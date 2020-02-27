Традиции и запреты: чем питаются члены королевской семьи

Вы могли бы подумать, что члены королевской семьи живут в комфорте и совершенно ни в чём себе не отказывают. В том числе и в обилии блюд в ежедневном рационе. Однако традиционное меню королевы Елизаветы II и остальных представителей британской монархии поражает своей строгостью и однообразием. Делимся интересными фактами о том, чем питаются монаршие особы и каких традиций они придерживаются.

По велению королевы

Прежде всего стоит упомянуть, что всё меню дворца зависит от пожеланий и предпочтений королевы. Только она выбирает блюда, которые будут на обеденном столе. Рацион Елизаветы II расписан на три дня вперёд, и она пристально следит за его исполнением.

Чесночное табу

Говорят, королева терпеть не может чеснок, поэтому во дворце на него наложен строгий запрет. Этому есть объяснение: представители монархии просто не могут допустить, чтобы от них неприятно пахло. Нелюбовь к чесноку подтвердила герцогиня Камилла во время выступления на шоу MasterChef в Австралии в 2018 году. Она рассказала, что такого продукта нет в королевском меню и заодно поделилась предпочтениями принца Уэльского. И он явно неравнодушен к сыру и яйцам.

Сложно устоять. Почему зимой хочется углеводов Рассказываем, как справиться с тягой к десертам и мучному в холодное время года.

«Маргарита» на толстом. Почему пицца становится частью спортивного питания Доказываем, что мучное – не всегда вредное.

Минимум углеводов

Углеводам в Букингемском дворце тоже не рады. Елизавета II с давних пор не ест рис, макароны и картофель. Всё очень просто: монархи не хотят испортить фигуру. Именно поэтому королевская семья отказалась от калорийных блюд.

Возможно, это могло стать одним из поводов разногласий с Меган Маркл. Ведь до того, как девушка стала супругой принца Гарри, она не отказывала себе в возможности съесть пиццу или фаст-фуд.

Только свежие продукты

Это касается и сезонных ягод, овощей и фруктов. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди рассказал:

Вы можете подавать клубнику каждый день в течение лета. Но стоит попробовать включить её в меню в январе (в несезон), как королева сразу поймёт это и скажет: «Не смей присылать мне генетически модифицированную клубнику!»

Садоводством увлекаются многие члены монаршей семьи. Принц Чарльз ухаживает за собственным органическим огородом в Глостершире, а принцу Филиппу удалось вырастить чёрные трюфели, стоимость которых составляет тысячу евро за килограмм. Правда, герцог Эдинбургский их не продаёт.

Ягодный сезон: что приготовить из свежих ягод и какие выбрать? Покупаем ягоды, пока сезон, и укрепляем иммунитет, а также улучшаем зрение и качество кожи.

10 заблуждений о еде, которые станут препятствием на пути к идеальному телу Об ошибках в питании, часто встречающихся среди людей с целью похудеть, набрать мышечную массу или просто держать себя в форме.

Кейт Миддлтон — пример для подражания

Среди всех членов королевской семьи герцогиня Кембриджская является эталоном в плане питания. Она строго следит за рационом, предпочитает нежирные сорта мяса и растительные продукты. Кроме того, Кейт увлекается сыроедением, поэтому раз в неделю она ест только свежие овощи и фрукты. Одно из любимых блюд герцогини – гаспачо.

Королевские сладости

И королева не может устоять перед сладким. Шоколадный бисквитный торт можно увидеть на столе практически каждый день. В дорогу Елизавета II тоже берёт с собой кусочек. Персонал дворца шутит, что подходить к десерту категорически запрещено, так как королева будет в ярости, если пропадёт хоть крошка.

Бисквит с густой шоколадной глазурью и классическим английским печеньем Rich tea biscuits — любимое лакомство не только Елизаветы II. Её внук, принц Уильям, разделяет любовь бабушки. Даже на своей свадьбе он ел именно эту сладость.

Торты — не единственная слабость принца. Он обожает стейки. Какое-то время Кейт Миддлтон пыталась повлиять на питание супруга, добавив в него больше свежих овощей и фруктов. Однако Уильям так и не решился изменить предпочтения.