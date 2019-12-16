Сложно устоять. Почему зимой хочется углеводов

Холодное время года — настоящее испытание для тех, кто привык следить за питанием и держать себя в форме. Ведь зимой как назло особенно хочется сладкого, кондитерских или мучных изделий. Разобраться с тем, чем обусловлена сезонная тяга к калорийным продуктам и как с ней грамотно справиться, нам помогает нутрициолог, диетолог Анна Берсенева.
Почему нашему организму хочется углеводов?
Согласно древней восточной традиции, привязанность к углеводам, особенно быстрым — сладостям, фруктам, хлебо-булочным изделиям — говорит о явном или латентном чувстве незащищенности, недостатке любви и одиночестве. При этом совершенно необязательно, чтобы это отчётливо проявлялось в повседневной жизни.
Углеводы — это своеобразный добрый друг, который всегда успокоит и пожалеет, подарит моменты любви. К сожалению, «любовь», получаемая вместе с ними, несёт неприятные последствия как на физическом, так и на эмоциональном уровне. С точки зрения физиологии, быстрые углеводы раскачивают уровень сахара в крови, поднимая и опуская его. Как раз в момент снижения нам с новой силой хочется съесть что-нибудь ещё, содержащее большое количество углеводов.
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Зимнее обострение: как сезон влияет на потребность в углеводах?
Зимой остро не хватает витамина Д — важного компонента для функционирования всех систем организма. Конечно, если вы не живёте где-нибудь на Бали, в Тайланде или другом тёплом солнечном месте. Из-за работы в стрессовом режиме и напряжённых моментов, связанных с подготовкой к праздникам, далеко не всегда получается сохранять спокойное радостное состояние. Это раскачивает нервную систему и, соответственно, провоцирует на компульсивные «заедания» проблем.
Таким образом, ударная работа гормональной системы, дефицит витамина Д и раскачка эмоционального фона провоцируют тягу к быстрым углеводам. А это, прежде всего, сладости, кондитерка и мучное.
Чем заменить вредные углеводы, чтобы не навредить фигуре?
Вредные углеводы можно и даже нужно заменять. Если говорить о психологии, то правильные сладости помогут снять избыточный потенциал, вызванный разными табу и ограничениями. Кроме того, полезные углеводы имеют сбалансированный гликемический индекс, не раскачивающий уровень сахара в крови. Зато они наполняют организм антиоксидантами для молодости, красоты и здоровья.
Сладости, которые можно отнести к полезным:
- горький шоколад (минимум 75% тёртого какао);
- сухофрукты: чернослив и курага;
- ягоды;
- мармелад;
- пастила без сахара.
Из некоторых продуктов можно быстро сделать вкуснейшие конфеты. Положить внутрь чернослива грецкий орешек и обвалять в какао или кэробе.
Простые способы справиться с сезонной тягой к углеводам
Заменить вредные углеводы на полезные — не единственный шаг, на который стоит решиться при зимней тяге к калорийным продуктам. Чтобы чувствовать себя более здорово и комфортно, необходимо:
Сдать анализ на витамин Д
А также начать принимать его дополнительно и включить в рацион продукты, помогающие стабилизировать здоровый уровень витамина. Из продуктов животного происхождения это:
- яйца;
- печень трески;
- икра и морепродукты;
- молочные продукты (необезжиренные!).
Продукты растительного происхождения:
- водоросли;
- семена и орехи;
- нерафинированные растительные масла.
Фото: istockphoto.com
Минимум 30 минут в день проводить на воздухе
Попробуйте отказаться от поездки на автомобиле, метро или автобусе в пользу прогулки пешком.
Не забывать про спорт
Выберите ту физическую активность, которая вам по-настоящему понравится. Танцы, бег, плавание, йога… И занимайтесь регулярно! Пусть это будет даже утренняя зарядка продолжительностью в 15 минут, но каждый день.
Есть ягоды
Это самые натуральные концентраты витаминов и антиоксидантов. Зимой можно спокойно использовать свежезамороженные варианты: бруснику, клюкву, смородину, клубнику, землянику, облепиху.