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Как тренируется российский спецназ? Программа тренировок, упражнения, бой

Как тренируется российский спецназ?
Евгений Шелыганов
Как тренируется российский спецназ? С этой программой справятся не все
Адские круговые тренировки, которые помогают бойцам развить выносливость.
Lifestyle / Фитнес 0

Спецназ — это боевые подразделения специального назначения, физическая подготовка которых считается одной из самых сложных. Бойцы решают особо сложные задачи, среди которых освобождение заложников, поимка особо опасных преступников и подавление массовых беспорядков. В подразделение набирают крепких, выносливых, хорошо обученных и, главное, храбрых бойцов. Существует стереотип, что они должны быть небольшого роста и достаточно ловкими. На самом деле спецназовцы обладают крупным, накаченным телом, и это один из главных факторов их непобедимости.

Но не будем отрицать, что тренировки играют огромную роль в подготовке бойцов. Поэтому приблизиться к идеальным параметрам спецназовцев — реально. Стоит только приложить чуть больше усилий.

Какой инвентарь необходим для тренировок?

Стоит сказать, что всю программу тренировок можно выполнить в домашних условиях, не прибегая к покупке дорогостоящего оборудования. В основном при выполнении упражнений бойцы спецназа используют гири, медицинский мяч и штангу. Работа с гирями является одной из самых важных, поскольку именно эти упражнения формируют мускулатуру и, конечно, выносливость.

Тренировки с медицинским мячом, напротив, не должны вызывать затруднений – достаточно встать в пару и перекидывать снаряд из рук в руки. Это поможет увеличить силу удара и потренировать дыхательную технику.

Для сотрудников спецназа чрезвычайно важны и занятия со штангой, поскольку в опасной работе бойцов необходимо правильно поднимать тяжести. На месте штанги могут оказаться раненый товарищ или боевые запасы. Чаще всего её используют для тренировки ног, ведь именно в нижней части тела собирается большая сила.

Что включают в себя функциональные тренировки бойцов?

Каждый свой день спецназовцы начинают с пробежки по пересечённой местности длиною в 10 км, причём в полной выкладке с дополнительным весом в 50 кг. На преодоление дистанции бойцам даётся один час. Всё это звучит ужасающее, однако самым тяжёлым испытанием является последующая функциональная круговая тренировка, которая длится около 40 минут. Она начинается по завершении пробежки и пятиминутного отдыха.

В круговую тренировку входят следующие упражнения:

  • Отжимания на пальцах – 20 раз
  • Приседания с выпрыгиванием и хлопком над головой (джампы) – 10 раз
  • Отжимания на кулаках – 30 раз
  • Приседания с выпрыгиванием и хлопком над головой (джампы) – 10 раз
  • Отжимания на пальцах – 5 раз
  • Приседания с выпрыгиванием и хлопком над головой (джампы) – 10 раз
  • Отжимания на кулаках – 30 раз
  • Скручивания на пресс – до отказа
  • Метание камней

Упражнения выполняются без остановки, должно быть выполнено 5-6 кругов. Казалось бы, что на этом уже стоит остановиться, но впереди бойцов спецназа ожидают спарринги и оттачивание техники рукопашного боя.

Как проходят занятия по рукопашному бою?

Рукопашный бой – один из самых жёстких контактных видов спорта. Это целый комплекс, где воедино сливаются несколько боевых искусств. Чтобы стать настоящим профессионалом необходимы постоянные многочасовые тренировки и спарринги. Здесь нет правил, есть только одна задача – нейтрализация противника. Именно этим занимаются бойцы спецназа.

Безусловно, на тренировках сотрудники лишь имитируют сокрушительные приёмы, но в настоящем бою нужно быть готовым ко всему. Чаще всего спецназовцы оттачивают боковые удары руками, поскольку они имеют мощную нокаутирующую силу. Чтобы действия в бою были максимально эффективными, нужно поставить правильную технику, которая предполагает не только развитые мышцы рук, но и движение всего тела и остроту мышления.

Тренировки бойцов спецназа невероятно тяжёлые, неподготовленному человеку будет трудно справиться даже с первым кругом функциональных упражнений. Если вы хотите испытать на себе все «прелести» жизни сотрудника подразделения, то начинайте делать это шаг за шагом.

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