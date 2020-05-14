Жизнь после химчистки: 10 преображений кроссовок, которые было не спасти

Для настоящих сникерхедов внешний вид кроссовок важен ровно так же, как и их удобство. Согласитесь, грязная пара вряд ли будет радовать глаз, а вот ради чистой захочется посмотреть под ноги, чтобы лишний раз ею полюбоваться. Однако чем чаще мы надеваем понравившуюся модель, тем больше она пачкается, деформируется и в конце концов изнашивается. Но это не значит, что её пора выкидывать: в большинстве случаев обувь можно спасти и даже вернуть ей товарный вид. Важно лишь позаботиться о правильном уходе.

Эксперимент редакции. Возможно ли спасти «убитые» кроссовки? Прочитайте эту статью, чтобы не попрощаться с любимыми кедами во время дождливой осени.

Как отстирать любимые кроссовки?

С лёгкими загрязнениями и проблемами средней тяжести, в целом, можно справиться самостоятельно с помощью щётки, мыла или порошка. Но перед этим нужно вынуть стельки и шнурки, удалить пыль с внешнего покрытия и протестировать средство для стирки на маленьком участке кроссовка. Существуют и специальные чистящие средства, которые помогут решить задачу без лишних манипуляций. А вот вокруг мытья белой обуви водится множество народных лайфхаков: от чистки зубной пастой и содой до купания пары в ацетоне и уксусе.

Вопрос-ответ: как отмыть белые кроссовки? 5 способов спасти вашу любимую спортивную обувь в домашних условиях.

Вся эта суматоха требует времени, нервов и вашей внимательности, ведь без неё можно и навредить. К тому же домашний уход не справится с тяжёлыми загрязнениями, трещинами и потерянной формой обуви. В таких случаях лучше довериться профессионалам из химчистки: наши опытные друзья из Sole Fresh точно знают, как оказать грамотную помощь любой паре. Вместе с ними мы подобрали для вас десять впечатляющих трансформаций, которые доказывают, что оживить можно даже самые безнадёжные кроссовки. А какое преображение нравится вам больше всего?

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