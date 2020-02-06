Марго Робби в роли Харли Квинн. Как актриса готовилась к съёмкам

Публика обратила внимание на Марго Робби ещё в 2013 году, когда актриса сыграла эффектную капризную блондинку в «Волке с Уолл-стрит». А в 2016 году она окончательно покорила зрителей, появившись на экране в роли дерзкой сумасшедшей из Готэма – возлюбленной Джокера Харли Квинн. Хотя девушка и до съёмок в «Отряде самоубийц» могла похвастаться стройной фигурой, она не всегда была такой ловкой и пластичной. Чтобы вписаться в образ, Робби пришлось не только улучшить физическую форму, но и освоить акробатику и элементы воздушной гимнастики. Рассказываем, как актриса менялась на протяжении последних лет и что в себя включали её тренировки в предсъёмочный период.

Не все роли одинаковы: как менялась Марго Робби?

Кажется, у Марго никогда не было проблем с фигурой. Девушка отличается утончёнными формами, и ей ещё не приходилось радикально худеть или набирать вес для роли. Но это не значит, что все картины дались актрисе одинаково легко. Например, перед съёмками в картине «Волк с Уолл-стрит» ей не пришлось изнурять себя тренировками. Фигура вполне подходила для «трофейной» жены главного героя – стереотипной и недалёкой, но чертовски сексуальной блондинки.

Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

А вот к фильму «Тарзан. Легенда», который появился на экранах в 2016 году, подготовиться всё-таки пришлось. Для роли Джейн Портер актриса немного похудела, чтобы больше походить на утончённую диснеевскую героиню. Однако даже тогда Робби не отказывала себе в маленьких радостях. По её словам, она могла есть сладости во время съёмок.

Я не собиралась сильно худеть даже для роли Джейн в фильме «Тарзан. Легенда». Мне было немного стыдно перед моим партнером Александром Скарсгардом, который на протяжении съемок соблюдал строгую диету.

Фото: Кадр из фильма «Тарзан. Легенда»

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Как Марго Робби тренировалась для роли Харли Квинн?

«Отряд самоубийц» вышел в том же году, что и «Тарзан». Тем не менее в фильме от Warner Bros. и DC Films Робби предстала не только в совершенно другом образе, но и будто с новой фигурой. Несмотря на то что картина получила весьма противоречивые отзывы, большинство зрителей по достоинству оценили актёрский талант Марго и её серьёзный подход к подготовке. Чтобы добиться гибкости и силы, актриса провела немало времени в спортзале.

Основной костюм Харли Квинн в фильме — ультракороткие шортики и кроп-топ, поэтому Марго нужно было подтянуться, но, соответствуя образу, не потерять слишком много веса. Это была не единственная и далеко не главная задача. В «Отряде самоубийц» королева преступного Готэма мастерски владеет телом и показывает чудеса акробатики и воздушной гимнастики (чего стоит одна только сцена в тюрьме). Чтобы выполнять все необходимые трюки и достойно передать пластику героини, Робби усердно занималась в тренажёрном зале, брала уроки боди-балета, делала растяжку на петлях и боксировала.

По словам тренера Энди Хэкер, которая занималась с актрисой, на подготовку было отведено крайне мало времени – всего три недели. Чтобы уложиться в такой короткий срок, Хэкер решила давать нагрузку только на нужные группы мышц и не тратить драгоценные дни на лишние упражнения. Марго делала упор на мускулы внешней стороны бедра, отдавала предпочтение занятиям с маленьким весом, но с большим количеством подходов.

Фото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Чтобы похвастать шпагатами и гибкостью Харли Квинн, актрисе пришлось уделить особое внимание растяжке. Робби занималась йогой с упором на стретчинг и боди-балетом. А чтобы тренировки были ещё более эффективными, к упражнениям у станка тренер добавила утяжелители на ноги. Так можно отлично подтянуть ягодицы, считает Хэкер.

Ещё один «секретный» ингредиент успеха – плавание. Оно помогает хорошо проработать разные группы мышц, а также даёт полезную нагрузку на сердце. Для одной из сцен актрисе пришлось брать не совсем типичные уроки. Девушка обратилась к профессиональному пловцу, чтобы научиться надолго задерживать дыхание. Марго училась медитировать под водой и замедлять метаболизм, а также выполняла упражнения для увеличения объёма лёгких.

Фото: Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Чтобы поддерживать форму в свободное от съёмок время и готовиться к некоторым ролям, актриса занимается в спортивном зале. Некоторые упражнения из тренировочного плана ей особенно нравятся. Среди них:

Приседания с собственным весом — 4 подхода по 20 раз;

Разгибание трицепса — 3-4 х 25 на каждую руку;

Подъёмы гантелей в стороны — 1 х 30;

Вращение гантелей стоя — 1 х 40 (20 вращений вперёд и 20 назад);

Сгибание рук с гантелями — 1 х 20 на каждую руку;

Прямые скручивания — 1 х 25;

«Ракушка» — 1 х 25 на каждую сторону.

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Как Робби питалась во время тренировок?

Логично ожидать, что такой объёмный комплекс тренировок сопровождался и строгим планом питания. Но это не так. По словам самой Марго, диеты ей даются крайне тяжело, и она старается не придерживаться особенно строгих правил: может позволить себе и фастфуд, и сладости, и бокал вина за ужином.

Нынешний тренер актрисы Дэвид Хиггинс в одном из интервью рассказал, что установка «завтрак – самый главный приём пищи» не имеет никакого отношения к правильному питанию и является лишь пережитком маркетинговой кампании 1940-х годов, когда в США усиленно рекламировали бекон. Поэтому Робби пропускает завтрак: её первый приём пищи приходится примерно на 12:00, а ужин – на 20:00. Так актрисе удаётся делать 16-часовой голодный перерыв. За это время организм успевает усвоить любую пищу и восстановиться, считает Хиггинс.

Секрет прост: вместо завтрака организм расходует энергию, которая у вас в запасе, и таким образом метаболизм быстро разгоняется.

Фото: Кадр из фильма «Хищные птицы»

В 2020 году Марго Робби вернулась к роли сумасшедшей и эффектной Харли Квинн в фильме «Хищные птицы». Наверняка ей снова пришлось проводить часы в спортзале, чтобы вернуться в тонус и опять сражаться с противниками на экранах кинотеатров. Несмотря на местами жёсткую подготовку – балет, экстремальные упражнения на дыхание, акробатику — в целом тренировочная рутина актрисы достаточно универсальна. Эти упражнения можно смело брать на вооружение, чтобы разнообразить собственные занятия. Но помните, что важно корректировать нагрузку, исходя из своих возможностей и уровня подготовки.