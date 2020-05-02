Талант важнее размера талии. Мелисса Маккарти покорила мир кино без модельной фигуры

Над голливудской актрисой подшучивали журналисты, а она всё равно добилась успеха. А теперь ещё и похудела.

Мелисса Маккарти – одна из самых влиятельных знаменитостей в мире. И это не субъективное мнение одного человека, а результат голосования на премии Forbes. В 2015 году тот же Forbes признал её третьей самой высокооплачиваемой актрисой мира. У неё есть собственная производственная компания, звезда на «Аллее славы» в Голливуде, а также линия дизайнерской одежды для женщин всех размеров.



Мелисса добилась успеха в киноиндустрии, несмотря на то, что не соответствовала классическим параметрам красоты в Голливуде. Некоторые журналисты подтрунивали над ней из-за лишнего веса, а она всё равно шла вперёд и не обращала внимания на отдельные высказывания относительно своего внешнего вида. Самые деликатные репортёры называли её «пышной», и вы можете примерно представить, что говорили не столь сдержанные журналисты. Мелисса – яркий пример того, что всегда есть возможность добиться успеха в этом мире за счёт таланта, а не размера талии.

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Путь к славе и волевое решение

Американская актриса стала популярной после съёмок в культовом сериале «Девочки Гилмор», а вообще начинала свою карьеру как стендап-комик и выступала в различных клубах Нью-Йорка. Переезд в Лос-Анджелес поставил её на карту Голливуда. После «Девочек Гилмор» её карьера резко пошла вверх. Мелиссу несколько раз признавали «Лучшей актрисой комедийного плана» и вручали премию «Эмми».

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«План Б», «Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь», «Копы в юбках» – лишь небольшой список фильмов, где актриса ярко себя проявила. При этом в 2016 году Мелисса поняла, что её лишний вес может привести к проблемам со здоровьем и приняла волевое решение похудеть. Нет, не для того, чтобы соответствовать стандартам общества, мнение окружающих её мало волновало. Она хотела сделать это для себя и для своего будущего.

Как Мелиссе Маккарти удалось похудеть?

Актриса выбрала агрессивный подход, который заключается в соблюдении диеты с низким содержанием углеводов. А агрессивный он потому, что даёт возможность избавиться от килограммов за небольшой отрезок времени. Секрет успеха такой диеты в белке, потому что именно белок продуктивнее всего внушает вашему желудку, что вы сыты и не хотите добавки к еде. И самое важное, что белок не просто насыщает, но и даёт организму силы.

Все, кто стремится похудеть сейчас, выбирают для себя количество килокалорий, которые они могут потреблять за сутки. В современном цифровом мире есть множество программ, позволяющих это контролировать. Так вот Мелисса и здесь поступила очень жёстко по отношению к себе и выбрала границу в 1200 килокалорий. Это довольно мало. Тем не менее, игра стоила свеч. За сравнительно короткий промежуток актриса похудела на 20 кг и была очень довольна достигнутым показателем.

Майонезу и чипсам – резкое «нет»

Мелисса полностью отказалась от любой жирной пищи, особенно это касалось жареной еды. В частности, актриса всегда обожала жареную картошку, приготовленную на большом количестве растительного масла. А если заправить это майонезом или другим вкусным соусом, то вообще шикарно. Просмотр фильмов и сериалов для неё раньше был невозможен без огромной пачки чипсов.



Пришлось сказать всему этому резкое «нет». Как и сладким газированным напиткам и мучной продукции. И самым важным был полный отказ от любых алкогольных напитков, потому что они не просто вредны сами по себе, но также нарушают сон и привычный распорядок дня.

Мелисса потом призналась, что мирилась со всеми эти ограничениями, но долго не могла привыкнуть к тому, чтобы не есть по ночам. Из-за плотного графика съёмок она часто приходила домой поздно вечером или ночью и мечтала чем-то подкрепиться. И тут приходилось применять максимальную силу воли!



Сейчас Мелиссу приглашают не только на комедийные роли, но и на драматические. Это не было её главной целью, как не стремилась она к одобрению общества. Но порой одно хорошее начинание ведёт к позитивным изменениям во многих сферах жизни.