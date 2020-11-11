10 лучших товаров для фитнеса, которые можно купить на AliExpress меньше чем за 500 рублей

Прошедшие несколько месяцев можно смело назвать эрой хоум-фитнеса. Ведь именно в это время многие домоседы впервые открыли в себе спортивный потенциал, познакомившись с онлайн-тренировками. И хоть большинство занятий не требуют дополнительного инвентаря, купить его для пущего комфорта порой хочется. Но только так, чтоб сильно не тратиться.

Чтобы помочь вам с выбором недорогих вещей, мы залезли на всем известный сайт AliExpress и подобрали 10 практичных товаров для фитнеса, каждый из которых стоит меньше 500 рублей. В качестве мы тоже убедились, изучив оценки и отзывы покупателей.

Набор фитнес-резинок

Цена: 314 рублей.

Фото: aliexpress.ru

Фитнес-резинки с различными показателями сопротивления — это по-настоящему универсальный тренажёр. Занимаясь по многочисленным тренировочным программам с эспандерами, можно отлично прокачать мышцы ног, ягодиц, рук и даже спины.

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Как тренироваться с фитнес-резинкой? Топ-5 эффективных упражнений на ноги и ягодицы Действенный сет с эспандером заставит мышцы поработать даже дома.

Коврик для йоги

Цена: 258 рублей.

Фото: aliexpress.ru

Эта вещь идеальна для занятий йогой. Благодаря внушительной толщине коврика практики станут более комфортными. В целом он подойдёт и для обычных тренингов: куда приятнее стоять в планке на мягкой поверхности, чем на голом полу.

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Скакалка с электронным счётчиком

Цена: 157-227 рублей.

Фото: aliexpress.ru

Плиометрические упражнения со скакалкой хорошо развивают взрывную силу, запускают процессы жиросжигания и задействуют мышцы ног. А встроенный в ручку электронный датчик избавит вас от задачи считать количество прыжков в уме.

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Водные гантели

Цена: 271-285 рублей.

Фото: aliexpress.ru

Они стали сезонным хитом на китайском рынке и, кажется, не зря. Такие гантели — это, по сути, те же самые бутылки для воды, только куда более подходящей формы, вдобавок они сделаны прочного материала. Так что приседать с ними будет удобно и приятно, ведь выглядит инвентарь достаточно стильно.



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Как обустроить спортивный зал дома? Подбираем нужный инвентарь с тренером Благодаря простому снаряжению тренировки станут ещё результативнее.

Умный браслет для фитнеса

Цена: 377 рублей.

Фото: aliexpress.ru

Как оказалось, необязательно тратить тысячи рублей на покупку умного гаджета для спорта. Конечно, такой браслет не приготовит за вас полезный завтрак, но с базовыми функциями он точно справится: сосчитает количество ударов сердца в минуту, а также количество шагов и сожжённых калорий за сутки.



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Водонепроницаемый мешок

Цена: 304 рубля.

Фото: aliexpress.ru

В компактном мешке будет удобно носить обувь для занятий и другие необходимые принадлежности. Дополнительный плюс этой вещи — её непромокаемость. Согласитесь, мало кому хочется надевать на тренинг мокрые вещи.



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Спортивный бра

Цена: 317-369 рублей.

Фото: aliexpress.ru

Специальный топ — это настоящий мастхэв для девушек. Без него заниматься больно и, по мнению врачей, вредно, а обычный лиф может принести массу неприятных ощущений. Так что спортивный бра должен быть в гардеробе каждой любительницы фитнеса.



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Нужно ли надевать спортивный бра для домашних тренировок? Мнение маммолога Выбираем экипировку, исходя из индивидуальных особенностей.

Трубчатый эспандер

Цена: 75-351 рубль.

Фото: aliexpress.ru

Это резиновая трубка из латекса с ручками на концах. Профессиональные тренеры уверены, что такой эспандер идеален для проработки мышцы рук и спины, потому что во время упражнений с ним нагрузка распределяется по всей амплитуде движения.



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Массажные мячики

Цена: 150-424 рубля.

Фото: aliexpress.ru

Боль в мышцах после занятий — дело нередкое. Если против неё ничего не предпринимать, то неприятные ощущения будут оставаться с вами продолжительное время. Мячики помогут помассировать всё тело и избавиться от крепатуры. К тому же они маленькие, их можно взять с собой куда угодно.



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Массажный ролик: как избавиться от боли в мышцах Это доступно и не менее эффективно, чем посещение массажиста.

Диски для глайдинга

Цена: 217-596 рублей.

Фото: aliexpress.ru

К сожалению, этот предмет мало кому знаком, хотя он способен дать внушительную нагрузку на все группы мышц. С глайдинг-дисками выполняются скользящие упражнения на полу, во время которых приходится преодолевать силу трения. К тому же они подойдут для того, чтобы разнообразить привычные тренировки.

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