Личный опыт: почему я не смог быть веганом?

С изменениями в ежедневном рационе мы сталкиваемся неоднократно. В некоторых случаях это происходит даже по собственной инициативе. Более того, эксперименты с питанием можно и нужно проводить для того, чтобы научиться лучше понимать свой организм. Того же мнения придерживается фитнес-тренер и нутрициолог Владимир Лепеса. Ему удалось попробовать себя в роли вегана, вегетарианца и даже сыроеда. Эксперт «Чемпионата» рассказал, к чему привели такие опыты.

Как пришла идея стать вегетарианцем?

Мой путь вегетарианца начался пять лет назад. Кризисный период жизни вызвал переосмысление и желание попробовать что-то новое. С таким типом питания я был знаком давно, так как друг практиковал его уже несколько лет. На тот момент я ещё не обладал глубокими знаниями в области нутрициологии, поэтому его хорошая физическая форма и крепкое здоровье казались мне каким-то феноменом.



Я видел неоспоримые плюсы этого вида питания на живом примере, поэтому решил изучить вопрос поглубже.

Посмотрел всё, что было в YouTube по этой теме, прочитал книгу «Китайское исследование». Скажу сразу, что большинство материалов не сопровождалось статистикой и результатами клинических исследований, но тогда я не обращал на это внимания.

Первоначальный страх и чувство собственной особенности

Больше всего пугала возможная потеря веса и силовых качеств после перехода на вегетарианство. Для меня это было крайне важно, как для спортсмена. Но я решил рискнуть.

За один день я убрал из своего рациона мясо, рыбу и морепродукты. И с тех пор больше не ел их. Естественно, тогда я ничего не знал про белки, незаменимые аминокислоты и баланс БЖУ. Просто интуитивно подбирал продукты. Социальное непринятие только подогревало мой интерес, я чувствовал себя «особенным».



К слову, вес я не потерял и силовые качества не упали. При этом очевидно выросла выносливость и улучшилось общее самочувствие. Меня это очень вдохновило, и я решил пойти дальше.

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От большего к меньшему: переход на веганство и сыроедение

После года вегетарианства я решил перейти на строгое веганство – убрал все продукты животного происхождения. В этот момент во мне родилась идея причастности к «этическим» веганам, хотя я продолжал носить вещи из кожи и меха, но обновлять ими свой гардероб перестал.

И вот тут начались проблемы. Поддерживать сбалансированный рацион на веганстве – это целое искусство, основанное на знаниях нутрициологии, которыми я не обладал. Но я решил, что это не повод сдаваться и нужно двигаться вперёд. После пары месяцев веганства я решил попробовать сыроедение. Начал я его с недельного голодания на отваре из трав. Голодание прошло отлично и с новыми силами я накинулся на овощи, фрукты и сырые орехи.

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Минусы сыроедения и начало осознанности

Меня хватило ровно на месяц. Постоянное чувство голода сопровождалось упадком сил и падением всех спортивных показателей. Я понимал, что делаю что-то неправильно, но не мог понять что именно.

Несколько срывов на готовую пищу заставили меня вернуться к веганству и изучить этот вопрос более глубоко. Именно с этого момента и начался мой путь нутрициолога. Бесконечные обучения, книги, статьи, семинары – я был в шоке от того, сколько нюансов присутствует в вопросе правильного построения рациона.

После того, как провёл год в экспериментах со своим рационом, я решил, что пора подойти к питанию по-настоящему осознанно. Веганство, сыроедение, постоянные голодания – всё это стало стрессом для моего организма. Самочувствие ухудшилось, не хватало сил, нарушилось пищеварение. Я понял, что мне пора изучить тему питания безэмоционально и рационально.

Обучение на нутрициолога открыло мне на многое глаза. Мой рацион был ужасно сбалансирован, мне постоянно не хватало белков и жиров. Иногда я хаотично переедал, иногда критически недоедал. Попытки сбалансировать рацион привели меня к пониманию, что быть веганом в Москве очень сложно. Возможно, но сложно.

Почему я вернулся к вегетарианству?

Передо мной встал выбор: веганство при максимальном бытовом дискомфорте или вегетарианство с комфортом. Я выбрал второе.

Уменьшение уровня стресса за счёт облегчения бытовых задач (упростился процесс покупки продуктов, готовки), сбалансированный рацион, более глубокое понимание всех внутренних процессов – всё это вернуло мне былую энергичность и ощущение здорового тела.

Сейчас в моем рационе присутствуют молочные продукты и яйца. На данный момент я продолжаю изучать себя и новые исследования. Очень важно понимать, что вегетарианство – не панацея. Сбалансированный рацион, содержащий продукты животного происхождения несравнимо лучше, чем несбалансированный – без них.

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