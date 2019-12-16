Его с лёгкостью можно выполнить дома и при регулярных занятиях достичь желаемого результата.

Эффективный комплекс упражнений для ног и ягодиц. Мышцы будут гореть

Домашние тренировки — отличная альтернатива занятиям в зале, если у вас не хватает времени или желания до него добраться. Но для того чтобы такой треннинг приносил результат, необходимо подготовиться к нему заблаговременно, учесть все нюансы и составить специальную программу. Это позволит развить дисциплину и добиться заметного эффекта.

Занимаясь дома, можно одновременно прорабатывать всё тело или же сделать упор на определённую группу мышц — это не менее полезно. Совместно с тренером-диетологом, выпускницей академии бодибилдинга и фитнеса Анной Куликовой мы подготовили комплекс упражнений, который поможет вам прокачать ноги и ягодицы.

Как правильно тренироваться дома?

Наверняка каждый, кто занимается спортом дома, хочет вынести из этого дела максимум пользы. Чтобы тренировка вне зала оказалась наиболее эффективной, тренер советует придерживаться нескольких простых правил.

Не забывайте о разминке и заминке

Каждую тренировку без исключения следует начинать с разогревающей разминки и заканчивать растяжкой всего тела. Это поможет грамотно разработать мышцы и снизит риск получения травм.

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Надевайте кроссовки

Да, даже дома. Всегда занимайтесь в обуви! Нельзя тренироваться в квартире босиком – так можно легко травмировать суставы.

Следите за временем приёмов пищи

Старайтесь не есть минимум за час до тренировки, иначе могут возникнуть проблемы с пищеварением. За 1,5-2 часа до занятий отдавайте предпочтение порции долгих углеводов: это обеспечит вам заряд энергии. Через полчаса после тренировки съешьте белок + углеводы. Например, творог с мёдом, фрукт.

Соблюдайте водно-солевой баланс

За 20 минут до тренировки выпейте стакан воды. В течение всего занятия каждые десять минут также утоляйте жажду, но маленькими глотками. После треннинга — ещё один полный стакан воды.

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Какое оборудование понадобится для тренировки дома?

Для выполнения некоторых упражнений вам потребуются гантели. Если у вас их нет, наполните пластиковые бутылки по 1-1,5 литра водой.

В качестве подручных средств используйте мебель, чтобы на неё опереться. Стол, шкаф с полками, кресло или другой предмет, на который удобно положить ноги или руки, пригодятся для того, чтобы выполнить растяжку или махи ногами. Стул — практически универсальный тренажёр. С его помощью выполняются обратные отжимания, гиперэкстензия и различные упражнения для ягодиц.

Фото: istockphoto.com

Сколько раз в неделю следует тренироваться?

Три или четыре тренировки в неделю — оптимальный график как для начинающих, так и для продвинутых любителей спорта. В таком графике ваши мышцы успевают восстанавливаться между занятиями, а тренировки не кажутся ежедневной повинностью. Следовательно, шанс, что вы начнёте увиливать и искать повод пропустить занятие, в разы уменьшается.

Если вам кажется, что ежедневные треннинги позволят добиться более быстрого эффекта, вы ошибаетесь. Занимаясь каждый день с полной отдачей, вы уже через неделю, максимум две, будете чувствовать себя как выжатый лимон.

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Пять эффективных упражнений для ног и ягодиц

Динамическая боковая планка с разведением коленей

Исходное положение: боковая планка на полу с опорой на колено и предплечье, ноги согнуты, носки сведены.

Поднимите ягодицы и при этом разведите ноги в коленях. Затем снова опустите таз, не касаясь им пола, и сведите колени. Во время выполнения упражнения ваше тело должно быть напряжено — не расслабляйте мышцы. Можно страховать себя второй рукой, опираясь ей об пол.

Ягодичный мост с поочерёдным поднятием ног

Исходное положение: упор плечами на диван, ноги согнуты в коленях, руки перед грудью.

Поднимите таз и сожмите ягодицы. В это же время оторвите одну ногу от пола и поднимите вверх, оставляя её согнутой в колене. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое движение, только с другой ногой.

Шаги в сторону с приседом

Исходное положение: стоя, ноги вместе.

Сделайте широкий шаг в сторону, в этот же момент опустите таз. Вышагните из приседа в исходное положение и повторите движение с другой ноги. Руки во время приседания держите перед собой, спину сохраняйте прямой.

Отведение ноги в сторону на весу

Исходное положение: упор на локти и колено.

Поднимите одну ногу сзади и выпрямите. Отведите её в сторону, сохраняя прямой, задержитесь в таком положении на секунду и вернитесь в исходное. Старайтесь не опускать ногу ниже уровня таза и не расслаблять мышцы.

Скручивания локтем к колену на боку

Исходное положение: лёжа на боку, с упором на предплечье, опорная нога согнута.

Поднимите ногу и руку, вытяните их. После этого сведите их так, чтобы локтмм коснуться колена. Вернитесь в исходное положение и повторите движение.

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