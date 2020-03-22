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Как прокачать ягодицы дома? Эффективная тренировка для тонуса мышц

Как прокачать ягодицы дома?
Екатерина Кононова Валерия Баринова
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Как прокачать ягодицы в домашних условиях? Действенная тренировка
20 минут интенсивной нагрузки для тонуса ваших мышц.
Lifestyle / Фитнес 0

Зачастую мы сталкиваемся с проблемой потери упругости в ягодицах. Даже самым стройным девушкам иногда не хватает тонуса именно этих мышц. Они редко задействуются в повседневной жизни, поэтому при прокачке дома им стоит уделить особое внимание. Не беспокойтесь, всего 20 минут в день хватит, чтобы вернуть красоту и упругость застоявшимся мышцам.

Самые эффективные упражнения для ягодиц

Двойные приседания

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч

При приседании отводим таз назад, опускаемся до параллели с полом, затем пружиним чуть ниже. Важно развести бедра немного в стороны. Не сводим колени, встаем на выдохе.

Выполняется в 4 подхода:

  • 40 повторений — 2 минуты отдых;
  • 35 повторений — 2 минуты отдых;
  • 30 повторений — 1,5 минуты отдых;
  • 25 повторений — 1,5 минуты отдых и сразу переходим к следующему упражнению.

Выпады в стороны (Д-выпад)

Исходное положение: стоя, ноги разведены широко. В руки можно взять утяжелитель.

Плавно переносим вес с одной ноги на другую поочерёдно. При приседании таз также отводим назад, спину держим прямо.

Выполняется в 4 подхода по 30 повторений. Отдых между подходами до 1 минуты.

Махи в сторону

Исходное положение: стоя на четвереньках, под коленом можно зажать утяжелитель.

Отводим согнутую в колене ногу в сторону, стараясь не прогибаться в пояснице. Движение вверх делаем рывком, опускаем колено плавно.

Выполняется в 4 подхода по 20 повторений на ногу. Отдых между подходами до 1 минуты. Отдыхаем только после того, как выполнили 20 повторений на одну и на вторую ногу.

Следующие упражнения выполняются двусетом. После заданного количества повторов первого упражнения и сразу ко второму, без отдыха – это и будет двусет.

Силовая становая на одной ноге

Исходное положение: стоя на одной ноге, вторую передней частью голени облокотить на стул. Опорная нога чуть согнута в колене, вес полностью перенесён на неё.

Поднимаем руки вверх над головой и плавно упускаемся параллельно полу. На выдохе выпрямляемся, прожимая ягодичные мышцы.

Выполняется в 4 подхода по 15 повторений на сторону. Отдых 1-1,5 минуты.

Ягодичный мостик с шагами

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях.

Отрываем спину, ягодицы и носки от пола, упор на плечи и пятки. Делаем поочерёдно по три шага вперёд каждой ногой – это одно повторение. Затем возвращаемся обратно. При выполнении вы должны хорошо чувствовать мышцы бедра и, конечно, сами ягодицы.

Выполняется в 4 подхода по 15 повторений.

Этот небольшой, но эффективный комплекс упражнений поможет вам прокачать ягодицы, сделать их более округлыми и подтянутыми.

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