Традиции и запреты: чем питаются члены королевской семьи

Вы могли бы подумать, что члены королевской семьи живут в комфорте и совершенно ни в чём себе не отказывают. В том числе и в обилии блюд в ежедневном рационе. Однако традиционное меню королевы Елизаветы II и остальных представителей британской монархии поражает своей строгостью и однообразием. Делимся интересными фактами о том, чем питаются монаршие особы и каких традиций они придерживаются.
По велению королевы
Прежде всего стоит упомянуть, что всё меню дворца зависит от пожеланий и предпочтений королевы. Только она выбирает блюда, которые будут на обеденном столе. Рацион Елизаветы II расписан на три дня вперёд, и она пристально следит за его исполнением.
Чесночное табу
Говорят, королева терпеть не может чеснок, поэтому во дворце на него наложен строгий запрет. Этому есть объяснение: представители монархии просто не могут допустить, чтобы от них неприятно пахло. Нелюбовь к чесноку подтвердила герцогиня Камилла во время выступления на шоу MasterChef в Австралии в 2018 году. Она рассказала, что такого продукта нет в королевском меню и заодно поделилась предпочтениями принца Уэльского. И он явно неравнодушен к сыру и яйцам.
Минимум углеводов
Углеводам в Букингемском дворце тоже не рады. Елизавета II с давних пор не ест рис, макароны и картофель. Всё очень просто: монархи не хотят испортить фигуру. Именно поэтому королевская семья отказалась от калорийных блюд.
Возможно, это могло стать одним из поводов разногласий с Меган Маркл. Ведь до того, как девушка стала супругой принца Гарри, она не отказывала себе в возможности съесть пиццу или фаст-фуд.
Только свежие продукты
Это касается и сезонных ягод, овощей и фруктов. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди рассказал:
Вы можете подавать клубнику каждый день в течение лета. Но стоит попробовать включить её в меню в январе (в несезон), как королева сразу поймёт это и скажет: «Не смей присылать мне генетически модифицированную клубнику!»
Садоводством увлекаются многие члены монаршей семьи. Принц Чарльз ухаживает за собственным органическим огородом в Глостершире, а принцу Филиппу удалось вырастить чёрные трюфели, стоимость которых составляет тысячу евро за килограмм. Правда, герцог Эдинбургский их не продаёт.
Кейт Миддлтон — пример для подражания
Среди всех членов королевской семьи герцогиня Кембриджская является эталоном в плане питания. Она строго следит за рационом, предпочитает нежирные сорта мяса и растительные продукты. Кроме того, Кейт увлекается сыроедением, поэтому раз в неделю она ест только свежие овощи и фрукты. Одно из любимых блюд герцогини – гаспачо.
Королевские сладости
И королева не может устоять перед сладким. Шоколадный бисквитный торт можно увидеть на столе практически каждый день. В дорогу Елизавета II тоже берёт с собой кусочек. Персонал дворца шутит, что подходить к десерту категорически запрещено, так как королева будет в ярости, если пропадёт хоть крошка.
Бисквит с густой шоколадной глазурью и классическим английским печеньем Rich tea biscuits — любимое лакомство не только Елизаветы II. Её внук, принц Уильям, разделяет любовь бабушки. Даже на своей свадьбе он ел именно эту сладость.
Торты — не единственная слабость принца. Он обожает стейки. Какое-то время Кейт Миддлтон пыталась повлиять на питание супруга, добавив в него больше свежих овощей и фруктов. Однако Уильям так и не решился изменить предпочтения.