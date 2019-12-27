Из супергероя в супервоина: как Генри Кавилл раскачался для роли ведьмака

Мышцы Генри Кавилла поразили зрителей ещё в «Человеке из стали», но к сериалу «Ведьмак» актёр раскачался ещё больше.

Многим Генри Кавилл известен по роли Супермена. Впервые он сыграл одного из самых известных супергероев ещё в 2013 году. Чтобы появиться в образе «Человека из стали», выглядеть актёру нужно было соответствующе. Подтянутое тело и рельефные мускулы – не компьютерная анимация, а результат усердных тренировок и специального питания. Но на достигнутом Кавилл не остановился: он продолжил заниматься, и сегодня его размеры точно бы впечатлили его самого из 2013-го. А в 2019 году он преобразился снова – для роли ведьмака Геральта в новом сериале от Netflix Рассказываем, как Кавилл изменился за последние несколько лет и как ему удалось добиться таких форм.

Античный герой, Супермен и спецагент: как менялся Кавилл

Хорошей физической формой Генри Кавилл мог похвастаться ещё до Супермена. Так, в 2012 году он сыграл древнегреческого героя Тесея в картине «Война богов: Бессмертные». В этом фильме размеры актёра не такие впечатляющие, как, например, у Дуэйна «Скалы» Джонсона, но определённо есть, на что посмотреть.

В 2013-м Кавилл получил роль Супермена и стал частью Вселенной DC. Он ответственно подошёл к подготовке перед съёмками и много тренировался, чтобы его тело соответствовало образу культового супергероя. Тогда занятиями актёра руководил тренер Марк Твайт, который помогал прийти в форму многим голливудским звёздам, в том числе Джерарду Батлеру для съёмок в «300 спартанцев».

Супермен – это олицетворение силы. Готовясь к фильму, Генри работал не только над увеличением рельефности мышц. Важно было ещё и хорошо проработать мускулатуру кора и пресса – для того, чтобы «полёты» в кадре выглядели реалистично.

Для роли Августа Уокера – спецагента ЦРУ – в «Миссия невыполнима: Последствия» Кавилл не только отрастил усы, но и нарастил ещё больше мышц. Выдающиеся мускулы не удаётся скрыть под одеждой: хотя в кадре актёр не появляется топлес, оценить его бицепсы можно даже сквозь рубашку.

Геральт-бодибилдер: как Генри Кавилл раскачался для «Ведьмака»

В 2018 году стало известно, что Netflix берётся за экранизацию культовой книжной серии «Саги о ведьмаке и ведьмачке». После провального польского сериала 2001 года, фанаты отнеслись к новости настороженно. Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.

Книжный Геральт не отличается супер-мускулами, но создатели нового сериала решили отступить от канона. Чтобы вписаться в модернизированный образ Кавиллу пришлось снова вернуться в тренажёрный зал. На этот раз занятия стали ещё более интенсивными, а результаты – ещё более впечатляющими. Тренировался Кавилл под руководством Дейва Риенци, который также готовил Скалу к роли в «Хоббс и Шоу» – сиквеле «Форсажа».

Невероятное продуктивная поездка в Будапешт, чтобы подготовить Генри Кавилла для ключевых сцен в новом сериале от Netflix «Ведьмаке». Его решение – вывести тренировки на новый уровень – не так-то просто воплотить в жизнь из-за расписания съёмок: сейчас Генри снимается больше, чем по 12 часов без перерыва на обед, плюс два часа на грим. Он выкладывается на все 110%.

Каждое утро Кавилл начинал с интенсивной кардиотренировки, после чего приступал к упражнениям с весом. Как признаётся сам актёр, конкретно для «Ведьмака» особое внимание пришлось уделять упражнениям, которые помогали Кавиллу в выполнении трюков на съёмочной площадке. Например, подъём гантелей на бицепсы укреплял запястья, что облегчало съёмки с мечом. А с помощью гиперэкстензии становилась сильнее задняя поверхность бедра – Кавиллу было проще в боевых сценах, в том числе – выполнять различные пируэты.

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Избранные упражнения для Геральта из Ривии

Римская становая тяга

Группа мышц: задняя поверхность бедра.

Количество повторений: 3 подхода по 10 раз.

Исходное положение: расставив ноги, взяться за гриф штанги хватом сверху чуть шире плеч, выпрямиться, удерживая штангу на уровне бедер, развернуть плечи и грудь, держать спину прямо, ноги чуть-чуть согнуты в коленях.

Наклон вперёд в течение четырёх секунд, затем двухсекундная пауза в нижней точке (при этом необходимо напрячь мышцы ягодиц). Возвращение в исходное положение. Важно держать мышцы корпуса в напряжении на протяжении всего упражнения.

Гиперэкстензия

Группа мышц: разгибатель позвоночника, ягодичные мышцы, задняя поверхность бедра.

Количество повторений: 3 подхода по 10 раз.

Исходное положение: на тренажёре, верхняя часть валика на уровне бедёр, выпрямленная поясница, уровень торса чуть выше уровня ног, разгибатель позвоночника и ягодичные мышцы напряжены, спина прямая, руки скрещены на груди, взгляд перед собой.

Как правило, это упражнение выполняют на так называемом римском стуле, но Кавилл его несколько усложнил – актёр использует GHD-тренажёр (Glute HamDeveloper), который даёт дополнительную нагрузку на заднюю поверхность бедра. Выполняя упражнение, важно уделять особое внимание этой группе мышц, максимально сокращая их в верхнем, «разогнутом» положении и задерживаясь в таком состоянии на две секунды.

Статичное упражнение на косые мышцы

Группа мышц: косые мышцы.

Количество повторений: 3 подхода по 30 секунд на каждую сторону.

Исходное положение: у блочной стойки боком, руки вытянуты вперёд и расположены прямо по центру грудной клетки.

Стоя в исходном положении, напрячь корпус и ягодицы, удерживать ручку тренажёра так, чтобы руки находились в исходном положении. Через 30 секунд потянуть ручку на себя, вернуться в исходное положение – повторить несколько раз.

Подъём гантелей в стороны + подъём гантелей перед собой

Группа мышц: плечевой пояс.

Количество повторений: 3 подхода по 15 повторений.

Исходное положение: стоя, руки с гантелями вдоль корпуса, гантели параллельны полу.

Поднять гантели в стороны на уровень плеч, вернуться в исходное положение. Затем поднять гантели так, чтобы угол между руками был равен примерно 45 градусам, снова вернуться в исходное положение. После чего поднять руки перед собой и опять вернуться в исходное. Три подъёма считаются за одно повторение. Во время упражнения лопатки, ягодицы и пресс должны быть напряжены.

Разгибание рук с гантелями на бицепсы

Группа мышц: бицепсы.

Количество повторений: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Исходное положение: стоя, руки с гантелями согнуты в локтях.

Поочерёдно разгибать руки с гантелями. Возвращаясь в исходное положение, стараться направлять мизинцы к потолку. Важно закрепить талию, не двигать ей и не отклоняться назад.

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Трёхдневное обезвоживание перед съёмками

Кроме усиленных тренировок и выверенного питания, Кавилл прибегал и к не совсем полезным методам. В одном из интервью он признался, что за три дня до съёмок постельных сцен жёстко ограничивал себя в еде и воде, чтобы добиться впечатляющего рельефа.

Соблюдать диету тяжело, ведь ты всё время голодный. Но когда обезвоживаешь себя на протяжении трёх дней, то в последний день начинаешь чувствовать запах воды.

Разумеется, актёр не отказывался от воды полностью, он лишь сокращал её количество. Так, в первый день он выпивал примерно полтора литра, во второй – пол-литра, и только на третий день он не пил совсем. Такая «подготовка», как объяснил Кавилл, выводит из организма лишнюю воду, кожа становится тоньше и плотнее облегает мышцы.

Конечно, у каждого свой предел физических возможностей. Кто-то может тренироваться каждый день между 12-часовыми съёмками, а для кого-то максимум – три тренировки в неделю. Важно понимать, что актёры, играющие супергероев или супервоинов, уничтожающих чудовищ, – впечатляющее зрелище, но вовсе не ориентир для каждого, кто ходит в тренажёрный зал. Для Генри Кавилла такая физическая форма – часть работы, такая же, как практика актёрского мастерства или освоение нового трюка. И хотя выглядит новый ведьмак весьма эффектно, обычном человеку стремиться к таким формам – тем более, сценой своего здоровья – не обязательно.

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