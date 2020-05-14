Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как отстирать кроссовки? Впечатляющие преображения обуви после химчистки

Впечатляющие трансформации кроссовок после чистки
Полина Иноземцева
Жизнь после химчистки: 10 преображений кроссовок, которые было не спасти
Выбираем самую впечатляющую трансформацию.
Lifestyle / Тренды 0

Для настоящих сникерхедов внешний вид кроссовок важен ровно так же, как и их удобство. Согласитесь, грязная пара вряд ли будет радовать глаз, а вот ради чистой захочется посмотреть под ноги, чтобы лишний раз ею полюбоваться. Однако чем чаще мы надеваем понравившуюся модель, тем больше она пачкается, деформируется и в конце концов изнашивается. Но это не значит, что её пора выкидывать: в большинстве случаев обувь можно спасти и даже вернуть ей товарный вид. Важно лишь позаботиться о правильном уходе.

Эксперимент редакции. Возможно ли спасти «убитые» кроссовки?
Прочитайте эту статью, чтобы не попрощаться с любимыми кедами во время дождливой осени.

Как отстирать любимые кроссовки?

С лёгкими загрязнениями и проблемами средней тяжести, в целом, можно справиться самостоятельно с помощью щётки, мыла или порошка. Но перед этим нужно вынуть стельки и шнурки, удалить пыль с внешнего покрытия и протестировать средство для стирки на маленьком участке кроссовка. Существуют и специальные чистящие средства, которые помогут решить задачу без лишних манипуляций. А вот вокруг мытья белой обуви водится множество народных лайфхаков: от чистки зубной пастой и содой до купания пары в ацетоне и уксусе.

Вопрос-ответ: как отмыть белые кроссовки?
5 способов спасти вашу любимую спортивную обувь в домашних условиях.

Вся эта суматоха требует времени, нервов и вашей внимательности, ведь без неё можно и навредить. К тому же домашний уход не справится с тяжёлыми загрязнениями, трещинами и потерянной формой обуви. В таких случаях лучше довериться профессионалам из химчистки: наши опытные друзья из Sole Fresh точно знают, как оказать грамотную помощь любой паре. Вместе с ними мы подобрали для вас десять впечатляющих трансформаций, которые доказывают, что оживить можно даже самые безнадёжные кроссовки. А какое преображение нравится вам больше всего?

Проголосовать можно, нажав на зелёную стрелочку в правом верхнем углу над фото или перейдя по ссылке.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Как певице Адель удалось похудеть на 40 кг? Она сделала это ради сына
Как певице Адель удалось похудеть на 40 кг? Она сделала это ради сына
Как тренируется модель и вратарь Микайла Демайтер? Любимые упражнения для тонуса мышц
Как тренируется модель и вратарь Микайла Демайтер? Любимые упражнения для тонуса мышц
TOP 3
ЗОЖ на старте: чек-лист активностей, которыми обязательно нужно заняться после пандемии
ЗОЖ на старте: чек-лист активностей, которыми обязательно нужно заняться после пандемии
Тренды
Спортзал на балконе: 7 идей организации пространства для тренировок
Фото
Спортзал на балконе: 7 идей организации пространства для тренировок
Фитнес
Труд или мошенничество? Человек-паук накачался благодаря электростимуляции мышц
Труд или мошенничество? Человек-паук накачался благодаря электростимуляции мышц
Фитнес
© championat.com 2000–2020