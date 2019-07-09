Попа, как у Ким: как накачать такие ягодицы?

Сегодня в индустрии красоты достаточно трендов, которые можно назвать странными. Один из них — повальное желание девушек иметь попу «как у Ким». Разбираемся, можно ли добиться таких форм с помощью тренировок и как это сделать. Экспертным мнением делится тренер сети фитнес-студий SM Stretching Владимир Лепеса.

Пластика или нет?

Ким Кардашьян известна во всём мире выдающимися ягодицами. Ни для кого уже не секрет, что формы Ким — результат работы пластических хирургов. Получить ягодицы такого размера естественным путём невозможно, тем более сохранив при этом узкую талию. Хотя сама знаменитость это отрицает и даже говорит, что хотела бы избавиться от своей выдающейся части тела, специалисты верить ей отказываются. По их мнению, Кардашьян провели так называемое липомоделирование — излишки жира из одних мест были перекачены в другие. Ким удалили жир с талии и бедер, переместив его в ягодицы. Для того чтобы сделать такую операцию, нужно накопить около $ 150 тыс.

Но есть и хорошая новость — ягодичные мышцы всё же можно накачать, у каждой мышечной группы в организме есть естественный предел роста. Конечно, иногда генетика позволяет добиться прекрасных результатов, но этот самый лимит есть всегда.

Ягодичные мышцы всё же можно накачать!

Как и любой другой мышце, ягодицам для роста необходимы тренировки с весами, профицит калорий и достаточное количество белка. Соблюдая эти условия, каждая девочка сможет накачать красивую и подтянутую попу, сохранив здоровье и подняв себе самооценку.

Кардашьян — не единственный кумир девушек, стремящихся заполучить такие же формы. Миллионы следят за красотками, чьи пятые точки на фото способны замотивировать тебя пойти в зал. Ведь действительно, для того, чтобы добиться желаемого результата, придётся попотеть на тренировках.

Три упражнения для объёмных ягодиц

Если вы действительно решили поставить перед собой цель и максимально приблизиться к идеалу, эти три упражнения — то, что вам нужно.

Выпады

Ягодичный мостик

Отведение ноги назад

Хватит мечтать — отправляйтесь в зал. Достигнуть результата при помощи собственного труда и дисциплины куда интереснее, чем обращаться к пластической хирургии.