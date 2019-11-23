Она с бородой. Патрисио Мануэль – профессиональный боксёр-трансгендер

Он сумел выиграть свой первый же бой против мужчины.

Путь к профессиональному бою на мужском ринге для Патрисио Мануэля был нелёгким. Он начал заниматься боксом, ещё когда был девушкой — в 17 лет. В тот период он пять раз побеждал на любительских национальных чемпионатах, и даже был на отборочном этапе Олимпийских игр 2012 в Лондоне, но из-за травмы ему не удалось принять участие в самих соревнованиях. Видимо, именно это “поражение” стало отправной точкой в принятии решения о смене пола.

Как проходила смена пола?

Он с самого детства думал о себе, как о мальчике, наконец, во время реабилитации, решил перестать жить “ложной жизнью” и начал процесс, который в корне изменил его судьбу.

Я не видел себя среди них. И чем дольше я откладывал бы операцию, тем больше вреда причинил себе.

2013 год стал началом трансформации. Операции и гормональная терапия, — Мануэль сделал все процедуры, которые необходимы для полноценного изменения пола. Стоит такая мечта около $ 6 тыс. Родственники помогли ему оплатить операцию и не пожалели, ведь после этого профессиональная карьера Патрисио пошла в гору и окупила затраты.

Быть верным самому себе — это всегда болезненный процесс, но игра стоит свеч.

Однако боксёр сразу же столкнулся с проблемами. Он потерял тренера, клуб и две работы. Спортсмену не разрешали состязаться на мужском ринге, пока он не получит лицензию, а для этого необходимо было сдать огромное количество тестов. Он на протяжении нескольких месяцев принимал гормоны, пока показатели не стали идентичными взрослому мужчине. Но даже лицензия не давала гарантии на бой, ведь многие соперники отказывались встречаться на ринге с трансгендером. Видимо, потому что боялись проиграть.

Кроме того, чтобы соревноваться на профессиональном ринге, понадобилась ещё одна круглая сумма. На этот раз деньги помогли собрать ЛГБТ-сообщества с помощью краудфандинга.

Только в декабре 2018 года Патрисио впервые вышел на профессиональный ринг против мужчины и победил.

Как Хабиб сгоняет вес перед боем. Стоит ли победа истощения организма? Минус шесть килограмм на взвешивании. Сегодня бойцу предстоит защищать чемпионский титул.

Первый бой в мужском теле

Поединок прошел в американском городе Индио. Промоутером выступила компания Golden Boy Promotions. Его противником был мексиканец Уго Агилар — не самый примечательный соперник, который проиграл до этого все свои бои. Но это не имело большого значения, ведь это был первый поединок боксёра-трансгендера на мужской арене.

Агилар узнал о смене пола соперника за два дня до поединка. Это не стало для него поводом не участвовать.

Для меня это ничего не меняет. На ринге он хочет победить, и я тоже хочу.

В своей первой схватке Мануэль вылетел из-за угла и нанес Агилару четыре удара левой рукой, прежде чем тот успел ответить. В этой битве Патрисио честно победил соперника со счетом (39:37) и благодаря этому, вошёл в историю бокса.

Трансгендер из США одержал первую победу в боксе

Хочу отдать должное моему сопернику. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне пришлось приложить много сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало.

Чем занимается Мануэль сейчас?

В сентябре 2019 года компания Everlast — крупный спортивный бренд — заключила контракт с Мануэлем. Он стал амбассадором новой рекламной кампании “Будь первым” (Be First). Кроме него, в неё также вошли боец с ампутированной ногой — Франсонет Мартинез и мигранты из Мексики — братья Бальдерас.

В видео, опубликованном компанией, боксёр рассказывает, что позволило ему преодолеть все трудности, а также о том, как он решился на изменение пола.

Именно бокс вернул меня в мое тело, именно бокс позволил мне гордиться тем, что я могу делать в физическом плане.

Новый тренд в «Инстаграме». На кого похожи известные спортсмены? Тестируем приложение на Кокорине, Месси и Хабибе.