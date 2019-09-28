Фрукторианство. Что произойдёт с организмом, если питаться только фруктами?

Фрукторианство — термин, скрывающий за собой намного больший смысл, чем простая стратегия питания. Если вы спросите фруктоеда, что послужило отправной точкой для начала его пути в этом направлении, то с огромной вероятностью он расскажет вам о целой философии и идеологии жизни, стоящей за его решением. Однако вокруг фрукторианства до сих пор ведутся многочисленные споры. С одной стороны, отказ от большинства продуктов, в том числе вредных, ведёт к полноценному очищению организма. С другой стороны, некоторые исследования показали, что у участников-фруктоедов была выявлена серьёзная питательная недостаточность.



Для того, чтобы разобраться, как люди отваживаются ограничить свой рацион свежими плодами и к каким улучшениям в организме и возможным проблемам ведёт фрукторианство, мы поговорили с блогером, веганом Анастасией Самосудовой. Настя была фруктоедом на протяжении четырёх месяцев и пришла к такому образу жизни осознанно, до этого исследуя свой организм около двух с половиной лет. Сейчас она решила поделиться с «Чемпионатом» своим результативным и одновременно сложным опытом.

От набора веса до фрукторианства

Всё началось в 2015 году, когда настало время поступать в университет и переезжать в Москву. Из-за непривычного темпа жизни и стрессов Настя вскоре поправилась на ощутимые для себя десять килограммов.

Естественно, в какой-то момент я начала худеть и пробовать разные диеты: Дюкана, белковые… Чтобы похудеть, нужны белки — это была единственная информация, которой я владела. Потом с моим здоровьем случилась беда. Я понимаю, что это произошло из-за того, что я неправильно подбирала рацион и калорийность. Я ела катастрофически мало: лимитом были 1000-1200 ккал в день. И так на протяжении трёх месяцев».

Благодаря изнуряющей диете девушке удалось сбросить даже больше, чем она изначально прибавила. Но это оставило отпечаток на здоровье: у неё нарушился менструальный цикл, усилились проблемы с кожей, начало преобладать депрессивное настроение. Поэтому Настя стала изучать литературу, которая помогла бы не похудеть, а подобрать оптимальную систему питания без вреда для здоровья. Книгой, которая натолкнула студентку на идею веганства, стала «Китайское исследование». Над изданием работы трудились профессор кафедры пищевой биохимии Корнеллского университета Колин Кэмпбелл и его сын Томас, врач по профессии.

Первый опыт веганской жизни Насти был неоднозначным. Она продержалась три месяца. За это время стали заметны улучшения в общем состоянии: пропали жалобы на здоровье, прошли проблемы с кожей лица и появились силы с легкостью вставать по утрам без будильника.

«Всё это меня бодрило и поддерживало. Но потом, когда прошло время и эффект устоялся, я начала позволять себе съедать то, что не вписывается в рацион вегана. Так я перешла на вегитарианство. Нужно обязательно различать, что веганство — это, скорее, об этических моментах: против убийства животных в любых целях и их эксплуатации. Тогда я была, наверное, больше вегетарианцем, который просто не ест мясо, молочные продукты и яйца. Только потом я начала вникать в идеологию веганства, посмотрев документальный фильм «Земляне». Он затрагивает такие темы, как молочная и мясная промышленности, издевательство над животными. Я начала понимать, что мир, в котором я живу, далеко не идеален. И, если ты хочешь что-то изменить в нём, нужно начать с себя».

Следующим шагом в экспериментах с питанием стало сыроедение, которое подразумевает потребление термически необработанных продуктов. Настя какое-то время считала этот рацион идеальным для себя, пока в большом потоке информации не узнала о фрукторианстве.

Что едят фрукторианцы?

Фруктоедение подразумевает, что человек может есть только плоды: свежие и никаким образом не обработанные — их разрешено только почистить или нарезать. Несмотря на сбивающее с толку название, в рацион фрукторианца входят и некоторые продукты, которые в кулинарии признаются за овощи. Например, помидор или баклажан.

В мой рацион входили абсолютно все фрукты, причём я перепробовала много того, чего раньше избегала. Для меня открылись новые вкусы, тем более, на фрукторианстве очень сильно очищаются рецепторы. Например, я никогда не любила груши, а теперь они стали для меня как какой-то десерт, тортик. Как видите, ассоциации с традиционной пищей всё равно остаются. Допустим, хурму я ассоциирую с шоколадом. Я покупала шоколадную хурму и, действительно, чувствовала этот вкус, хотя многие этого не ощущают.



Вообще, когда ты очищаешь организм таким образом, все вкусы начинают восприниматься совершенно иначе. Допустим, пробуешь одно яблоко, и оно вообще кардинально может отличаться от другого, хотя сорт один и тот же».

К слову, голодной девушка себя не ощущала, хоть фрукты и являются низкокалорийной пищей. Согласно правилам фрукторианства, плоды нужно потреблять сравнительно небольшими порциями, но достаточно часто: каждые два-три часа. Настя же с улыбкой признаётся, что порой могла осилить целую, среднего размера, дыню. В основном же она придерживалась интуитивного подхода: ела только тогда, когда чувствовала, что голодна.

В чём мотивация?

Естественно, без мотивации поддерживать такое решение Насте было бы трудно. Поэтому она следила за зарубежными блогерами. Это, к тому же, позволяло узнать больше о самой идеологии, ведь литературы о фрукторианстве куда меньше, чем о вегетарианстве. Среди русскоязычных блогеров девушка вдохновлялась не только фруктоедами, но и веганами. Она до сих пор интересуется новостями от Риты Нестерец, Максима Листова и Алёны Ларионовой.

Меня вообще вдохновляют люди. Многие добавляются ко мне в «инстаграме», мы переписываемся с удовольствием. А среди известных людей, если брать Голливуд, можно найти очень много звёзд, которые придерживаются похожей философии. На веганстве, например, Джаред Лето, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Питер Динклейдж. Арнольд Шварцнеггер — вегетарианец. Они для меня пример: люди, которые по сути имеют все финансовые возможности, выбрали для себя подобный образ жизни».

Плюсы фрукторианства

Для Насти фрукторианство оказалось некой панацеей. После полного перехода на фруктоедение, девушка стала ощущать чувство лёгкости и начала заниматься спортом. Также у неё наладилось пищеварение, восстановился режим, улучшился метаболизм, очистилась кожа, перестали болеть ноги и голова. Однако произошло это не сразу, так как организму нужно было время на вывод токсинов и шлаков.

Всё моё внутреннее состояние улучшилось. Я могла встать в 5 утра и не чувствовать усталости. Не раз замечала, что многие люди спят в метро днём. А я не понимала, почему они хотят спать. Потом вспомнила, что после обычной пищи сама ощущала себя не такой бодрой, как после фруктов. Фрукты — это энергия, и я её чувствовала».

Кроме того, Настя заметила, что перестала болеть. И если во времена обучения в школе она по два-три раза за месяц уходила на больничный, а в университете — по разу, то сейчас девушка вовсе не смогла вспомнить, когда простужалась в последний раз.

В чём минусы фруктоедения?

Согласно исследованию Клаусса Лейцманна, проведённого Гисенским университетом в Германии в 1996-1998 годах, большинство людей, отказавшихся от мяса, молочной продукции и термически обработанной пищи, испытывают осложнения. Например, треть обследованных женщин в возрасте до 45 лет страдали аменореей (отсутствием менструаций). У 45% мужчин и у 15 % женщин также обнаружили железодефицитную анемию, а в крови у всех участников был выявлен недостаток кальция, железа, магния, йода, цинка, витаминов E, D и B12.

Фото: istockphoto.com

Тем не менее, наша собеседница уверяет, что не ощущала проблем со здоровьем, придерживаясь фрукторианства. Она не чувствовала недостатка необходимых элементов и никогда не принимала витамины и пищевые добавки. Настя считает, что её организм получал из живой пищи ровно столько веществ, сколько ему было нужно и сколько не дала бы мёртвая.



Одной из ощутимых трудностей стала адаптация в обществе. Заворожённая новой философией жизни, девушка упорно пыталась донести истину до окружающих.

Когда я перешла на фруктоедение, начала направо и налево всем рассказывать, что они должны есть только фрукты. Все на меня смотрели, крутя пальцем у виска. Сейчас я, правда, понимаю, что отпугивала людей напористостью, настойчивостью и нездоровым фанатизмом. Эта идеология была для меня жизнью, и я думала, что только так жить правильно. Сейчас я осознаю, что нельзя так делать: у всех всё равно свои взгляды и своя правда».

Если быть фрукторианцем, то не в России

Главное условие фруктоедения заключается в потреблении хороших, свежих фруктов. Неспелые плоды не только не окажутся вкусными, но и в некоторых случаях приведут к плохому самочувствию. Поэтому значительным минусом в ведении подобного образа жизни для Насти оказалось скудное разнообразие качественных продуктов на отечественных прилавках.

Фото: istockphoto.com

Чтобы быть фрукторианцем, нужно иметь все условия. То есть, живя в глубинке России-матушки, где зимой морозы -40, а лето такое тёплое, что приходится надевать пуховик, это почти невозможно осуществить. Фрукты качественные здесь не появятся. Они могут быть неспелые, невкусные в большинстве случаев. Когда ты ими питаешься, чувствуешь дискомфорт.



Сейчас я живу в Сыктывкаре, на севере страны. Здесь достать фрукты можно только в «Магните» или «Пятёрочке». В Москве легче, там намного больше возможностей. Конечно, я говорю только про свой опыт. На российских рынках не совсем та продукция. Мне кажется, чтобы быть фрукторианцем в России, нужно иметь или много денег на качественные фрукты, или достаточно времени на их поиски».

Переломный момент и расстройство пищевого поведения

При отказе от привычных ранее продуктов многие склонны испытывать своего рода ломку — острое желание попробовать то, что по определённым причинам теперь исключено из ежедневного рациона. Настя отметила, что таких ощущений у неё не было, так как переход на фруктоедение был постепенным, и она, напротив, была счастлива за своё решение. Но однажды стабильность нарушилась.

Я сломалась, когда поехала в Индию. Местные ароматы, запахи индийской кухни… Мне так хотелось всё попробовать. Я решила себя не ограничивать и, конечно, оторвалась. Вернувшись в Москву, я возобновила прежнюю систему питания, но стало сложнее её придерживаться. Я почувствовала упадок: как будто предала свою философию и взгляды, хотя, конечно, это не так. Оглядываясь назад, понимаю, что не нужно было себя за это винить, но тогда я винила.



Я сбилась. К примеру, могла неделю продержаться на фрукторианстве, а потом опять есть булочки и крупы. У меня началось расстройство пищевого поведения, потому что я отчётливо испытывала чувство вины. Я ела и не получала от этого удовольствия, потому что корила себя за то, что я что-то сделала неправильно. Думала: «Настя, ты же знаешь, что надо по-другому!». Это очень сложный аспект, связанный с внутренним состоянием».

Возвращение к веганству

После того, как Настя избавилась от расстройства пищевого поведения, она решила вернуться к веганству, так как для соблюдения такого образа жизни у неё были все возможности и желание. В рационе девушки до сих пор преобладает природная пища — фрукты, которые она по-прежнему очень любит, овощи, свежевыжатые соки — и отсутствуют рафинированные продукты, в том числе масло. Готовить еду девушка старается с помощью запекания, избегая обжаривание на сковороде. Теперь она не винит себя за съеденные продукты или за добавление в блюда соли, и может позволить себе поддаться желаниям без укора.



Всё-таки, самое главное достижение в проделанном пути — это не чётко выстроенный рацион, а достигнутое умение слушать свой организм и его желания.

Раньше у меня была установка — «надо». В рамках этики я, конечно, остаюсь веганом. Но сейчас я отчётливо понимаю, что не нужно себе ничего запрещать. Когда ты позволяешь себе всё, но при этом осмысливаешь желания, тебе самому не захочется есть лишние для себя продукты. Это нужно осознавать и понимать.



Сейчас мне комфортно в веганстве. И я буду на этом питании до тех пор, пока мне не захочется чего-то другого. Например, опять вернуться к чистым плодам. Опять же, я не хочу придерживаться каких-либо концепций. Если мне сегодня очень захочется выпить стакан молока, я это сделаю. Потому что надо учиться слушать своё тело. Делать это мне помогают йога, медитация, прогулки. Когда ты себя слышишь и чувствуешь, становится легче понимать, что ты реально хочешь, и расставлять приоритеты. В том числе и в питании».