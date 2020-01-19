Российские актрисы, которых спорт изменил в лучшую сторону

Спорт меняет людей. Он тренирует силу воли, улучшает физические показатели и, конечно же, сказывается на внешнем виде. Ярким примером положительных изменений являются российские актрисы. Некоторые из них поправлялись для роли в фильме, а потом усердно сбрасывали килограммы в спортивном зале, другие решились похудеть исключительно ради себя. Какой бы ни была причина, побудившая девушек заниматься, результат один: такие перемены всегда к лучшему. Об артистках, которых спорт явно преобразил, — в нашей подборке.

Александра Бортич

Несмотря на молодой возраст, Александра уже сыграла во множестве рейтинговых картин. А для «Я худею» ей пришлось набрать 20 килограммов, согласно контракту. В первые же минуты фильма Бортич предстала перед зрителями в облегающем зелёном платье, которое мастерски подчеркнуло все недостатки.

Чтобы потолстеть, актриса постоянно ела сладости и мучное и налегала на вино. Результат не заставил себя ждать. Но потом девушке было необходимо быстро похудеть, чтобы появиться на экране стройной и спортивной. Для этого Александра занималась в зале по шесть раз в неделю в течение месяца, отказалась от вредной пищи и посещала массажиста.

Притом что съёмки картины давно закончились, Бортич продолжает заниматься фитнесом, но теперь уже по своему желанию. Она считает, что каждому человеку важно находить время на себя, чтобы интересно проводить досуг, ухаживать за внешностью и, конечно же, тренироваться.

Наталья Бочкарёва

В 2008-м звезда сериала «Счастливы вместе» родила второго ребёнка и сильно поправилась. Наталья не скрывала, что в какой-то момент её вес достиг 120 килограммов. Но новоиспечённая мама быстро взяла себя в руки и избавилась от 60 килограммов всего за год.

По словам Бочкарёвой, она никогда не прибегала к строгим диетам, а преобразиться ей помогли только физические нагрузки. В тот период жизни артистка принимала участие в проекте «Танцы со звёздами»: ей приходилось очень много двигаться и выступать. Потом к съёмкам шоу прибавились тренировки в спортивном зале.

Наталья до сих пор считает, что ограничения рациона негативно сказываются на общем состоянии организма. Поэтому для поддержания хорошей формы в 39 лет актриса выбирает спорт, а не диеты. К тому же плотный рабочий график и постоянные творческие встречи не дают ей расслабиться.

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Настасья Самбурская

В отличие от первых двух девушек, Настасью никогда не беспокоил лишний вес. Стройной от природы актрисе, казалось бы, незачем нагружать себя занятиями в спортзале. Но её пример лишний раз доказывает, что у совершенства нет предела. Для наглядности показываем, какой она впервые появилась в молодёжном сериале «Универ».

Фото: Кадр из сериала «Универ»

На протяжении нескольких последних лет Самбурская постоянно тренируется в зале и делится с подписчиками фото и видео, на которых она занимается с большими весами, боксирует и хвастает мускулатурой. Очевидно, благодаря спорту девушка стала выглядеть лучше.

Сейчас Настасья занимается не так часто, как раньше, но заботиться о фигуре не забывает. Кроме того, актриса совершенно не разделяет мнение тех, кто пропагандирует бодипозитив, и относится к течению с заметным негативом.

Жир — это лишнее. Нет возможности пойти в зал? Не отмазываемся. Приседаем дома с ребёнком, много ходим, занимаемся йогой и качаем пресс по урокам в интернете! Пьём воду, не жрём ночью.

Светлана Ходченкова

В 2003 году вышел фильм «Благославите женщину». Эта картина была дебютной для Светланы как актрисы. Тогда зрители увидели её в образе простой русской девушки: терпеливой, светловолосой и с округлыми формами.

С того момента прошло 17 лет, а Ходченкова избавилась от 20 килограммов. Прогресса в похудении она достигла благодаря дробному питанию, исключению из рациона вредной пищи и повышенной физической активности. Например, для роли балерины в «Нулевом километре» артистке приходилось проводить у хореографического станка по три часа в день.

Сейчас Светлана продолжает уделять время спорту. Судя по её «инстаграму», она поддерживает растяжку и осваивает технику танца на пилоне.

Анна Михалкова

С возрастом лишние килограммы дают о себе знать не только цифрами на весах, но и проблемами со здоровьем. В прошлом году Анне исполнилось 45 лет, и не так давно она была вынуждена похудеть на 15 килограммов за полгода, чтобы стабилизировать давление.

Фото: Кадр из фильма «Кококо»

Благодаря спорту, выстроенному плану питания и личным переживаниям актрисе удалось уменьшить вес. Чтобы справиться с задачей, Михалкова выходила на пробежку каждое утро.

Как призналась сама актриса, сейчас её образ жизни далёк от здорового в плане питания. Она может позволить себе выпить алкоголь и съесть что-нибудь высококалорийное. Но, надо признаться, выглядит Анна по-прежнему потрясающе!

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Юлия Снигирь

Для роли царицы Екатерины II в телесериале «Великая» Юлии пришлось набрать 13 килограммов в сжатые сроки. С поставленной задачей актриса легко справилась, а вот возвращение в былую форму отняло куда больше времени и сил. Девушка рассказала, что после съёмок она стала постепенно терять вес естественным путём и с помощью тренировок.

Фото: Кадр из сериала «Великая»

Теперь в адрес Снигирь сыпется множество упрёков со стороны её поклонников. Общественность настаивает на том, что Юлия переборщила с похудением и ей срочно нужно поправиться. Артистка говорит, что подобные претензии стали преобладать в её общении с подписчиками в социальных сетях.

В свою очередь, девушка уверена, что с её фигурой и общим состоянием всё в полном порядке. Но, чтобы придать ситуации иронии, Снигирь опубликовала фото с картофелем по-деревенски из «Макдоналдса» и заявила, что по просьбам зрителей набирает вес.

Полина Гренц

Когда Полина увидела себя в роли старшеклассницы Саши Мамаевой в первых сериях сериала «Физрук», она сразу же решила, что публичная персона так выглядеть не должна. С тех пор она сбросила 14 килограммов и заметно похорошела.

Фото: Кадр из сериала «Физрук»

Сейчас актриса достигла наиболее комфортного для себя веса в 52 килограмма. Для этого она обратилась к диетологу, стала питаться дробно, следить за водным балансом и регулярно заниматься в зале под чутким руководством тренера.

Во время занятий Гренц делала упор на базовые силовые упражнения и чередовала их. К примеру, одну тренировку она посвящала проработке мышц рук и спины, а следующую — прокачке ног. Полина посещала фитнес-центр 2-3 раза в неделю и проводила там около двух часов. И, как мы можем видеть, не зря!