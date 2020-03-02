В темпе бега. Что такое марафоны-мэйджоры и как на них попасть

World Marathon Majors – самая престижная серия забегов в мире. Начиная с 2006 года она проходит ежегодно и на сегодняшний день состоит из так называемой большой шестёрки: Лондонского, Бостонского, Берлинского, Чикагского, Нью-Йоркского и Токийского марафонов. Попасть хотя бы на один из этих стартов мечтает каждый преданный поклонник бега, но сделать это не так уж просто. Рассказываем, какие старты-мэйджоры существуют и как оказаться в числе участников.

Бостонский марафон

Официальное название: Boston Marathon.

Максимальное количество участников: 30 тыс. человек.

Как попасть? С помощью благотворительности; пройти квалификацию.

Самый старейший официальный марафон в мире проводится в Бостоне с 1897 года. Символ этого забега — единорог, представляющий собой идеал, за которым все гонятся, но никто не может догнать. Примечательно, что старт всегда проходит в третий понедельник апреля — в американский День патриотов. Маршрут марафона проложен через восемь небольших городков Массачусетса: Хопкинтон, Ашлэнд, Фремингем, Натик, Уэлсли, Ньютон, Бруклин и Бостон.

У тех, кто бежит Бостонский марафон впервые, есть традиция — купить фирменную куртку на экспо за день до старта и обязательно носить её после финиша. Каждый год цвет мерча меняется, поэтому по нему можно определить, когда марафонец преодолел свою первую дистанцию.

Регистрация на марафон проходит более чем за полгода до события — в сентябре. Для неё требуется доказать, что вы действительно способны участвовать на достойном уровне. Чтобы подтвердить квалификацию, необходимо пробежать один из забегов с сертифицированным маршрутом: например, Московский марафон. Нужно преодолеть дистанцию как минимум на пять минут быстрее норматива, установленного организаторами для вашей возрастной группы. У такой квалификации есть срок годности: в 2020 году учитываются только забеги после 15 сентября 2018 года.

Также выйти на старт можно с помощью благотворительной деятельности. Для этого размер взноса должен превышать $ 5 тыс.

Стоимость поездки на Бостонский марафон не ограничится стартовым взносом. В среднем вам придётся заложить на спортивное путешествие более $ 2,2 тыс., не учитывая затраты на проживание и ежедневные расходы.

Стоимость слота $ 200 для резидентов США, $ 250 для иностранцев Перелёт Москва-Бостон и обратно $ 1,8 тыс. Виза $ 160 (до трёх лет)

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Лондонский марафон

Официальное название: Virgin Money London Marathon.

Максимальное количество участников: 43 тыс. человек.

Как попасть? Участвовать в лотерее; с помощью благотворительности или туроператора; пройти квалификацию, если вы резидент Великобритании.

Лондонский марафон проводится с 1981 года. Его организовали по инициативе призёров Олимпийских игр Криса Брашера и Джона Дизли. В 1979 году Брашер пробежал Нью-Йоркский марафон и был впечатлён настолько, что решил организовать такое же мероприятие на родине.

На Лондонский марафон сложно попасть иностранцам. Первый марафон в английской столице хотели пробежать 20 тыс. желающих, из них одобрили только 7,7 тыс. Сейчас из 50 тыс. заявок примерно половина достаётся резидентам Великобритании. Ещё 20 тыс. получают те, кто собирает взносы для благотворительных фондов. И только 5 тыс. регистрационных мест остается для быстрых иностранных бегунов и спонсоров.

Спортсмены из-за рубежа также могут обратиться к официальному туроператору, чтобы купить у него спортивный тур и гарантированно получить слот на забег.

В 2020 году на лотерею для участия в Лондонском марафоне, которая проводится в начале мая, было подано 457 тыс. заявок — это абсолютный рекорд за всю историю забега.

Лондонский марафон собирает огромные суммы благотворительной помощи — более миллиарда долларов для разных фондов. Многие участники, занимающиеся благотворительностью, бегут в маскарадных костюмах.

Если вам всё-таки посчастливилось стать участником старта в Лондоне, то стоит отложить более $ 600 на первоначальные расходы.

Стоимость слота $ 52 для резидентов Великобритании, $ 106 для иностранцев Перелёт Москва-Лондон и обратно $ 390 Виза $ 120

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Берлинский марафон

Официальное название: BMW Berlin-Marathon.

Максимальное количество участников: 50 тыс. человек.

Как попасть? Участвовать в лотерее; с помощью благотворительности или туроператора; пройти квалификацию.

Берлинский марафон — самый простой с точки зрения логистики. Он проводится с 1974 года, обычно в последние выходные сентября. С 2003 года бегуны финишируют в центре немецкой столицы, около Бранденбургских ворот. К слову, в Берлине было поставлено большинство мировых рекордов на марафонской дистанции.

Чтобы попасть на забег, придётся участвовать в лотерее, которая проводится чуть ли не за год до предстоящего события — в октябре и ноябре. Есть ещё пара способов гарантированно стать участником: заявиться через благотворительный фонд или официального туроператора. Поездку стоит оценивать как минимум в $ 674, не считая оплату жилья и ежедневные траты.

Стоимость слота $ 139 за обычный слот, $ 211 за благотворительный. Перелёт Москва-Берлин и обратно $ 426 Виза $ 37

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Чикагский марафон

Официальное название: Bank of America Chicago Marathon.

Максимальное количество участников: 53 тыс.

Как попасть? Участвовать в лотерее; с помощью благотворительности или туроператора; пройти квалификацию.

Первый марафон в Чикаго провели в 1977 году, тогда на старт вышло 4 тыс. участников. С того времени забег «вырос» до 53 тыс. участников и обрёл невероятную поддержку горожан. Более 1,7 млн жителей Чикаго выходят на улицы, чтобы подбодрить бегунов. Маршрут старта разнообразен и интересен, так как проходит через все 29 районов Чикаго.

Вы можете принять участие в мероприятии, если за последние десять лет финишировали на пяти или более Чикагских марафонах или выполнили квалификационный норматив — 3:15.00 для мужчин и 3:45.00 для женщин. Тем, кто недотягивает до квалификации и не набегал нужное количество стартов, остаётся участвовать в лотерее в октябре и ноябре, стать благотворителем или обратиться к туроператору.

Чикагский марафон, как и любой старт в США, окажется недешёвым из-за стоимости перелёта и визы. Минимальная сумма, которую вам придётся потратить, — $ 2,23 тыс.

Стоимость слота $ 195 для резидентов США, $ 220 для иностранцев Перелёт Москва-Чикаго и обратно $ 1,85 тыс. Виза $ 160

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Нью-Йоркский марафон

Официальное название: TCS New York City Marathon.

Максимальное количество участников: 54 тыс. человек.

Как попасть? Участвовать в лотерее; с помощью благотворительности или туроператора; пройти квалификацию.

Нью-Йоркский марафон официально считается крупнейшим в мире. Он проходит ежегодно с 1970 года, за исключением 2012 года, когда его отменили из-за урагана Сэнди.

Марафон — одна из визитных карточек города и особая гордость организации New York Road Runners (NYRR). Со времён первого забега, на который зарегестрировались 127 человек и финишировали 55, число финишёров превысило миллион. Интересно, что самый первый старт бежали кругами в Центральном парке.

Трассу этого забега нельзя отнести к лёгким. На ней много поворотов и горок, однако это не помешало финишировать 53 тыс. участникам в прошлом году. Попасть в их число в будущем можно с помощью январской квалификации, лотереи, которая проводится в феврале, благотворительности или спортивного тура.

Ещё Нью-Йоркский марафон примечателен самым большим призовым фондом — $ 803 тыс. и $ 500 тыс. за рекорд трассы. Такие суммы являются дополнительным источником мотивации для участников. Но чтобы стать частью события, потратить придётся тоже немало — как минимум $ 2,1 тыс.

Стоимость слота $ 295 для резидентов США, $ 255 для членов NYRR, $ 358 для иностранцев Перелёт Москва-Нью-Йорк и обратно $ 1,6 тыс. Виза $ 160

Подробнее на официальном сайте www.nyrr.org/tcsnycmarathon.

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Токийский марафон

Официальное название: Tokyo Marathon.

Максимальное количество участников: 37,5 тыс. человек.

Как попасть? Участвовать в лотерее; с помощью благотворительности или туроператора; пройти квалификацию для иностранцев.

Марафон в Токио — самый молодой из серии World Marathon Majors и быстро растущий. Впервые его провели в 2007 году, тогда в забеге приняли участие более 30 тыс. человек. На сегодняшний деть число желающих преодолеть дистанцию превышает 300 тыс. человек. Из них только 37,5 тыс. получают возможность выйти на старт. В этом году Токийский марафон пользовался особой популярностью из-за летних Олимпийских игр.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо участвовать в лотерее. Её проводят в августе. Есть и альтернативные способы: июльская квалификация для иностранцев, благотворительность и помощь туроператора. На поездку в Японию нужно отложить более $ 2 тыс.

Стоимость слота $ 96 для резидентов Японии, $115 для иностранцев Перелёт Москва-Токио и обратно $ 1,9 тыс. Виза $ 37

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Что такое Six Star Finisher и как получить этот статус?

За новыми рекордами на мэйджор-марафоны приезжают как профессионалы, так и любители. Для них это не только уникальный опыт, но и возможность получить официальный титул Six Star Finisher.

Участник получает такой статус, если ему удалось преодолеть дистанции в каждом из шести мейджор-марафонов. На финише шестого забега из серии бегуну вручают сертификат от AbbottWMM и специальную медаль финишёра Six Star. Для многих желание обрести престижную награду — вызов самому себе и невероятная мотивация. Согласно правилам, медаль и статус можно завоевать только дважды.