Новый тренд в «Инстаграме». На кого похожи известные спортсмены?

Не прошло и полугода с того момента, как пользователи интернета примеряли на себя образы противоположного пола с помощью Snapchat и состаривались благодаря FaceApp. На этот раз социальные сети взбудоражило приложение Gradient. Одной из его функций является сравнение вашего лица с лицами знаменитых артистов, спортсменов, политических деятелей и даже философов древнего мира.



Мы решили узнать, на кого похожи звёзды российского и мирового спорта. А вы подозревали о таком сходстве?

Фото: instagram.com/sasha.kokorin9/

Недавно вышедшему на свободу нападающему «Зенита» теперь будет не страшно лысеть. Всё-таки сходство с Брюсом Уиллисом не может не обнадёживать.

Павел Мамаев

Фото: instagram.com/obmochaev/

А второй освободившийся футболист, возможно, скрывает задатки литератора. Пожалуй, некоторые общие черты с американским писателем Эдгаром По у Павла есть.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Внешне Хабиба и Марадонну явно связывает только щетина, зато агрессии не отнять у обоих. Вспомните только окончание боя Нурмагомедова с Макгрегором и эмоции Диего на чемпионате мира — 2018.

Конор Макгрегор

Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Кажется, и ирландский боец, и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер любят улыбаться во все тридцать два.

Мария Шарапова

Фото: instagram.com/mariasharapova/

Экс первую ракетку мира и вправду можно сравнить с актрисой Анной Кендрик, особенно когда девушки улыбаются.

Даниил Медведев

Фото: instagram.com/medwed33/

Мы уверены, что звезда последнего финала US Open только положил начало главным индивидуальным достижениям. Арнольд Шварцнеггер на этой фотографии тоже молод и полон амбиций.

Криштиану Роналду

Фото: instagram.com/cristiano/

Возможно, один из лучших футболистов современности мог бы сыграть роль в кино, как Том Круз. Они оба весьма харизматичны, но в силу профессии преуспевает, конечно же, Том.

Фото: instagram.com/leomessi/

Даже тут Лео с Криштиану идут бок о бок. Ведь Роберт Дауни-младший так же хорошо известен в голливудских кругах. Однако Месси, в отличие от актёра, удалось взять в этом году главную награду ФИФА за свою игру.

Артём Дзюба

Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

Такое сходство с музыкантом Джастином Бибером не может не позабавить. Вот уж правда удивительная находка!

Евгения Медведева

Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

На самом деле, на этих фото прима российского фигурного катания и американская актриса, кантри-певица Люси Хейл не сильно похожи. Но если обратить внимание на другие снимки, то всё же можно увидеть что-то общее.

Алина Загитова

Фото: instagram.com/azagitova.russia/

Нельзя не отметить, что и олимпийская чемпионка по фигурному катанию, и талантливая актриса Кира Найтли — очень красивые девушки. К тому же обе кареглазые и темноволосые.

Кирилл Капризов

Фото: instagram.com/kirillkaprizov/

Здесь мы затрудняемся ответить, есть ли у Кирилла и Джеймса схожие черты. Одно можно сказать точно: они оба заполучили наивысшую награду в своей сфере деятельности. У Капризова — олимпийское золото по хоккею, а у Стюарта — статуэтка «Оскар».

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