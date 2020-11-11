10 лучших товаров для фитнеса, которые можно купить на AliExpress меньше чем за 500 рублей

Прошедшие несколько месяцев можно смело назвать эрой хоум-фитнеса. Ведь именно в это время многие домоседы впервые открыли в себе спортивный потенциал, познакомившись с онлайн-тренировками. И хоть большинство занятий не требуют дополнительного инвентаря, купить его для пущего комфорта порой хочется. Но только так, чтоб сильно не тратиться.
Чтобы помочь вам с выбором недорогих вещей, мы залезли на всем известный сайт AliExpress и подобрали 10 практичных товаров для фитнеса, каждый из которых стоит меньше 500 рублей. В качестве мы тоже убедились, изучив оценки и отзывы покупателей.
Набор фитнес-резинок
Цена: 314 рублей.
Фото: aliexpress.ru
Фитнес-резинки с различными показателями сопротивления — это по-настоящему универсальный тренажёр. Занимаясь по многочисленным тренировочным программам с эспандерами, можно отлично прокачать мышцы ног, ягодиц, рук и даже спины.
Коврик для йоги
Цена: 258 рублей.
Фото: aliexpress.ru
Эта вещь идеальна для занятий йогой. Благодаря внушительной толщине коврика практики станут более комфортными. В целом он подойдёт и для обычных тренингов: куда приятнее стоять в планке на мягкой поверхности, чем на голом полу.
Скакалка с электронным счётчиком
Цена: 157-227 рублей.
Фото: aliexpress.ru
Плиометрические упражнения со скакалкой хорошо развивают взрывную силу, запускают процессы жиросжигания и задействуют мышцы ног. А встроенный в ручку электронный датчик избавит вас от задачи считать количество прыжков в уме.
Водные гантели
Цена: 271-285 рублей.
Фото: aliexpress.ru
Они стали сезонным хитом на китайском рынке и, кажется, не зря. Такие гантели — это, по сути, те же самые бутылки для воды, только куда более подходящей формы, вдобавок они сделаны прочного материала. Так что приседать с ними будет удобно и приятно, ведь выглядит инвентарь достаточно стильно.
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Умный браслет для фитнеса
Цена: 377 рублей.
Фото: aliexpress.ru
Как оказалось, необязательно тратить тысячи рублей на покупку умного гаджета для спорта. Конечно, такой браслет не приготовит за вас полезный завтрак, но с базовыми функциями он точно справится: сосчитает количество ударов сердца в минуту, а также количество шагов и сожжённых калорий за сутки.
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Водонепроницаемый мешок
Цена: 304 рубля.
Фото: aliexpress.ru
В компактном мешке будет удобно носить обувь для занятий и другие необходимые принадлежности. Дополнительный плюс этой вещи — её непромокаемость. Согласитесь, мало кому хочется надевать на тренинг мокрые вещи.
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Спортивный бра
Цена: 317-369 рублей.
Фото: aliexpress.ru
Специальный топ — это настоящий мастхэв для девушек. Без него заниматься больно и, по мнению врачей, вредно, а обычный лиф может принести массу неприятных ощущений. Так что спортивный бра должен быть в гардеробе каждой любительницы фитнеса.
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Трубчатый эспандер
Цена: 75-351 рубль.
Фото: aliexpress.ru
Это резиновая трубка из латекса с ручками на концах. Профессиональные тренеры уверены, что такой эспандер идеален для проработки мышцы рук и спины, потому что во время упражнений с ним нагрузка распределяется по всей амплитуде движения.
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Массажные мячики
Цена: 150-424 рубля.
Фото: aliexpress.ru
Боль в мышцах после занятий — дело нередкое. Если против неё ничего не предпринимать, то неприятные ощущения будут оставаться с вами продолжительное время. Мячики помогут помассировать всё тело и избавиться от крепатуры. К тому же они маленькие, их можно взять с собой куда угодно.
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Диски для глайдинга
Цена: 217-596 рублей.
Фото: aliexpress.ru
К сожалению, этот предмет мало кому знаком, хотя он способен дать внушительную нагрузку на все группы мышц. С глайдинг-дисками выполняются скользящие упражнения на полу, во время которых приходится преодолевать силу трения. К тому же они подойдут для того, чтобы разнообразить привычные тренировки.