласили в кино. Также Стэтхэм занимался единоборствами.

Попав в киноиндустриую, актёр закрепил за собой амплуа брутального парня с отличным телом, поэтому на протяжении всей карьеры ему приходилось держать себя в форме.

В первую очередь, актёр контролирует своё питание. По его признанию диета всегда разная, но при этом Стэтхэм не брезгует и бутылочкой пива.

Что касается тренировок, то Стэтхэм очень много тренируется, он даже оборудовал зал в собственном гараже. При этом Джейсон большой фанат разнообразия в тренинге.

«Я никогда не повторяю одну и ту же тренировку дважды», — признается актёр.

Кинозвезда предпочитает тренироваться с собственным весом. Он очень любит подтягиваться, отжиматься на брусьях и от пола. Его сцена с подтягиваниями из фильма " Смертельная гонка" — одна из самых популярных в его кинобиографии, когда речь заходит о физической форме.

На вопрос о том, сколько же отжимается актёр, он отвечает, что не отжимается на максимум, а добавляет несколько килограммов дополнительного веса.

Для разнообразия и всестороннего развития тела Стэтхэм практикует и довольно необычные снаряды: лазит по канату, а в последнее время освоил и полюбил тренировки на гимнастических кольцах.

Актёр соединяет сразу несколько видов тренировок: сначала он отрабатывает подвижность, затем тренирует удары и практикуется в боевых искусствах, а потом добавляет силовые тренировки.

Работая с дополнительными весами, актёр склоняется к элементам тяжелой атлетики. Он признает, что классика лучше всего, поэтому выполняет атлетические элементы: взятие штанги на грудь, приседания со штангой над головой, тренировки с гирей.

А вот о кардиотренировках Стэтхэм отзывается пренебрежительно: «Какое кардио, мои тренировки и есть кардио, если тренироваться на всю».

Актёр активно участвует во всяких челленджах, не так давно он отжимался ради благотворительности. А «Bottle Cap Challenge» выстрелил во многом благодаря тому, что Джейсон одним из первых подхватил его.

Если подвести итог, то Стэтхэм предпочитает тренировки с собственным весом, ценит разнообразие в тренинге и придерживается диеты.

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