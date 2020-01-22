Спортивный туризм: зарубежные события, в которых вы можете принять участие

Среди них марафон-мэйджор, престижная серия заплывов и даже безумный евротрип без денег и сотовой связи.

Год только начинается, а это значит, что сейчас самое время строить планы относительно поездок за границу. К счастью, в 2020-м у вас есть отличный шанс совместить приятное с полезным и не просто отправиться отдыхать в страну мечты, но и по полной испытать там свои силы. В нашей традиционной подборке спортивных событий рассказываем, в каких масштабных мероприятиях вы сможете принять участие, если собираетесь рвануть за рубеж. А уж бежать ли марафон-мэйджор или путешествовать по Европе без денег, но с багажом незабываемых эмоций, — решать вам.

Red Bull Can You Make It?

Когда? 21-28 апреля

Где? Европа

Вы студент и давно хотели отправиться в Европу так, чтобы поездка принесла минимум затрат? Легко! Вы можете стать участником семидневного путешествия по западным странам без денег и мобильного телефона. При себе можно иметь только банки Red Bull как валюту. Такая экстремальная гонка взбодрит лучше любого забега!

В разных городах вас будут ждать специальные чек-поинты с заданиями, за которые команде начисляются баллы. Во время путешествия вы будете выкладывать контент в социальные сети со специального гаджета, чтобы почувствовать себя настоящим тревел-блогером. Собери команду и устрой себе непростой челлендж. Успех и комфортность путешествия зависят только от вашей харизмы.

Подать заявку и узнать подробнее о мероприятии.

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X-Waters Montenegro 2020

Когда? 23 мая

Где? Которский залив, Рисан, Черногория

Дистанции: 1 миля/ 4,5 км / 7 км

Желающим посмотреть Черногорию и заодно покорить воды Которского залива мы советуем поторопиться с регистрацией на масштабный заплыв X-WATERS. Главное — уметь плавать, причём делать это вы можете в любом стиле и обязательно в своё удовольствие.

Удивительная особенность соревнования заключается в том, что участник не просто преодолевает путь от старта до финиша, но и любуется природой одного из самых красивых мест Черногории. Маршруты длинных дистанций проложены между двух островов: Святого Георгия и Госпа-од-Шкрпела, которые славятся богатой историей. Организаторы также подготовили отдельные состязания для детей: на 50 и 200 метров.

Для участия понадобятся платная регистрация и наличие медицинской справки.

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X-WATERS Vienna 2020

Когда: 26-27 июня

Где: река Дунай, Вена, Австрия

Дистанции: 1 км / 1,6 км / 2,5 км / 5 км / 10 км / 21 км

Фото: instagram.com/x_waters/

А на заплыве X-WATERS в Вене участникам предстоит покорить Дунай. В качестве приятного бонуса вы сможете с пользой провести уикенд в австрийской столице. К слову, зарегистрироваться на мероприятие могут без боязни как профи в плавании, так и новички-любители. Потому что течения в этих речных водах практически нет.

Для участия понадобятся платная регистрация, которая скоро откроется, и наличие медицинской справки.

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IRONMAN 70.3

Когда? 28 июня

Где? Кёр-д'Ален, Айдахо, США

Дистанция: 112,6 км

Если вы планируете рвануть в Америку и не боитесь длинных дистанций, то престижный триатлон-старт на красивейшей трассе ждёт вас в Айдахо. Это испытание не для слабонервных, ведь участников ждут 1,6 км вплавь, 90 км на велосипеде и 20 км бегом.

Живописныe пейзажи Кёр-д'Алена, возможно, заставят вас вернуться и выйти на старт ещё раз — в следующем году. Ведь путь триатлетов проходит через буквально нетронутую область штата: через цветущий лес и ледник.

Для участия понадобятся платная регистрация и наличие медицинской справки.

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TCS New York City Marathon

Когда? 27 сентября

Где? Нью-Йорк, США

Дистанция: 42,2 км

Продолжаем наш тур по США рассказом о Нью-йоркском марафоне. Каждый год на мероприятие приезжают атлеты и любители из более чем 100 стран, чтобы окунуться в атмосферу одного из лучших спортивных мероприятий мира. В прошлом году на забеге финишировали аж 53 637 человек! Если вы тоже хотите попасть на старт, то придётся участвовать в лотерее или выполнить квалификационный норматив. Спойлер: бегать придётся так быстро, что лучше всё-таки надеяться на фортуну.

Подача заявок на участие в марафоне начнётся 30 января и продлится до 13 февраля, а 26 февраля будет проведён розыгрыш. Удачи! И не забудьте про медицинскую справку.

Подробнее на официальном сайте www.nyrr.org.

Red Bull UCI Pump Track World Championships

Когда? 29 февраля — 27 июня

Где? В девяти странах по всему миру

Вариант для тех, кто ещё не определился с туристическими планами на год. В этом году мероприятие не пришло в Россию, но любители памп-трека могут зарегистрироваться на участие в отборочных турнирах от Red Bull в одной из девяти стран в разных уголках планеты. К примеру, в феврале райдеры отправятся в Лесото, в июне участники покорят трассы Швейцарии, Канады и Швеции, в марте — ОАЭ, Новой Зеландии, Франции и Китая. В мае мероприятие примет Германия, а в США состязания пройдут в апреле. На каждый отборочный этап допускаются 110 мужчин и столько же женщин.

Для участия понадобится регистрация.

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