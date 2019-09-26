Новый тренд в «Инстаграме». На кого похожи известные спортсмены?

Не прошло и полугода с того момента, как пользователи интернета примеряли на себя образы противоположного пола с помощью Snapchat и состаривались благодаря FaceApp. На этот раз социальные сети взбудоражило приложение Gradient. Одной из его функций является сравнение вашего лица с лицами знаменитых артистов, спортсменов, политических деятелей и даже философов древнего мира.
Мы решили узнать, на кого похожи звёзды российского и мирового спорта. А вы подозревали о таком сходстве?
Александр Кокорин
Недавно вышедшему на свободу нападающему «Зенита» теперь будет не страшно лысеть. Всё-таки сходство с Брюсом Уиллисом не может не обнадёживать.
Павел Мамаев
А второй освободившийся футболист, возможно, скрывает задатки литератора. Пожалуй, некоторые общие черты с американским писателем Эдгаром По у Павла есть.
Хабиб Нурмагомедов
Внешне Хабиба и Марадонну явно связывает только щетина, зато агрессии не отнять у обоих. Вспомните только окончание боя Нурмагомедова с Макгрегором и эмоции Диего на чемпионате мира — 2018.
Конор Макгрегор
Кажется, и ирландский боец, и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер любят улыбаться во все тридцать два.
Мария Шарапова
Экс первую ракетку мира и вправду можно сравнить с актрисой Анной Кендрик, особенно когда девушки улыбаются.
Даниил Медведев
Мы уверены, что звезда последнего финала US Open только положил начало главным индивидуальным достижениям. Арнольд Шварцнеггер на этой фотографии тоже молод и полон амбиций.
Криштиану Роналду
Возможно, один из лучших футболистов современности мог бы сыграть роль в кино, как Том Круз. Они оба весьма харизматичны, но в силу профессии преуспевает, конечно же, Том.
Лионель Месси
Даже тут Лео с Криштиану идут бок о бок. Ведь Роберт Дауни-младший так же хорошо известен в голливудских кругах. Однако Месси, в отличие от актёра, удалось взять в этом году главную награду ФИФА за свою игру.
Артём Дзюба
Такое сходство с музыкантом Джастином Бибером не может не позабавить. Вот уж правда удивительная находка!
Евгения Медведева
На самом деле, на этих фото прима российского фигурного катания и американская актриса, кантри-певица Люси Хейл не сильно похожи. Но если обратить внимание на другие снимки, то всё же можно увидеть что-то общее.
Алина Загитова
Нельзя не отметить, что и олимпийская чемпионка по фигурному катанию, и талантливая актриса Кира Найтли — очень красивые девушки. К тому же обе кареглазые и темноволосые.
Кирилл Капризов
Здесь мы затрудняемся ответить, есть ли у Кирилла и Джеймса схожие черты. Одно можно сказать точно: они оба заполучили наивысшую награду в своей сфере деятельности. У Капризова — олимпийское золото по хоккею, а у Стюарта — статуэтка «Оскар».