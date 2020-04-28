Девушка Роналду прокачивает ноги и ягодицы в самоизоляции. Джорджина явно не теряет форму

Джорджине Родригес, возлюбленной нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, на карантине скучать не приходится. Пара с четырьмя детьми улетела на Мадейру ещё в начале марта: известный футболист хотел быть ближе к матери, которая недавно перенесла инсульт. Сначала они жили в роскошной квартире, расположенной в семиэтажных апартаментах, принадлежащих Роналду, а затем арендовали дом в тихой рыбацкой деревушке. Там и просторнее, и никто не мешает уединению, и можно в любое время гулять по собственному саду.

Джорджина является обладательницей соблазнительных форм и в вопросах поддержания хорошей фигуры может дать фору знаменитому бойфренду. Если раньше «инстаграм» девушки был заполнен красивыми нарядами, захватывающими видами и фотографиями семьи, то теперь она стала раскрывать секреты собственных тренировок.

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Возможно, таким образом Родригес хочет подогреть интерес к своей персоне и вернуть звание испанской королевы «Инстаграма», которое буквально пару недель назад у неё отобрала актриса Эстер Экспозито. За считанные дни девушка увеличила количество подписчиков с 10 до 20 млн, и Джорджина с 17,7 млн оказалась уже в роли догоняющей.

Жаркий сет на ноги и ягодицы от Джорджины Родригес

Спутница Роналду никогда не упускает возможности продемонстрировать округлые подтянутые ягодицы. Они – результат упорного труда. Девушка обращает особое внимание на проработку этих мышц и выполняет целый комплекс упражнений.

Бег в гору

Задействует мышцы бёдер, голеней, живота и спины, улучшает скорость и выносливость.

Во время выполнения упражнения следите за положением корпуса и не заваливайтесь вперёд. Длина шага должна быть короче, чем при обычном беге. Ногу нужно ставить сначала на носок, только потом на пятку. Подобные короткие пробежки в гору длительностью до 30 секунд развивают взрывную скорость, они полезны для футболистов.

Приседания на одной ноге с гантелями

Задействуют квадрицепсы, бёдра, икры, ягодицы.

Одну ногу отведите назад и поставьте на скамью носком вниз. Другую выведите вперёд и чуть согните в колене. Чем дальше поставлена передняя нога, тем больше будут работать ягодичные мышцы. Чем ближе – тем больше нагрузка на квадрицепсы. Возьмите в руки гантели подходящего веса и плавно приседайте, не разгибая колено полностью. Спину держите ровно и не забывайте напрягать пресс. Через каждые 5-15 повторений меняйте опорную ногу.

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Приседания с выпрыгиваниями

Задействуют ягодичные мышцы, квадрицепсы, заднюю и внутреннюю поверхности бедра, икры, пресс, мышцы спины. Укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Расставьте ноги чуть шире плеч, носки направьте в стороны. Сохраняйте спину прямой, корпус наклоните вперёд. Руки держите на уровне груди.

Выполните приседание, задержавшись в нижней точке, бёдра должны быть параллельны полу. На выдохе резко выпрыгните, оторвав ноги от земли. Приземляться надо на немного согнутые ноги. Можно чередовать приземление на разведённые, как при обычных приседаниях, и на сведённые вместе ноги. При этом при выпрыгивании ноги всегда необходимо разводить. Для увеличения нагрузки можно использовать утяжелители.

Отведение ноги в сторону и назад с фитнес-резинкой

Задействует грушевидные, средние и малые ягодичные мышцы, заднюю поверхность и напрягатель широкой фасции бедра.

Расположите эспандер на бёдрах так, чтобы он был не менее чем на 5 см выше колен. Согните ноги в коленях под углом около 90 градусов и расставьте на ширине плеч, носки направьте чуть в стороны. Спину держите прямой, а корпус немного наклоните вперёд. Сведите руки на уровне груди.



Отведите ногу в сторону, не распрямляя до конца, и верните в исходное положение. Затем по такому же принципу отведите её назад. Выполните те же движения другой ногой. Пресс сохраняйте напряжённым, смотрите вперёд.