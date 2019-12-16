Сложно устоять. Почему зимой хочется углеводов

Рассказываем, как справиться с тягой к десертам и мучному в холодное время года.

Холодное время года — настоящее испытание для тех, кто привык следить за питанием и держать себя в форме. Ведь зимой как назло особенно хочется сладкого, кондитерских или мучных изделий. Разобраться с тем, чем обусловлена сезонная тяга к калорийным продуктам и как с ней грамотно справиться, нам помогает нутрициолог, диетолог Анна Берсенева.

Почему нашему организму хочется углеводов?

Согласно древней восточной традиции, привязанность к углеводам, особенно быстрым — сладостям, фруктам, хлебо-булочным изделиям — говорит о явном или латентном чувстве незащищенности, недостатке любви и одиночестве. При этом совершенно необязательно, чтобы это отчётливо проявлялось в повседневной жизни.

Углеводы — это своеобразный добрый друг, который всегда успокоит и пожалеет, подарит моменты любви. К сожалению, «любовь», получаемая вместе с ними, несёт неприятные последствия как на физическом, так и на эмоциональном уровне. С точки зрения физиологии, быстрые углеводы раскачивают уровень сахара в крови, поднимая и опуская его. Как раз в момент снижения нам с новой силой хочется съесть что-нибудь ещё, содержащее большое количество углеводов.

Фото: istockphoto.com

Зимнее обострение: как сезон влияет на потребность в углеводах?

Зимой остро не хватает витамина Д — важного компонента для функционирования всех систем организма. Конечно, если вы не живёте где-нибудь на Бали, в Тайланде или другом тёплом солнечном месте. Из-за работы в стрессовом режиме и напряжённых моментов, связанных с подготовкой к праздникам, далеко не всегда получается сохранять спокойное радостное состояние. Это раскачивает нервную систему и, соответственно, провоцирует на компульсивные «заедания» проблем.

Таким образом, ударная работа гормональной системы, дефицит витамина Д и раскачка эмоционального фона провоцируют тягу к быстрым углеводам. А это, прежде всего, сладости, кондитерка и мучное.

Как есть меньше сахара и чем заменить сладости? Рассказываем, почему вам так хочется сладенького и что съесть, чтобы не поддаться искушениям.

Эксперимент: 21 день без сахара, чтобы изменить свою жизнь. Зачем? Диетолог рассказывает: что изменится в вашем организме, если отказаться от сахара?

Чем заменить вредные углеводы, чтобы не навредить фигуре?

Вредные углеводы можно и даже нужно заменять. Если говорить о психологии, то правильные сладости помогут снять избыточный потенциал, вызванный разными табу и ограничениями. Кроме того, полезные углеводы имеют сбалансированный гликемический индекс, не раскачивающий уровень сахара в крови. Зато они наполняют организм антиоксидантами для молодости, красоты и здоровья.

Сладости, которые можно отнести к полезным:

горький шоколад (минимум 75% тёртого какао);

сухофрукты: чернослив и курага;

ягоды;

мармелад;

пастила без сахара.

Из некоторых продуктов можно быстро сделать вкуснейшие конфеты. Положить внутрь чернослива грецкий орешек и обвалять в какао или кэробе.

Важно соблюдать одно правило: сладости, даже полезные, лучше есть с 11:00 до 16:00. В этот период наш организм легче всего справляется с метаболизмом углеводов.

Неуловимый витамин, которого в Краснодаре больше, чем в Петербурге Научные факты о пользе витамина D и его источниках.

Сладкая парочка: продукты, которые вместе гораздо полезнее, чем по отдельности Самые полезные сочетания продуктов по версии главного бегового журнала Runner’s World.

Простые способы справиться с сезонной тягой к углеводам

Заменить вредные углеводы на полезные — не единственный шаг, на который стоит решиться при зимней тяге к калорийным продуктам. Чтобы чувствовать себя более здорово и комфортно, необходимо:

Сдать анализ на витамин Д

А также начать принимать его дополнительно и включить в рацион продукты, помогающие стабилизировать здоровый уровень витамина. Из продуктов животного происхождения это:

яйца;

печень трески;

икра и морепродукты;

молочные продукты (необезжиренные!).

Продукты растительного происхождения:

водоросли;

семена и орехи;

нерафинированные растительные масла.

Фото: istockphoto.com

Минимум 30 минут в день проводить на воздухе

Попробуйте отказаться от поездки на автомобиле, метро или автобусе в пользу прогулки пешком.

Не забывать про спорт

Выберите ту физическую активность, которая вам по-настоящему понравится. Танцы, бег, плавание, йога… И занимайтесь регулярно! Пусть это будет даже утренняя зарядка продолжительностью в 15 минут, но каждый день.

Есть ягоды

Это самые натуральные концентраты витаминов и антиоксидантов. Зимой можно спокойно использовать свежезамороженные варианты: бруснику, клюкву, смородину, клубнику, землянику, облепиху.