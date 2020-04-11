Ефимова показала, как заменять бассейн дома и поддерживать форму в самоизоляции

Мы все привыкли видеть призёрку Олимпийских игр и чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову в великолепной форме. Кажется, что даже во время отдыха она никогда не позволяет себе лишнего. Девушка регулярно обновляет свой «инстаграм» новыми снимками с отдыха, на них видно, что спортсменка одинакова хороша в любое время года.

На днях Юлия разместила видео, в котором подготовила комплекс упражнений, который предназначен он для тех, кто хочет заменить бассейн тренировками в домашних условиях. Но перед началом видео Ефимова предупредила, что эти занятия не помогут плыть быстрее, но справятся с задачей поддержки спортивной формы.

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Имитация плавания

Исходное положение: лёжа на плоской поверхности

Чем дальше вы ложитесь, тем сложнее будет упражнение. Нужно найти плоскую и свободную поверхность (стол, гладильная доска, комод). После этого начните выполнять имитацию стилей плавания: вольный стиль, брасс, баттерфляй, а в конце можно перейти к плаванию на спине.

Пружинка для брасса

Исходное положение: сидя на корточках, упор на согнутые сзади руки.

Выпрямляя руки и слегка отталкиваясь от пола, выполняем пружину. Стоит отметить, что основная опора идёт на ноги, руки же используются только для помощи и держания равновесия.

Усложнённая пружинка для брасса

Исходное положение: то же

Садимся в то же положение, но теперь не делаем пружинку, а резко встаём на ноги. Вытягиваем руки и позвоночник в потолок. Выполняем несколько раз. Важно прочувствовать упор в ногах, так как основная нагрузка должна приходится именно на нижние конечности.

Волна

Исходное положение: лёжа, упор на прямые руки, ноги прижаты к полу.

Опираясь на руки и поочерёдно отрывая от пола бёдра, голени и носки, имитируем волну несколько раз, при этом не останавливаясь. Как только от пола отрываются стопы, руки сгибаются в локтях в отжимание и снова разгибаются для продолжения волны. То есть движение должно быть постоянным.

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Правильная диета от Ефимовой

Любой профессиональный спортсмен понимает, что для того, чтобы держать себя в форме, нужно и правильно питаться. В рационе Ефимовой полностью отсутствует сахар. К тому же диета Юлии предполагает отказ от мучных изделий и большого количества углеводов в пользу протеинов. Чемпионка не ест хлеб и рис. Помогает наладить питание ей мануальный терапевт Хомаюн Гарави. Спортсменка обратилась к нему, чтобы решить проблемы со спиной, а заодно и узнала о значимости сбалансированного питания, которое помогло ей решить многие проблемы со здоровьем.

Пловчиха также соблюдает кето-диету, не ест пиццу и пасту (хотя в её соцсетях проскальзывали и подобные блюда). В основе рациона Юлии лежат мясо и овощи, а ещё она любит авокадо и морепродукты. Девушка привыкла начинать свой день со стакана кокосового молока – это тоже приносит пользу её организму. При этом культа из правильного питания спортсменка не делает. В то время, когда нет соревновательного периода, Ефимова может позволить себе фаст-фуд или любимое мороженое.

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